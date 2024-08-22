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Москва и Пекин осудили изъятие активов и собственности других стран
Россия и Китай осуждают инициативы ряда стран по изъятию активов и собственности других стран, пострадавшие стороны имеют право принимать активные ответные меры, следует из коммюнике руководителей правительств двух стран Михаила Мишустина и Ли Цяна.
В документе на сайте российского правительства указано, что международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, должны неукоснительно соблюдаться.
Главы правительств отметили, что и Россия, и Китай осуждают инициативы по изъятию активов и собственности других стран.
Согласно документу, пострадавшие стороны имеют право на ответные меры.
Также Москва и Пекин выступили против дискриминационных санкций, подрывающих рыночную конкуренцию и разрушающих глобальные производственные цепочки и цепочки поставок.
Также Мишустин отмечал, что обе страны являются мощным стабилизирующим фактором в ходе формирования нового миропорядка.