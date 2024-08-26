В Лондоне после первого дня карнавала в Ноттинг-Хилле задержали 90 человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в заявлении, некоторые люди на карнавале пришли для совершения преступлений, из трех человек, атакованных ножами, более всего вызывает опасения состояние 32-летней женщины, также ранения получили мужчины в возрасте 24 и 29 лет, передает ТАСС.

Самым популярны основанием для задержания стало хранение наркотиков, владение опасным оружием, преступления сексуального характера, нападения на сотрудников полиции и ограбления.

Всего в обеспечении безопасности были задействованы около 7 тыс. полицейских, второй и завершающий день карнавала пройдет в понедельник.

Напомним, в 2018 году за два дня в ходе карнавала афро-карибской культуры в лондонском районе Ноттинг-Хилл задержали 373 человека.