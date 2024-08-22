Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.15 комментариев
Усманов назвал наиболее пострадавших от антироссийских санкций
Усманов: Наибольший урон от санкций против России понесли европейцы
Российский предприниматель Алишер Усманов заявил, что санкции, введенные против России, нанесли наибольший ущерб европейской экономике, вынудив ее отказаться от российских энергоресурсов и приобрести новые по более высоким ценам.
Усманов в интервью итальянской Corriere Della Sera оценил последствия западных санкций. По его словам, попытки Запада навредить российской экономике и наказать российскую бизнес-элиту обернулись против них самих, передает ТАСС.
«Хотели нанести ущерб российской экономике – а она растет. Хотели наказать бизнес-элиту – а россияне вернули деньги на родину», – отметил он. Предприниматель подчеркнул, что российская экономика успешно адаптируется к новым условиям, в то время как европейские рынки несут существенные убытки.
Усманов также отметил, что российские бизнесмены, столкнувшись с беспрецедентным давлением со стороны Запада, переориентировали свои инвестиции на внутренний рынок. Он уточнил, что преследование российских предпринимателей по политическим мотивам стало «колоссальной ошибкой» западных стран. По мнению Усманова, российские бизнесмены не питают иллюзий относительно беспристрастности западной судебной системы и предпочитают вкладывать средства в отечественные проекты.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия развивает новый способ обхода финансовых санкций.
В июле издание The New York Times сообщало, что Вашингтон не вводит новые санкции против России, так как такие меры могут вызвать рост цен на нефть и бензин.