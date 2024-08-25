Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
Папа римский обеспокоился запретом УПЦ
Папа римский Франциск во время проповеди затронул тему запрета канонической УПЦ на Украине, он отметил, что никакая христианская церковь не должна быть упразднена, сообщает издание ANSA.
Он рассказал, что ему страшно за тех, кто молится. Папа римский призвал дать возможность молиться людям в том месте, которое они считают церковью, передает «Коммерсант».
«Пожалуйста, да не будет упразднена напрямую или косвенно никакая христианская церковь. Церкви трогать нельзя!» – сказал он.
Накануне украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленский загоняет украинское православие в подполье.