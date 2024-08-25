После обстрела ВСУ белгородского Ракитного в больницу в тяжелом состоянии попали восемь человек

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, ранены 13 человек, из них 11 человек находятся в больницах города Белгорода, восемь человек – взрослые в тяжелом состоянии, из которых шестеро в реанимации, передает РИА «Новости».

Трое детей в средней степени тяжести находятся в отделениях в детской областной больнице.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Ракитного пять человек погибли.