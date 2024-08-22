Москва и Пекин осудили изъятие активов и собственности других стран

Tекст: Александра Юдина

В документе на сайте российского правительства указано, что международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, должны неукоснительно соблюдаться.

Главы правительств отметили, что и Россия, и Китай осуждают инициативы по изъятию активов и собственности других стран.

Согласно документу, пострадавшие стороны имеют право на ответные меры.

Также Москва и Пекин выступили против дискриминационных санкций, подрывающих рыночную конкуренцию и разрушающих глобальные производственные цепочки и цепочки поставок.

Также Мишустин отмечал, что обе страны являются мощным стабилизирующим фактором в ходе формирования нового миропорядка.

