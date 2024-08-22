Названа возможная причина крушения суперъяхты миллиардера в Италии

Corriere della Sera: Яхта миллиардера Линча могла затонуть у берегов Сицилии из-за человеческого фактора

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, расследование выявило множество ошибок. Так, в каютах яхты не должно было быть людей, также судно не должно было стоять на якоре, передает РИА «Новости».

Экипаж яхты также должен был знать о возможном шторме, так как о нем говорилось в прогнозе.

Ранее эксперты итальянской службы береговой охраны опознали тела пяти пассажиров, поднятые с затонувшей у берегов Италии суперъяхты Bayesian.

СМИ сообщали, что британский бизнесмен Майкл Линч и его дочь Ханна погибли при крушении яхты у берегов Сицилии.