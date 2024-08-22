Усманов назвал наиболее пострадавших от антироссийских санкций

Усманов: Наибольший урон от санкций против России понесли европейцы

Tекст: Дарья Григоренко

Усманов в интервью итальянской Corriere Della Sera оценил последствия западных санкций. По его словам, попытки Запада навредить российской экономике и наказать российскую бизнес-элиту обернулись против них самих, передает ТАСС.

«Хотели нанести ущерб российской экономике – а она растет. Хотели наказать бизнес-элиту – а россияне вернули деньги на родину», – отметил он. Предприниматель подчеркнул, что российская экономика успешно адаптируется к новым условиям, в то время как европейские рынки несут существенные убытки.

Усманов также отметил, что российские бизнесмены, столкнувшись с беспрецедентным давлением со стороны Запада, переориентировали свои инвестиции на внутренний рынок. Он уточнил, что преследование российских предпринимателей по политическим мотивам стало «колоссальной ошибкой» западных стран. По мнению Усманова, российские бизнесмены не питают иллюзий относительно беспристрастности западной судебной системы и предпочитают вкладывать средства в отечественные проекты.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия развивает новый способ обхода финансовых санкций.

В июле издание The New York Times сообщало, что Вашингтон не вводит новые санкции против России, так как такие меры могут вызвать рост цен на нефть и бензин.