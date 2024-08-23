The Independent: Актрису Натали Фэй арестовали по обвинению в домашнем насилии

Tекст: Кристина Цыцура

Фэй задержала полиция Южного Майами после того, как, по данным следствия, она ударила своего партнера во время словесной перепалки, пишут «Известия».

Мужчина рассказал, что перед их совместной поездкой на футбольный матч актриса села к нему в машину и обвинила его в «подозрительном местонахождении», показав точку на карте в телефоне.

По его словам, когда он попытался взглянуть на карту, актриса ударила его правым кулаком в лицо. Он попытался покинуть машину, чтобы избежать конфликта, но «прежде чем он смог уйти», Фэй якобы вышла из машины и схватила его за лицо, как указано в жалобе.

Сообщается, что в результате инцидента пострадавший получил незначительные травмы. Фэй была арестована по обвинению в домашнем насилии и позже освобождена под залог в размере 1 тыс. долларов. Суд назначил слушание по ее делу на сентябрь.



