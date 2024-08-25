Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
Сноуден прокомментировал арест Дурова
Сноуден назвал арест Дурова посягательством на право человека на свободу слова
Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден осудил арест основателя Telegram Павла Дурова, назвав действия французских властей посягательством на свободу слова и сравнив их с поведением заложника.
В своем заявлении Сноуден выразил глубокое сожаление по поводу того, что президент Франции Эммануэль Макрон прибег к таким радикальным мерам, как арест Дурова. По его мнению, подобные действия подрывают фундаментальные права человека и свободу выражения мнений, передает РИА «Новости».
«Макрон опустился до уровня взятия заложников как средства получения доступа к частным коммуникациям», – заявил Сноуден, подчеркнув, что такие методы не только дискредитируют Францию, но и угрожают свободе в глобальном масштабе.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в шутку призвал президента Франции Эммануэля Макрон покинуть страну, поскольку после задержания правоохранителями Франции основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова за ним придет армия последователей бизнесмена.
Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже, куда он прибыл, несмотря на то, что был в розыске в этой стране, «из чувства безнаказанности».