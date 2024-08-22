В ДНР простились с погибшими в Курской области волонтерами

Tекст: Дарья Григоренко

Пушилин в своем Telegram-канале выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших волонтеров. Он отметил, что Николай и Давид посвятили свою жизнь помощи людям, не жалея себя. Он рассказал, что волонтеры начали свой путь в Народной дружине ДНР, а затем присоединились к большой команде Народного фронта. Они активно участвовали в оказании помощи пострадавшим от обстрелов жителям Донбасса, а также в эвакуации мирных граждан, отметил он.

Глава региона подчеркнул, что в Курской области они погибли при исполнении гуманитарной миссии, став жертвами подлого нападения.

«Николай и Давид учились на историческом факультете Донецкого университета. Они хотели заниматься историей, а теперь сами вошли в героическую историю России», – подчеркнул он.

Ранее Путин наградил посмертно орденами Мужества погибших в Курской области добровольцев Общероссийского народного фронта Николай Ковалев и Давид Соколов.