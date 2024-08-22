Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.13 комментариев
Путин переназначил Мантурова главой набсовета Роскосмоса
Президент Владимир Путин вновь назначил первого вице-премьера Дениса Мантурова руководителем наблюдательного совета Роскосмоса, глава государства подписал соответствующий указ.
Указ также предполагает исключение из состава наблюдательного совета государственной корпорации первого замминистра обороны и бывшего заместителя министра финансов Леонида Горнина, передает ТАСС.
Членом наблюдательного совета назначен новый замминистра финансов Алексей Липаев.