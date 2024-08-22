Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.8 комментариев
Немецкий корвет включил «Имперский марш» из «Звездных войн» по прибытии в Лондон
Немецкий корвет «Брауншвейг» по прибытии в Лондон включил легендарную композицию «Имперский марш» из серии фильмов «Звездные войны», сообщило издание Focus.
На видео видно, что корвет идет по Темзе с построенным на палубе экипажем под звуки «Имперского марша», передает РИА «Новости». Позднее представитель ВМС Германии подтвердил этот факт, подчеркнув, что мелодию выбрал капитан, и все произошедшее не несет в себе никакого глубинного смысла.
Ранее Украина не смогла выпросить у Германии подержанные корветы.