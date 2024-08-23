Эксперт объяснил, почему математику россияне назвали самым полезным предметом

Эксперт Майоров: Математика является одним из профильных предметов образовательных программ в сфере госполитики и бизнеса

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Я не вижу ничего удивительного в результатах опроса, поскольку каждый из этих предметов имеет, без преувеличения, фундаментальное значение в жизни современного человека», – пояснил Майоров.

«Математика прочно ассоциируется с экономикой и финансами, способностью эффективно работать с цифрами. Математика является одним из профильных предметов для многих образовательных программ, связанных с управлением в сфере государственной политики и бизнес-деятельности», – рассказал он. – Кроме того, сегодня именно математические знания позволяют комфортно войти в ИТ-сферу, которая уже много лет является лидером в качестве сферы профессионального самореализации не только в России, но и других крупных странах».

Русский язык, по мнению эксперта, является базовым для эффективной коммуникации в нашей стране и погружения в национальную культуру. «Ценность грамотности как профессиональной компетенции неизменно растет, растут требования к текстам и речи: чем чище и богаче язык, тем выше шанс получить хорошую работу, привлечь клиентов», – продолжил он.

«По опыту могу сказать, что в различных профессиональных средах люди проявляют все меньше терпимости к большому количеству грамматических, синтаксических и других ошибок, особенно если речь идет о деловой переписке. Поэтому знание русского языка – это ключ к успешной самореализации», – считает Майоров.

«История сохраняет свою позицию в тройке предметов-лидеров по причине того, что знание истории своей страны и мира прочно связано с образом эрудированного человека и умением понимать тот контекст, в котором вы находитесь. Эти знания дают много пищи для размышления, они становятся основой для внутренних поисков, определения своего места в историко-культурном пространстве и модели личного поведения», – указал спикер.

«Кроме того, история позволяет каждому из нас обнаружить в прошлом источники вдохновения и получить представление об опыте наших предшественников, отталкиваясь от которого мы можем двигаться вперед и, например, не допускать тех же ошибок. От себя добавлю и то, что чем выше ваши знания истории, тем более интересным человеком вы будете для окружающих», – напомнил он.

В целом же общество очень хорошо чувствует то, какие знания стали и будут наиболее полезными в будущем и позволят нынешним школьникам быть разносторонне развитыми людьми, отметил Майоров.

Ранее ВЦИОМ представил результаты опроса: «Предметы разные нужны, предметы разные важны» о самых полезных и бесполезных школьных предметах в представлении россиян. В пятерку самых полезных вошли: математика (54%), русский язык (47%), история (30%), физика (27%) и литература (25%).

За последние 15 лет также стали популярнее химия, биология и обществознание. А вот иностранные языки, напротив, потеряли свои позиции в рейтинге – сегодня об их применимости в жизни говорят более чем вдвое реже в сравнении с 2009 годом. Впервые в ответах появилась военная подготовка, набравшая в текущем замере 3%.

Также в опросе отмечается, что россияне чаще всего хотели бы видеть своих детей и внуков работниками отрасли здравоохранения (27%) и ИТ-сферы (20%). Кроме того, озвученную в Госдуме инициативу ввести курс логики в школьную программу одобрили 59% респондентов.