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В ДНР простились с погибшими в Курской области волонтерами
В Донецкой Народной Республике состоялась траурная церемония прощания с двумя молодыми волонтерами Народного фронта, Николаем Ковалевым и Давидом Соколовым, погибшими при оказании гуманитарной помощи жителям Курской области, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Пушилин в своем Telegram-канале выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших волонтеров. Он отметил, что Николай и Давид посвятили свою жизнь помощи людям, не жалея себя. Он рассказал, что волонтеры начали свой путь в Народной дружине ДНР, а затем присоединились к большой команде Народного фронта. Они активно участвовали в оказании помощи пострадавшим от обстрелов жителям Донбасса, а также в эвакуации мирных граждан, отметил он.
Глава региона подчеркнул, что в Курской области они погибли при исполнении гуманитарной миссии, став жертвами подлого нападения.
«Николай и Давид учились на историческом факультете Донецкого университета. Они хотели заниматься историей, а теперь сами вошли в героическую историю России», – подчеркнул он.
Ранее Путин наградил посмертно орденами Мужества погибших в Курской области добровольцев Общероссийского народного фронта Николай Ковалев и Давид Соколов.