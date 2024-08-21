Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.13 комментариев
Мишустин назвал Москву и Пекин стабилизирующими факторами в новом миропорядке
Россия и Китай выступают мощным стабилизирующим фактором в ходе формирования нового миропорядка, сказал на открытии 29-й встрече глав правительств двух стран премьер-министр Михаил Мишустин.
«Связка Россия – Китай выступает мощным стабилизирующим фактором, способствует росту экономик обеих стран, повышению качества жизни граждан», – передает ТАСС его слова о формировании нового миропорядка.
Также Мишустин отметил, что у Москвы и Пекина есть необходимая база для стратегического партнерства, о котором договорились лидеры стран Владимир Путин и Си Цзиньпин.
Ранее премьер Госсовета Китая Ли Цян заявил, что отношения Москвы и Пекина выдержали международную турбулентность.