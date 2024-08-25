Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.16 комментариев
В Курскую область направлены дополнительные вооружения
В Курскую область переданы дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило Министерство обороны России.
В Минобороны заявили, что от оперативного штаба Курской области поступило 29 запросов. Отмечается, что 17 вопросов решены, а новые поступившие на данный момент находятся в работе, передает РИА «Новости».
Как указали в ведомстве, решение о направлении дополнительных вооружений было принято после анализа оперативной обстановки и поступивших запросов от оперативного штаба Курской области. Всего с начала текущего месяца от штабов трех приграничных областей (Курской, Белгородской и Брянской) поступило 45 запросов, связанных с обеспечением безопасности государственной границы.
В сообщении говорится, что все поступившие запросы оперативно рассматриваются. «В большинстве случаев необходимые меры принимаются в течение суток. В сложных случаях вопросы решаются на уровне министра обороны», – уточнили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что Минобороны в кратчайшие сроки обеспечило группировки войск в приграничных регионах всем необходимым оборудованием и материалами, согласно поступившим запросам от оперативных штабов Брянской, Курской и Белгородской областей.