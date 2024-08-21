Премьер Госсовета Китая Ли Цян: Отношения Москвы и Пекина выдержали международную турбулентность

Tекст: Александра Юдина

«Можно сказать, что наша дружба – прочная, крепкая и непоколебимая. Она является нашим общим ценным достоянием», – передает РИА «Новости» его слова.

Ли Цян прибыл в Дом российского правительства. Главы правительств коротко поговорили на крыльце, после чего состоялась церемония фотографирования.

Премьер Госсовета Китая также заметил, что многогранное сотрудничество России и Китая демонстрирует колоссальную устойчивость, а дружба Москвы и Пекина является достоянием.

Как в свою очередь отметила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, страна крайне обеспокоена информацией об одобрении президентом США Джо Байденом засекреченной ядерной стратегии.

«США являются крупнейшим в мире создателем стратегических рисков ядерной угрозы», – указала она.

Также дипломат добавила, что последние годы США непрерывно раскручивают так называемую теорию «китайской ядерной угрозы», которая на деле является всего лишь «предлогом для уклонения от своих собственных обязательств по ядерному разоружению».

Мао Нин рассказала о различиях масштабов ядерного арсенала Китая и США и напомнила, что Китай придерживается политики неприменения ядерного оружия первым.

Ранее в Китае назвали отношения с Россией эталоном.

