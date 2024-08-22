Винер: России не позволят выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе

Винер: США – не та страна, которая позволила бы России участвовать в Олимпиаде

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, США – не та страна, которая может дать нам возможность выступать на Олимпийских играх, тем более что в 1984 году СССР также пропустил ОИ в Соединенных Штатах. Винер добавила, что наши спортсмены от этого не проиграли, ведь в России мужчины не били женщин, передает РИА «Новости».

«У нас все было как положено – стадионы, мишка, который улетал, дружба между народами, а не как в Париже – русских вообще выгнали из исторического списка участников. У нас такого не было и, думаю, никогда не будет», – заявила Винер.

Ранее Олимпийский комитет России поставил перед национальной сборной задачу занять первые места на Олимпийских играх 2028 и 2030 годов.