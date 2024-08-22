США обновили руководство по ядерному размещению

Белый дом: Ядерные арсеналы России, Китая и КНДР учитываются при обновлении подходов США

Tекст: Дарья Григоренко

Представитель совета нацбезопасности указал, что Соединенные Штаты обновили свое руководство по ядерному размещению. По его словам, этот документ, хотя и засекречен, не является реакцией на действия какой-либо конкретной страны или угрозы, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что это руководство – часть регулярного процесса обновления их подходов к ядерным вопросам с учетом меняющейся международной обстановки. Источник также отметил, что США неоднократно выражали обеспокоенность развитием ядерных арсеналов России, Китая и Северной Кореи.

В Белом доме подчеркнули, что новое руководство отражает приверженность администрации Байдена к снижению глобальной роли ядерного оружия и продвижению к миру без ядерного оружия. Однако, как отмечается, руководство регулярно обновляется и влияет на разработку потенциальных сценариев применения ядерного оружия, которые могут быть представлены президенту в экстренных случаях для защиты национальных интересов США и его союзников.

Ранее в китайском МИД, комментируя слова бывшего американского лидера Дональда Трампа, допустившего, что Китай «догонит или даже перегонит» США по объемам арсеналов ядерного оружия, заявили, что Китай не вступает ни с кем в гонку вооружений.