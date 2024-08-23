На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.8 комментариев
Актрису Натали Фэй арестовали по обвинению в домашнем насилии
The Independent: Актрису Натали Фэй арестовали по обвинению в домашнем насилии
Актрису Натали Фэй (настоящее имя – Натали Тордион), известную по роли Лизы в комедийном фильме «Мальчишник в Вегасе» 2009 года, арестовали по обвинению в домашнем насилии, сообщает газета The Independent.
Фэй задержала полиция Южного Майами после того, как, по данным следствия, она ударила своего партнера во время словесной перепалки, пишут «Известия».
Мужчина рассказал, что перед их совместной поездкой на футбольный матч актриса села к нему в машину и обвинила его в «подозрительном местонахождении», показав точку на карте в телефоне.
По его словам, когда он попытался взглянуть на карту, актриса ударила его правым кулаком в лицо. Он попытался покинуть машину, чтобы избежать конфликта, но «прежде чем он смог уйти», Фэй якобы вышла из машины и схватила его за лицо, как указано в жалобе.
Сообщается, что в результате инцидента пострадавший получил незначительные травмы. Фэй была арестована по обвинению в домашнем насилии и позже освобождена под залог в размере 1 тыс. долларов. Суд назначил слушание по ее делу на сентябрь.