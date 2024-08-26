Основатель Rumble обвинил Макрона в пресечении «красных линий»

Основатель Rumble Павловски обвинил Францию в пресечении «красных линий» из-за ареста Дурова

Tекст: Вера Басилая

На своей странице в X (бывший Twitter, заблокирован в России) Павловски напомнил, что власти Франции угрожали Rumble, и теперь «перешли красную линию», арестовав Дурова за то, что он не цензурировал речь, передает ТАСС.

Павловски отметил, что будет использовать все доступные законные средства для «борьбы за свободу слова, универсальное право человека». По его словам, в Rumble надеются на немедленное освобождение Дурова.

Ранее бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден осудил арест основателя Telegram Павла Дурова, назвав действия французских властей посягательством на свободу слова. Он также обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в том, что тот опустился до уровня взятия заложников.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в шутку призвал Макрона покинуть страну, поскольку после задержания Дурова за ним придет армия последователей бизнесмена.