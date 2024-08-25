При ударе ВСУ по поселку в Белгородской области погибли пять человек

Гладков: ВСУ нанесли удар по поселку Ракитное, погибли пять человек

Tекст: Вера Басилая

Гладков сообщил в своем Telegram-канале о гибели пяти человек в результате вражеского обстрела поселка Ракитное. По его словам, ранения получили 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Один мальчик помощь получил на месте, два ребенка доставлены в больницу с осколочными ранениями.

В тяжелом состоянии находятся четверо раненых взрослых. После обстрела ВСУ повреждены 10 частных домовладений, четыре легковых автомобиля, поврежден газопровод, из-за чего временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи.

По данным Минобороны, силы ПВО в ночь на субботу сбили пять беспилотников над Воронежской областью, по одному – над Белгородской и Брянской.