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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда использует тех, кого приручает

    Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Курская битва продолжается девятый десяток лет

    23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

    11 комментариев
    25 августа 2024, 10:48 • Новости дня

    В Курскую область направлены дополнительные вооружения

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Курскую область переданы дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило Министерство обороны России.

    В Минобороны заявили, что от оперативного штаба Курской области поступило 29 запросов. Отмечается, что 17 вопросов решены, а новые поступившие на данный момент находятся в работе, передает РИА «Новости».

    Как указали в ведомстве, решение о направлении дополнительных вооружений было принято после анализа оперативной обстановки и поступивших запросов от оперативного штаба Курской области. Всего с начала текущего месяца от штабов трех приграничных областей (Курской, Белгородской и Брянской) поступило 45 запросов, связанных с обеспечением безопасности государственной границы.

    В сообщении говорится, что все поступившие запросы оперативно рассматриваются. «В большинстве случаев необходимые меры принимаются в течение суток. В сложных случаях вопросы решаются на уровне министра обороны», – уточнили в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что Минобороны в кратчайшие сроки обеспечило группировки войск в приграничных регионах всем необходимым оборудованием и материалами, согласно поступившим запросам от оперативных штабов Брянской, Курской и Белгородской областей.

    24 августа 2024, 17:41 • Новости дня
    Москалькова раскрыла подробности обмена пленными между Россией и Украиной
    Москалькова раскрыла подробности обмена пленными между Россией и Украиной
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что большинство солдат срочной службы, которых Украина вернула России в рамках обмена пленными, были захвачены в Курской области.

    «Несмотря на то, что они были там непродолжительное время, нам это казалось вечностью», – заявила омбудсмен в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что представители омбудсмена ежедневно поддерживали связь с родственниками солдат и сотрудничали с Международным Комитетом Красного Креста.

    Большинство вернувшихся в рамках обмена солдат-срочников попали в плен ВСУ в Курской области, уточнила Москалькова.

    Обмен пленными по формуле «115 на 115» между Россией и Украиной состоялся при посредничестве ОАЭ 24 августа. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, откуда позже их доставят в Россию для лечения и реабилитации.

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    24 августа 2024, 14:06 • Новости дня
    Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
    Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск и заслушал доклады начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, сообщает пресс-служба Кремля.

    На сайте Кремля указано, что на встрече с руководством Объединенной группировки войск Путин заслушал доклады начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского касательно мер противодействия вторгшемуся киевскому командованию на территорию Курской области.

    Также главе государства доложили о принятых мерах по уничтожению противника и об актуальных результатах хода спецоперации.

    Ранее Путин не исключил новых атак Киева на приграничные регионы России, глава государства пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье.

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    24 августа 2024, 11:37 • Видео
    Президент Чехии совсем охамел

    Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

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    24 августа 2024, 20:24 • Новости дня
    Дуда признал участие польских танков в атаке на Курскую область

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польский президент Анджей Дуда заявил, что переданные Украине танки, которые отправила ранее Польша, участвуют в активной атаке ВСУ на Курскую область.

    В субботу польский лидер совершил поездку на Украину, где принял участие в празднованиях Дня независимости постсоветской республики, сообщает радио Sputnik.

    После встречи с Владимиром Зеленским Дуда отметил, что «танки PT-91 Twardy, переданные более года назад из Польши, сейчас находятся на поле боя и защищают Украину, сражаясь в районе Курска».

    Кроме того, польский президент пообещал продолжить военно-политическую поддержку Киева, включая его стремления к вступлению в НАТО и ЕС.

    Ранее жительница курского села рассказала о поляках, которые были среди иностранных наемников, вторгнувшихся вместе с ВСУ в Курскую область.


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    24 августа 2024, 15:14 • Новости дня
    Минобороны показало кадры возвращения пленных из Курской области
    Минобороны показало кадры возвращения пленных из Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны опубликовало видеозапись возвращения 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.

    В Telegram-канале ведомства указано, что военнослужащим раздали продуктовые наборы и на месте оказали необходимую медицинскую помощь.

    Ранее оборонное ведомство сообщало, что Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных, взамен были переданы 115 украинских военнопленных.

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    24 августа 2024, 11:32 • Новости дня
    Стало известно об освобождении населенного пункта на Курском направлении
    Стало известно об освобождении населенного пункта на Курском направлении
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота освободили еще один населенный пункт на Курском направлении, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    По его словам, российские силы освободили очередной населенный пункт на Курском направлении, они продолжают вести активные боевые действия и наносят противнику значительные потери, передает ТАСС.

    Ранее российские войска очистили от ВСУ Крупец в Курской области.

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    24 августа 2024, 22:13 • Новости дня
    Активность в акватории водохранилища в Курчатове ограничена

    Врио губернатора Смирнов: Оперштаб ограничил активность в акватории водохранилища в Курчатове

    Tекст: Вера Басилая

    Оперативный штаб Курской области решил ввести ограничения в акватории водохранилища города Курчатова, где расположена Курская атомная электростанция, из-за режима КТО в регионе, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    В своем Telegram-канале Смирнов написал, что в акватории Курчатовского водохранилища и около него запрещены массовые мероприятия и ловля рыбы, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других плавательных средств. Так же в пределах прибрежной зоны водохранилища временно запрещена работа развлекательных заведений.

    Напомним, режим контртеррористической операции стал действовать в трех российских регионах – в Белгородской, Курской и Брянской областях. НАК ввел режим КТО с целью предотвращения угрозы терактов со стороны ВСУ на этих территориях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что нужно знать о режиме КТО и как себя вести.

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    24 августа 2024, 16:35 • Новости дня
    Российский Ка-52 нанес удар по скоплениям солдат ВСУ в Курской области

    Российский вертолете Ка-52 нанес удар по скоплениям солдат ВСУ в Курской области

    Российский Ка-52 нанес удар по скоплениям солдат ВСУ в Курской области
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 ударил по скоплениям бойцов ВСУ и бронированной технике противника в приграничном районе Курской области.

    После удара экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

    Сообщается об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ.


    Всего за время атаки украинских сил на российское приграничье противник потерял более 5,5 тыс. человек.

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    24 августа 2024, 13:45 • Новости дня
    Кадыров рассказал, как бойцы вывели из окружения 40 срочников в Курской области

    Кадыров рассказал, как шесть бойцов вывели из окружения 40 срочников в Курской области

    Кадыров рассказал, как бойцы вывели из окружения 40 срочников в Курской области
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл подробности того, как шестеро российских военнослужащих вывели из окружения 40 срочников в Курской области.

    В своем Telegram-канале он указал, что четверо военнослужащих полка «Ахмат-Чечня» и двое пограничников с 6 августа находились на одном из участков границы.

    По словам Кадырова, российские военнослужащие приняли решение пробиваться к своим.

    «Эти ребята прошли в крайне сложных условиях несколько десятков километров», – рассказал глава Чечни, заметив, что военнослужащие шли в течение 18 дней они, преодолевая лесные массивы и заслоны противника.

    Более того, бойцы сумели спасти большую группу российских солдат в количестве 40 человек. Последние переданы своим командирам.

    Ранее стало известно о том, что бурятский десантник в Курской области вывел группу российских военнослужащих из окружения через лес.

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    25 августа 2024, 06:35 • Новости дня
    Стало известно об участии спутников США в атаке ВСУ в Курской области

    NYT: США поддержали ВСУ снимками со спутников в первые дни атаки на Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    В первые дни вторжения ВСУ на территорию Курской области США и Великобритания оказывали мощную поддержку Украине, предоставляя спутниковые снимки и разведданные о российском регионе, сообщила The New York Times.

    Источники NYT сообщили, что помощь оказывалась якобы не для продвижения ВСУ вглубь России, а для того, чтобы  командиры лучше смогли отслеживать российские войска, которые «могут атаковать их или отрезать их от возможного вывода обратно в Украину», пишет «Лента.ру».

    Напомним, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх не стала выражать поддержку вторжению ВСУ и заявила, что у США все еще сохраняются вопросы к Киеву в связи с атакой вооруженных сил Украины на Курскую область.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что власти в Киеве ничего не делают «без отмашки из Вашингтона».

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    24 августа 2024, 14:27 • Новости дня
    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тыс. человек
    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тыс. человек
    @ Александр Река/ТАСС

    Ударами авиации, огнем артиллерии за сутки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии около Апанасовки, Вишневки, Борков, Краснооктябрьского, Кругленького, Михайловки, Любимовки, Малой Локни, Плехово, Снагости и Южного, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й, 54-й и 61-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й, 106-й, 119-й и 129-й бригад теробороны, 1-й и 17-й бригад нацгвардии поблизости от Атинского, Глухова, Дружбы Журавки, Запселья, Калинова, Новой Слободы, Первомайского, Павловки, Садков, Свессы, Сум, Сыроватки, Чуйковки и Ямполя, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе два танка, три машины пехоты, два бронетранспортера, 22 бронемашины, два арторудия, станция РЭБ «Буковель-AD» и РЛС контрбатарейной борьбы.

    В целом за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 5,5 тыс. военнослужащих, 71 танк, 30 машин пехоты, 57 бронетранспортеров, 372 бронемашин, 36 артиллерийских орудий, пять установок ЗРК, 11 пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS и одну MLRS, семь станций РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и установку разминирования УР-77.

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    24 августа 2024, 14:20 • Новости дня
    ВС России сорвали попытки атак в Курской области, уничтожив 60 военных ВСУ
    ВС России сорвали попытки атак в Курской области, уничтожив 60 военных ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» при поддержке армейской авиации за последние сутки отразили атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Борков, Спального, Черкасского Поречного и Малой Локни, сообщили в Минобороны.

    Сорваны попытки атак в направлении Комаровки, Кремяного, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге противник потерял более 60 человек убитыми и ранеными. В плен сдались десять военнослужащих ВСУ.

    Уничтожены: танк, семь бронемашин и два автомобиля.

    В оборонном ведомстве отметили, что проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах пытавшихся проникнуть вглубь российской территории диверсионных групп противника (ДРГ) продолжается.

    Ранее стало известно об освобождении населенного пункта на Курском направлении.

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    24 августа 2024, 15:31 • Новости дня
    Российские военные «Ланцетом» уничтожили украинский танк в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие успешно поразили точным ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет» украинский танк в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российская разведка обнаружила движение украинского танка в лесистой местности приграничного района Курской области. После тщательного анализа полученной информации было принято решение о ликвидации вражеской техники.

    Российскими военными был запущен барражирующий боеприпас «Ланцет», который с высокой точностью поразил цель.

    Ранее Минобороны показало уничтожение украинского БТР в Курской области.

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    24 августа 2024, 16:59 • Новости дня
    Минобороны показало кадры из автобуса с вернувшимися из плена российскими военными

    Минобороны показало новые кадры с вернувшимися из плена российских военными, которые были захваченных в Курской области. Они едут в автобусе и созваниваются с родными.

    «Освобожденные из плена российские военнослужащие созвонились с родными и сообщили хорошие новости», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    «Да, наши ребята нас встретили. Кормят, все дела… Все нормально, едем домой. Я живой, здоровый, мама», – говорит один из военных.

    Ранее российское оборонное ведомство уже показало первые кадры возвращения пленных из Курской области.

    В субботу Минобороны сообщало, что Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных, взамен были переданы 115 украинских военнопленных.

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    25 августа 2024, 05:42 • Новости дня
    Экипаж Ка-52 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области

    Экипаж Ка-52 уничтожил авиаракетами личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж вертолета Ка-52 нанес удар авиаракетами по живой силе и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    В сообщении оборонного ведомства отмечается, что после авиаудара по позициям ВСУ, российский экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, передает РИА «Новости».

    Всего за время атаки украинских сил на российское приграничье противник потерял более 5,5 тыс. человек.

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    24 августа 2024, 14:41 • Новости дня
    Около 3,2 тыс. человек за сутки покинули опасные районы Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Около 3,2 тыс. человек эвакуированы из приграничных районов Курской области за последние сутки, сообщил на пресс-брифинге заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров.

    По его словам, люди покинули районы как самостоятельно, так и в составе организованных колонн, передает ТАСС.

    Шаров сообщил, что местным жителям оказана материальная помощь на сумму свыше 200 млн рублей.

    «За сутки через портал Госуслуг было подано 2 113 заявлений. Выплаты произведены по более чем 13,5 тыс. ранее поданных заявлений», — рассказал представитель МЧС, добавив, что эти выплаты продолжатся.

    Кроме того, в Курскую область было доставлено более 3 тыс. тонн гуманитарной помощи. За сутки семь автомобильных колонн привезли 80 тонн грузов.

    Всего 109 колонн доставили около 3 тыс. тонн гуманитарной помощи в регион». В субботу ожидается прибытие еще шести партий помощи, добавил Шаров.

    Ранее в небе над Курской областью ВС России уничтожили четыре ракеты ВСУ.

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