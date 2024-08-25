Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
После обстрела ВСУ белгородского Ракитного в больницу в тяжелом состоянии попали восемь человек
В ночь на воскресенье ВСУ обстреляли поселок Ракитное Белгородской области, восемь человек попали в больницу в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.
По его словам, ранены 13 человек, из них 11 человек находятся в больницах города Белгорода, восемь человек – взрослые в тяжелом состоянии, из которых шестеро в реанимации, передает РИА «Новости».
Трое детей в средней степени тяжести находятся в отделениях в детской областной больнице.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Ракитного пять человек погибли.