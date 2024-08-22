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Крымский мост открыли после остановки движения автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт через 45 минут после приостановки движения, сообщил оперштаб о ситуации на мосту.
Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 10.36 мск, следует из информации в Telegram-канале об оперативной обстановке.
На данный момент движение восстановлено.
В пятницу Минобороны сообщили, что ВС России отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту.