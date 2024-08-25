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    Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении
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    Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда использует тех, кого приручает

    Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.

    18 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

    16 комментариев
    25 августа 2024, 17:13 • Новости дня

    Папа римский обеспокоился запретом УПЦ

    Папа римский обеспокоился запретом УПЦ
    @ ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Папа римский Франциск во время проповеди затронул тему запрета канонической УПЦ на Украине, он отметил, что никакая христианская церковь не должна быть упразднена, сообщает издание ANSA.

    Он рассказал, что ему страшно за тех, кто молится. Папа римский призвал дать возможность молиться людям в том месте, которое они считают церковью, передает «Коммерсант».

    «Пожалуйста, да не будет упразднена напрямую или косвенно никакая христианская церковь. Церкви трогать нельзя!» – сказал он.

    Накануне украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленский загоняет украинское православие в подполье.

    24 августа 2024, 19:25 • Новости дня
    Российские истребители нанесли удар по спецназу ВСУ на острове Змеиный

    Tекст: Кристина Цыцура

    Истребители ВКС России ударили по группе украинского спецназа и западных наемников на острове Змеиный в Черном море.

    По информации специализированных ресурсов, под удар попали кадровые военные сил специальных операций НАТО, которые действовали на скоростных катерах с базы в Румынии, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный обозреватель».

    Ранее Минобороны России сообщило о неудачной попытке ВСУ установить флаг Украины на острове Змеиный, украинский десант был уничтожен. 


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    24 августа 2024, 19:00 • Новости дня
    Стали известны подробности нападения радикалов на сотрудников ФСИН в ИК-19
    Стали известны подробности нападения радикалов на сотрудников ФСИН в ИК-19
    @ @milinfolive

    Tекст: Кристина Цыцура

    Отбывавшие наказание в исправительной колонии №19 в Волгоградской области напали на сотрудников ФСИН во время обыска после выхода из промзоны.

    Преступники ударили молотком и ножом в шею одного из сотрудников, а затем набросились на его коллег, сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на источник.

    Собеседник издания сообщил, что другие заключенные не поддержали бунт. Они помогли спрятаться женщинам, которые работали в медсанчасти и магазине колонии. Такое поведение он объяснил «человеческим отношением руководства к зэкам».

    Ранее осужденные в ИК-19 в городе Суровикино в Волгоградской колонии захватили в заложники восьмерых сотрудников, четыре человека погибли.


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    24 августа 2024, 11:37 • Видео
    Президент Чехии совсем охамел

    Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

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    24 августа 2024, 23:55 • Новости дня
    Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции

    TF1: Основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже, сообщил французский телеканал TF1.

    По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых Францией лиц, запрос на его розыск сделало управление страны по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних на основании предварительного расследования, передает РИА «Новости».

    Утверждается, что Дуров прибыл из Азербайджана на частном самолете.

    Французские СМИ пишут, что Дурову могут быть предъявлены обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике.

    Ранее сообщалось, что Дуров заявил о попытках спецслужб США завербовать инженера Telegram во время его визита в США.

    Он также отметил, что не доверяет безопасности платформ, разработанных в США.

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    25 августа 2024, 02:59 • Новости дня
    Найдено «пророчество» Жириновского о Дурове

    Жириновский шесть лет назад предрек Павлу Дурову проблемы в «чужом углу»

    Найдено «пророчество» Жириновского о Дурове
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский шесть лет назад поздравлял основателя Telegram Павла Дурова с днем рождения и призывал его вернуться на Родину.

    В специальном видеообращении в 2018 году к Дурову по случаю дня рождения бизнесмена Жириновский призывал его вернуться на Родину и говорил, что ему «хватит шляться по чужим углам», пишет «Комсомольская правда».

    По словам политика, он чувствовал, что Дурова «не принимает чужая земля», а потому «хороший повод задуматься, а не пора ли вернуться». Он подчеркнул, что на Родине и интереснее, и веселее.

    «Тебя ждут родные берега!» – призвал Жириновский Дурова.

    Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже.

    СМИ сообщили, что французские власти заподозрили Дурова якобы в соучастии в терроризме и наркотрафике.

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    25 августа 2024, 11:03 • Новости дня
    Медведев рассказал о просчете Дурова

    Медведев заявил о просчете Дурова в решении стать «человеком мира»

    Медведев рассказал о просчете Дурова
    @ Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров, уехав из России в поисках статуса «человека мира», столкнулся с тем, что для западного общества он так и остался «опасным русским», несмотря на попытки дистанцироваться от своей родины.

    Медведев в своем Telegram-канале рассказал, что он обсуждал с Дуровым вопрос сотрудничества с правоохранительными органами по тяжким преступлениям. Основатель Telegram выразил принципиальную позицию против такого сотрудничества, на что Медведев предупредил о возможных серьезных проблемах в любой стране.

    «Дуров хотел быть гениальным «человеком мира», который отлично живет без Родины. Он просчитался», – подчеркнул зампред Совбеза. Медведев считает, что для западных противников России Дуров остается «непредсказуемым и опасным русским», несмотря на его попытки интегрироваться в западное общество. В качестве контраста Медведев привел примеры Илона Маска и Марка Цукерберга, которые, по его мнению, активно сотрудничают с правоохранительными органами.

    Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил, что Дурова арестовали во Франции «по запросу США», которые действуют по принципу «кто не с нами, тот против нас».

    Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже.

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    25 августа 2024, 01:03 • Новости дня
    Российские политики и эксперты отреагировали на задержание во Франции Дурова

    Tекст: Вера Басилая

    Политики и блогеры выступили за освобождение основателя мессенджера Павла Дурова, а администраторы крупнейших каналов запустили тег #FREEDUROV.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков считает, что арест Дурова может носить под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram. «Этого допустить нельзя», – призвал политик.

    «Либеральная диктатура не терпит одиночек, претендующих на свободу и играющих не по ее правилам. Илону Маску приготовиться», – заявил сенатор Алексей Пушков.

    «Telegram – это фактически главный мессенджер нынешней войны. Это альтернатива закрытой военной связи. Вероятно, с сегодняшнего дня вопрос создания военного мессенджера для нашей армии становится жизненно важным», – пишет журналист Андрей Медведев.

    «Западная Европа и США считают Telegram связанным с российским государством: для Павла было ошибкой приезжать сейчас на территорию ЕС, тем более обладая французским паспортом», – считает политолог Алексей Наумов.

    «Французы продолжают свою борьбу за «свободу слова» и «европейские ценности», – иронично отметил сенатор Андрей Клишас.

    Политолог Павел Данилин предположил, что «скоро Telegram станет или российской соцсетью (если Дуров назло задержавшим его западным спецслужбам передаст его в РФ), или антироссийской (если ЦРУ продавит Дурова)».

    Между тем, администраторы крупнейших каналов запустили тег #FREEDUROV.

    Ранее сообщалось, что основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже.

    СМИ сообщили, что французские власти заподозрили Дурова якобы в соучастии в терроризме и наркотрафике.

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    25 августа 2024, 11:21 • Новости дня
    Guardian: ВСУ планируют демонстративный удар по России ракетами Storm Shadow
    Guardian: ВСУ планируют демонстративный удар по России ракетами Storm Shadow
    @ Rept0n1x/wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев пытается получить разрешение бить британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России, поскольку Украина считает, что это приблизит переговоры с Россией, сообщили СМИ.

    Как пишет The Guardian со ссылкой на источники среди украинских чиновников, «демонстративная атака» должна показать уязвимость объектов, близких к Москве. Но, по их словам, это высокорискованная стратегия и пока она не пользуется поддержкой США, пишет РБК.

    Отмечается, что похожую точку зрения выразил и бывший военный атташе Великобритании в России и на Украине Джона Форман. По его словам, Киеву не нужно зацикливаться на возможном использовании Storm Shadow, Украине необходимо сосредоточиться на обороне Донбасса.

    Ранее сообщалось, что Британия все еще рассматривает возможность разрешить Украине использовать Storm Shadow для ударов по территории России.

    В минувшую субботу источники Times сообщили, что американское руководство якобы не позволяет британской стороне разрешить Украине использовать Storm Shadow вглубь российской территории.

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    25 августа 2024, 11:39 • Новости дня
    Алаудинов рассказал об извинениях Зеленского перед Кадыровым
    Алаудинов рассказал об извинениях Зеленского перед Кадыровым
    @ James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский до начала СВО извинялся перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым «в слезах», рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС Росссии, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, напомнив, что когда тот очень «сильно испугался и плакал» и отправлял человека для того, чтобы он попросил Рамзана Кадырова простить его и «Квартал 95», это он просил главу Чечни, чтобы он его простил, передает ТАСС.

    По словам Алаудинова, это было в то время, когда Зеленский участвовал в проекте «Квартал 95». Командир спецназа «Ахмат» не уточнил, за что он просил прощения.

    Ранее Алаудинов сообщал, что российские военные не дают подразделениям ВСУ подтянуть свежие силы на Курское направление.

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    25 августа 2024, 06:35 • Новости дня
    Стало известно об участии спутников США в атаке ВСУ в Курской области

    NYT: США поддержали ВСУ снимками со спутников в первые дни атаки на Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    В первые дни вторжения ВСУ на территорию Курской области США и Великобритания оказывали мощную поддержку Украине, предоставляя спутниковые снимки и разведданные о российском регионе, сообщила The New York Times.

    Источники NYT сообщили, что помощь оказывалась якобы не для продвижения ВСУ вглубь России, а для того, чтобы  командиры лучше смогли отслеживать российские войска, которые «могут атаковать их или отрезать их от возможного вывода обратно в Украину», пишет «Лента.ру».

    Напомним, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх не стала выражать поддержку вторжению ВСУ и заявила, что у США все еще сохраняются вопросы к Киеву в связи с атакой вооруженных сил Украины на Курскую область.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что власти в Киеве ничего не делают «без отмашки из Вашингтона».

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    24 августа 2024, 20:43 • Новости дня
    Умер бывший игрок «Что? Где? Когда?» Александр Бялко

    Журналист и литератор, бывший игрок клуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко умер на 72-м году жизни, сообщила его дочь Мария.

    «Папа умер вчера вечером», – приводит ее слова ТАСС.

    Причину смерти отца она не уточнила.

    Прощание пройдет 27 августа, место похорон будет названо позднее.

    Александр Бялко родился 28 августа 1952 года, был физиком-ядерщиком по образованию, вел программу на радио «Культура», знал восемь языков.

    В 1979 году пришел в клуб «Что? Где? Когда?» и покинул его в 2010-м.

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    25 августа 2024, 01:15 • Новости дня
    Карлсон увидел предупреждение владельцам платформ в задержании Дурова во Франции

    Карлсон назвал предупреждением всем владельцам платформ задержание Дурова во Франции

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан во Франции за отказ «цензурировать правду» по приказу правительств и разведывательных служб, это предупреждение владельцам платформ, заявил журналист Такер Карлсон.

    «Тьма быстро опускается на некогда свободный мир», – написал Карлсон в X (ранее Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Журналист считает, что задержание Дурова союзником администрации президента США Джо Байдена – живое предупреждение любому владельцу платформы, который отказывается «цензурировать правду».

    Напомним, Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Ранее сообщалось, что основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже.

    СМИ сообщили, что французские власти заподозрили Дурова якобы в соучастии в терроризме и наркотрафике.

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    25 августа 2024, 07:30 • Новости дня
    Движение «Хезболла» запустило 320 ракет «Катюша» по целям в Израиле

    Движение «Хезболла» завершило первый этап ответных ударов поражением 11 военных объектов Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Ливанское движение «Хезболла» завершило первый этап ответных ударов по Израилю, успешно поразив 11 военных целей, было запущено более 320 ракет «Катюша», сообщили в пресс-службе движения.

    Уточняется, что удары были нанесены по израильским казармам и опорным пунктам для пролета беспилотников к основной цели в глубине израильской территории. В «Хезболла» заявили, что были поражены 11 объектов, в том числе базы армии Израиля Майрун, Заатун и Сахель и две базы на Голанских высотах, три казармы и ряд опорных пунктов, передает РИА «Новости».

    По данным «Хезболла», со стороны Ливана в сторону Израиля было выпущено более 320 ракет «Катюша».

    До этого истребители ЦАХАЛ атаковали объекты шиитского движения «Хезболла» в Ливане якобы в связи с подготовкой ракетного удара по Израилю.

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    25 августа 2024, 08:45 • Новости дня
    Следователь по делу Дурова удивился его прилету во Францию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из следователей по делу сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного в Париже, удивился тем, что тот решил прилететь во Францию, хотя знал, что его разыскивают, сообщило агентство AFP.

    Как заявил сотрудник правоохранительных органов Франции, комментируя задержание Дурова, необходимо пресечь безнаказанность Telegram, передает ТАСС.

    По его словам, именно из-за чувства безнаказанности Дуров и решил прилететь в Париж.

    Напомним, основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. Французские власти заподозрили его в соучастии в терроризме и наркотрафике.

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    24 августа 2024, 20:24 • Новости дня
    Дуда признал участие польских танков в атаке на Курскую область

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польский президент Анджей Дуда заявил, что переданные Украине танки, которые отправила ранее Польша, участвуют в активной атаке ВСУ на Курскую область.

    В субботу польский лидер совершил поездку на Украину, где принял участие в празднованиях Дня независимости постсоветской республики, сообщает радио Sputnik.

    После встречи с Владимиром Зеленским Дуда отметил, что «танки PT-91 Twardy, переданные более года назад из Польши, сейчас находятся на поле боя и защищают Украину, сражаясь в районе Курска».

    Кроме того, польский президент пообещал продолжить военно-политическую поддержку Киева, включая его стремления к вступлению в НАТО и ЕС.

    Ранее жительница курского села рассказала о поляках, которые были среди иностранных наемников, вторгнувшихся вместе с ВСУ в Курскую область.


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    25 августа 2024, 09:28 • Новости дня
    В Совфеде назвали принцип ареста Дурова

    Сенатор Климов: Дуров арестован по запросу США, чей принцип – «кто не с нами, тот против нас

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основателя Telegram Павла Дурова арестовали во Франции «по запросу США», которые действуют по принципу «кто не с нами, тот против нас», заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.

    По его словам, сообщение об аресте во Франции Дурова по запросу властей США свидетельствует о том, что Вашингтон будет и далее действовать по принципу «кто не с нами, тот против нас», передает РИА «Новости».

    Напомним, основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в Париже.

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