В Курскую область направлены дополнительные вооружения

Tекст: Дарья Григоренко

В Минобороны заявили, что от оперативного штаба Курской области поступило 29 запросов. Отмечается, что 17 вопросов решены, а новые поступившие на данный момент находятся в работе, передает РИА «Новости».

Как указали в ведомстве, решение о направлении дополнительных вооружений было принято после анализа оперативной обстановки и поступивших запросов от оперативного штаба Курской области. Всего с начала текущего месяца от штабов трех приграничных областей (Курской, Белгородской и Брянской) поступило 45 запросов, связанных с обеспечением безопасности государственной границы.

В сообщении говорится, что все поступившие запросы оперативно рассматриваются. «В большинстве случаев необходимые меры принимаются в течение суток. В сложных случаях вопросы решаются на уровне министра обороны», – уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Минобороны в кратчайшие сроки обеспечило группировки войск в приграничных регионах всем необходимым оборудованием и материалами, согласно поступившим запросам от оперативных штабов Брянской, Курской и Белгородской областей.