Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.13 комментариев
Названа возможная причина крушения суперъяхты миллиардера в Италии
Corriere della Sera: Яхта миллиардера Линча могла затонуть у берегов Сицилии из-за человеческого фактора
Причиной крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии мог стать человеческий фактор, заявил глава компании The Italian Sea Group Джованни Костантино изданию Corriere della Sera.
По его словам, расследование выявило множество ошибок. Так, в каютах яхты не должно было быть людей, также судно не должно было стоять на якоре, передает РИА «Новости».
Экипаж яхты также должен был знать о возможном шторме, так как о нем говорилось в прогнозе.
Ранее эксперты итальянской службы береговой охраны опознали тела пяти пассажиров, поднятые с затонувшей у берегов Италии суперъяхты Bayesian.
СМИ сообщали, что британский бизнесмен Майкл Линч и его дочь Ханна погибли при крушении яхты у берегов Сицилии.