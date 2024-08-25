Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.12 комментариев
При ударе ВСУ по поселку в Белгородской области погибли пять человек
Гладков: ВСУ нанесли удар по поселку Ракитное, погибли пять человек
ВСУ обстреляли среди ночи поселок Ракитное, погибли пять человек, 12 мирных жителей получили ранение, среди них есть трое несовершеннолетних, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в своем Telegram-канале о гибели пяти человек в результате вражеского обстрела поселка Ракитное. По его словам, ранения получили 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Один мальчик помощь получил на месте, два ребенка доставлены в больницу с осколочными ранениями.
В тяжелом состоянии находятся четверо раненых взрослых. После обстрела ВСУ повреждены 10 частных домовладений, четыре легковых автомобиля, поврежден газопровод, из-за чего временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи.
По данным Минобороны, силы ПВО в ночь на субботу сбили пять беспилотников над Воронежской областью, по одному – над Белгородской и Брянской.