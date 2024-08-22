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    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия становится ковчегом традиции

    Если уж Россия становится пристанищем для изгоев западной цивилизации, в том числе имеющих слабое представление о нашей стране, не настало ли время закрепить безусловное право на гражданство за теми, кто по рождению принадлежит к русскому народу и другим коренным народам России?

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Расследование диверсии на «Северных потоках» ускорит раскол Европы

    Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск?

    8 комментариев
    22 августа 2024, 11:20 • Новости дня

    Стало известно об использовании польского БТР Oncilla в атаке на Курскую область

    Interia: В атаке на Курскую область ВСУ использовали БТР Oncilla польского производства

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Легкие бронетранспортеры Oncilla производства Польши использовались ВСУ при атаке на Курскую область, сообщает интернет-портал interia.pl.

    Как сообщает портал, Польша поставила Украине 30 БТР этого типа, но сколько из них участвовало в атаке на Курскую область, не сообщается, передает ТАСС.

    Напомним, в 2019 году Украина закупила для ВСУ польские бронемашины Oncilla, созданные на базе украинского «Дозора-Б». От оригинального украинского броневика войска отказались.

    21 августа 2024, 16:08 • Новости дня
    Ozon и «Авито» присоединились к помощи пострадавшим жителям Курской области
    Ozon и «Авито» присоединились к помощи пострадавшим жителям Курской области
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие российские интернет-сервисы, такие как Ozon, «Авито» и Wildberries, присоединились к оказанию помощи пострадавшим в результате атак ВСУ жителям Курской области.

    Так, «Авито» разработал специальный сервис для быстрого поиска временного жилья для пострадавших, передает РИА «Новости».

    Пользователи платформы смогут разместить объявления о бесплатном предоставлении жилья, а для тех, кто ищет временное пристанище, будет создан специальный раздел, объявления в котором будут отмечены значком #яПомогаю. Кроме того, сервис поможет пострадавшим найти работу в разных регионах.

    В свою очередь Ozon предоставил пострадавшим 3 тыс. бонусных рублей для покупки товаров на особой витрине на маркетплейсе. Также пользователи могут приобрести специальные сертификаты номиналом 500 рублей, средства от которых будут направлены пострадавшим жителям Курской области.

    Маркетплейс Wildberries организовал сбор гуманитарной помощи, включая теплые вещи, постельные принадлежности и продукты питания. Компания также предоставила пострадавшим ряд льгот, таких как бесплатное продление срока хранения товаров и возможность приостановить работу пунктов выдачи заказов.

    Ранее сотрудники МЧС доставили 12 тонн гуманитарной помощи жителям Курчатова в Курской области.

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    21 августа 2024, 14:54 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ выводят часть подразделений из Курской области
    Алаудинов: ВСУ выводят часть подразделений из Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска успешно отбили несколько населенных пунктов у украинских вооруженных сил на Курском направлении, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

    Как указал Алаудинов в эфире Первого канала, украинские войска ранее контролировали несколько населенных пунктов на Курском направлении, однако российским подразделениям удалось вытеснить их оттуда. По его словам, в настоящее время российские силы занимают эти населенные пункты, хотя украинские военные продолжают оказывать сопротивление на окраинах, передает РИА «Новости».

    «Сейчас есть несколько населенных пунктов, которые занимаем мы, где-то на окраинах они находятся, за которые мы все эти дни и бьемся», – уточнил он. Алаудинов подчеркнул, что основные удары украинских вооруженных сил приходились именно на те участки фронта, где действовали возглавляемые им подразделения.

    Ранее в Минобороны сообщили, что украинская сторона в последние сутки на Курском направлении потеряла до 300 человек и шесть танков.

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    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

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    21 августа 2024, 19:52 • Новости дня
    Шольц рассказал о секретности подготовки Украины к атаке на Курскую область

    Шольц: Украина готовила атаку в Курской области «секретно»

    Шольц рассказал о секретности подготовки Украины к атаке на Курскую область
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев готовил атаку в Курской области «секретно и без обратной связи», заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе.

    Как указал Шольц, «Украина очень секретно и без обратной связи готовила свою военную операцию в Курской области». По его словам, Германия внимательно следит за развитием событий, а также намерена продолжать оказывать поддержку Украине, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Служба внешней разведки России располагает данными об участии стран НАТО в подготовке и проведении атаки ВСУ на приграничные районы Курской области.

    В четверг газета ВЗГЛЯД писала о том, что Киев выбрал для вторжения Курскую область по трем причинам.

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    21 августа 2024, 11:58 • Новости дня
    Российские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области
    Российские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе спецоперации в Курской области подразделение морской пехоты Черноморского флота взяло в плен 18 штурмовиков ВСУ, сообщил представитель российского силового ведомства.

    По его словам, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ штурмовиков задержали в районе Спального, передает РИА «Новости».

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что украинские военнослужащие по радиосвязи просят эвакуировать их из Курской области, называя происходящее адом.

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    22 августа 2024, 08:52 • Новости дня
    Черноморские морпехи уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
    Черноморские морпехи уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области с пулеметным расчетом, сообщил представитель российского силового ведомства.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что укрепленные позиции были уничтожены вместе с пулеметным расчетом украинской армии.

    Ранее российские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области.

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    22 августа 2024, 08:45 • Новости дня
    Алаудинов заявил об уничтожении танка Abrams в Курской области

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил об уничтожении танка Abrams в Курской области

    Алаудинов заявил об уничтожении танка Abrams в Курской области
    @ Marcin Bielecki/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие подбили в Курской области американский танк Abrams, а также десяток единиц техники ВСУ, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Обстановка на фронте под контролем, ВСУ активных действий не предпринимали, российские войска подбили с десяток разной техники и танк Abrams, а также несколько единиц артиллерийских установок разного калибра. Кроме того, уничтожено несколько пунктов управления ВСУ в Курской области, следует из видео в Telegram-канале Алаудинова.

    Ранее в Брянской области отразили нападение украинских диверсантов.

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    21 августа 2024, 14:34 • Новости дня
    Военный аналитик назвал задачи группировок «Белгород», «Брянск» и «Курск»

    Рожин: Приграничные группировки смогут купировать прорывы ВСУ и создавать давление на противника

    Военный аналитик назвал задачи группировок «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Группировки в приграничных районах могут быть использованы для создания буферных зон на территории Украины. Российские военные будут заходить в населенные пункты, занимать их и при необходимости закреплять. Это позволит постоянно держать противника в напряжении, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск».

    «Группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск» находятся в процессе формирования и уже в среднесрочной перспективе будут укомплектованы людьми и техникой. В их состав прежде всего войдут части, которые дислоцированы в этих областях. Кроме того, могут быть переброшены дополнительные силы как с других направлений, так и из глубины страны», – считает Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    Он отметил, что в задачи группировок, во-первых, будет входить прикрытие госграниц. Впрочем, важно провести различия с пограничными силами ФСБ, которые не предназначены для противодействия ударам крупных механизированных соединений.

    «Пограничники охраняют границу, но в случае активных наступательных действий противника, они должны подкрепляться уже общевойсковыми частями, а также взаимодействовать с другими формированиями, которые действуют на территории области. Речь идет о добровольческих дружинах или Росгвардии», – уточнил собеседник. 

    Во-вторых, группировки в приграничных районах смогут вести активные боевые действия, связанные с деятельностью противника на территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей, продолжил эксперт. В том числе их усилиями будут формироваться буферные зоны, о которых говорил президент Владимир Путин. Это, по мнению Рожина, возможно при двух условиях.

    «Первое – группировка насыщается, в ней появляются механизированные соединения – танки, БМП, мотопехота, бронетанковые части, способные вести активные наступательные действия. Второе – должен быть создан необходимый перевес в силе. Тогда можно вести как более масштабное наступление, так и поддерживать локальные действия. То есть небольшие группы заходят в населенные пункты, занимают их и при необходимости там закрепляются. Это позволит постоянно держать противника в напряжении», – пояснил спикер.

    Важный момент связан и с численностью группировок. «Если говорить о Брянской и Курской областях, то речь идет минимум о 30-40 тыс. человек в каждом из регионов. Этого должно быть достаточно, чтобы не просто занимать оборонительную позицию, но и проводить активные действия. То есть мы сможем как купировать действия противника, связанные с попытками прорывов, так и создать давление на северные районы Сумской и Черниговской областей», – уточнил Рожин. В случае с группировкой «Белгород» все не так однозначно. «Там уже действует достаточно крупная группировка, которая ведет наступательные действия на Харьковском направлении», – напомнил он.

    Отдельно аналитик указал на оснащение. «Безусловно, должны быть механизированные части, если стоит задача контратакующего характера. Более того, важно иметь большое количество БПЛА для сковывания активности противника. Речь идет как об ударных беспилотниках, так и о дронах-камикадзе. Кроме того, нужна связь, чтобы обеспечить взаимодействие частей в условиях попыток противника разрушать вышки. По сути, требуется повышать оснащенность войск техническими средствами, чтобы они могли эффективно противостоять действиям украинских военных», – рассуждает Рожин.

    По его мнению, также важно улучшать ситуацию с противотанковыми средствами и системами РЭБ. Собеседник убежден: создание группировок несколько изменит командование силами в регионах. «Если мы говорим об отражении вторжения ВСУ, то главными должны быть военные. На период действия условного чрезвычайного положения в регионе или его части, последнее слово должно быть за военными и связанными с ними спецслужбами, которые также курируют часть вопросов», – отметил он.

    «В то время как силовики решают эту задачу, гражданская администрация должна заниматься гуманитарными вопросами: например, эвакуацией населения, обеспечением условий для перемещенных лиц, выплатами компенсаций. Кроме того, администрация должна – если это необходимо – предоставлять транспорт и обеспечивать помощь в строительстве фортификационных сооружений на местности: окопов, укрытий», – заключил Рожин.

    Ранее было объявлено о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» в составе российских Вооруженных сил. В Министерстве обороны пояснили, что командующие данных формирований, а также представитель Генштаба будут отвечать за защиту граждан от атак дронов и других средств нападения.

    Кроме того, был сформирован Координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий. Его первое заседание провел лично глава военного ведомства Андрей Белоусов. По его словам, целью новой структуры является повышение эффективности обеспечения группировки войск, прикрывающих данные участки России.

    При этом в Минобороны уточнили, что Генштаб и командование группировки «Север» сохранят за собой оперативное управление действиями войск и сил в приграничье. Таким образом, созданный совет не будет их подменять, а лишь сосредоточится на предоставлении воинским формированиям всего необходимого.

    Принятые решения станут дополнительными мерами защиты приграничья, которые Белоусов анонсировал еще на прошлой неделе. Тогда он отмечал, что изменения должны быть направлены на повышение эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами.

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    21 августа 2024, 13:54 • Новости дня
    Алаудинов: Российские войска выдавливают ВСУ из Курской области
    Алаудинов: Российские войска выдавливают ВСУ из Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские подразделения на Курском направлении оказались заблокированы, их «выдавливают» из населенных пунктов, заявил замглавы Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Выдавливание началось со второго дня вторжения в регион, задачей российских военных оставалась блокада направлений для ВСУ, сказал Алаудинов в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    Блокирование подразумевало выдавливание украинских боевиков из населенных пунктов, за несколько таких поселков ведутся бои.

    «Противник остановлен, понес очень большие потери. В принципе, как вы правильно заметили, часть подразделений они выводят для того, чтобы, я так понял, их уже направить на другие направления и новый удар», – пояснил он.

    Ранее Алаудинов сообщал, что ВСУ по радиосвязи просят эвакуировать их из Курской области и называют происходящее адом.

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    21 августа 2024, 14:48 • Новости дня
    Захарова: Вторжение ВСУ в Курскую область санкционировано Западом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вторжение украинских войск в Курскую область произошло при поддержке Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, вторжение в регион происходит при «всеобъемлющей поддержке Запада и было им санкционировано», передает ТАСС.

    При этом нападение на Курскую область исключает возможность переговоров с Киевом. Захарова отметила, киевские власти оставляют без ответа вопрос о том, кто вообще захочет с ними договариваться после того террора, который ВСУ устраивают против мирного населения и гражданских объектов.

    Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет вести с Украиной никаких переговоров после вторжения в Курскую область до полного разгрома ВСУ.

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    21 августа 2024, 15:01 • Новости дня
    Экс-офицер ВСУ предрек разгром украинских войск в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Отставной майор ВСУ Игорь Лапин сделал пессимистичный прогноз относительно ситуации на Курском направлении, заверив, что украинскую армию ждет разгром.

    По его мнению, в случае продолжения статичных позиционных боев украинские войска рискуют потерпеть серьезное поражение, передает РИА «Новости».

    Лапин выразил глубокую озабоченность сложившейся ситуацией на фронте, заметив, что украинские военные не имеют достаточных ресурсов для длительной позиционной войны с ВС России.

    «Российская армия обладает значительным преимуществом в артиллерии, авиации и численности личного состава», – подчеркнул он, добавив, что в условиях статичного фронта ВСУ будут истощаться и нести большие потери.

    Также майор в отставке раскритиковал ответственного за атаки на Курскую область главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

    «Атаки не привели к существенным успехам, а лишь к большим потерям среди наших бойцов», – резюмировал Лапин.

    Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские войска успешно отбили несколько населенных пунктов у ВСУ на Курском направлении, Киев выводит часть подразделений из Курской области.

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    22 августа 2024, 00:46 • Новости дня
    Над Курской областью сбили украинскую ракету

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО сбили в небе над Курской областью украинскую ракету , сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

    «ПВО продолжает отражать атаки ВСУ. Сбита очередная ракета. Спасибо защитникам границы», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что ударная волна от сбитой ракеты ВСУ повредила несколько домов в Новошахтинске. Всего повреждены 15 частных домовладений.



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    21 августа 2024, 13:41 • Новости дня
    Из-за сброса взрывчатки с украинского коптера в Курской области погибла женщина

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские вооруженные формирования сбросили взрывное устройство с беспилотника на автомобиль в Большесолдатском районе, погибла женщина, еще двое получили ранения, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    В своем Telegram-канале он указал, что взрывное устройство было сброшено на автомобиль, в котором находились несколько человек. От полученных травм одна из пассажирок скончалась на месте происшествия. Двое других пострадавших были госпитализированы и в настоящее время находятся под наблюдением врачей.

    Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ на территорию Курской области погиб 31 человек, еще 143 получили ранения различной степени тяжести.

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    21 августа 2024, 13:58 • Новости дня
    Погибшая под Суджей беременная женщина закрыла собой сына от пуль

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе эвакуации из села Куриловка Курской области погибшая беременная женщина закрыла собой двухлетнего сына, тем самым его спасла, рассказал супруг погибшей Артем Кузнецов.

    По его словам, семья пыталась спастись от обстрелов на двух автомобилях, когда женщина инстинктивно прикрыла собой сына, пуля попала ей в легкое, передает ТАСС.

    Мужчина рассказал, что сын получил несколько осколочных ранений, но выжил.

    По словам Кузнецова, украинские военные обстреливали машины из различных точек, создавая эффект града пуль.

    Семье чудом удалось прорваться через засаду и добраться до ближайшей больницы. Но несмотря на все усилия врачей, спасти беременную женщину не удалось.

    «Это была настоящая бойня. Мы просто ехали по дороге, и на нас напали. Я не понимаю, как можно стрелять по мирным людям», – сказал мужчина.

    Вдовец призвал мировое сообщество оказать давление на Украину с требованием открыть гуманитарные коридоры для мирного населения и прекратить обстрелы гражданских объектов.

    Напомним, после ночи обстрелов со стороны Украины мужчина, его супруга Нина, находившаяся на втором месяце беременности, мама девушки и маленький сын решили уехать в Курск.

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    21 августа 2024, 14:41 • Новости дня
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 300 военных и 26 единиц бронетехники
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 300 военных и 26 единиц бронетехники
    @ РИА Новости/Министерство обороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки на Курском направлении потеряла до 300 человек и шесть танков, сообщило Министерство обороны России.

    ВСУ за этот период потеряли там 26 единиц бронетехники, включая шесть танков, три БТР, 17 боевых бронированных машин, два автомобиля, четыре артиллерийских орудия и две установки РСЗО, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» при поддержке авиации и артиллерии сорвала попытки украинских штурмовиков пройти в сторону Комаровки, Коренево, Малой Локни и Русской Конопельки.

    Украинская сторона в результате этих попыток потеряла свыше 45 человек убитыми и ранеными, двое попали в плен, уничтожены два танка, американский БТР М113 и шесть бронемашин.

    В лесных массивах продолжаются поиски украинских ДРГ, пытающихся проникнуть вглубь региона.

    Авиация, артиллерия и обороняющиеся войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Апанасовки, Борки, Вишневки, Косицы, Нижнего Клина, Снагостя, Свердликово и Казачьей Локни.

    Авиация поразила районы сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ в Сумской области: 22-й и 41-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны, а также 69-го стрелкового батальона у Белополья, Бояро-Лежачей, Глухова, Краснополья, Новых Вирок, Покровки, Писаревки, Могрицы и Юнаковки.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 4400 человек, 65 танков, 27 БМП, 53 БТРа, 316 бронемашин, 133 автомобиля, 31 артиллерийское орудие, пять ЗРК, девять РСЗО, включая три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций РЭБ, четыре единицы инженерной техники, включая две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

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    21 августа 2024, 19:17 • Новости дня
    Беглов встретился с размещенными в Петербурге детьми из Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Петербурга Александр Беглов провел встречу с детьми, прибывшими в город из Курской области, и по видеосвязи пообщался с их родителями.

    «Сегодня вместе с ребятами из Курской области пообщались по видеосвязи с их родителями, оставшимися в регионе. Хорошо понимаю, что отправить ребенка одного в незнакомый город – волнительно. Рассказал мамам и папам про условия размещения детей, ответил на все интересующие вопросы по их пребыванию в Петербурге», – сообщил Беглов в своем Telegram-канале.

    Для детей в городе созданы все необходимые условия, с ними ведут работу психологи и педагоги, сообщил глава Петербурга.

    По информации врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, на минувших выходных в Петербург из курского приграничья отправились почти 200 детей. Они уже посетили многие достопримечательности в Северной столице, отметил он.

    «Благодарю губернатора Александра Дмитриевича Беглова и жителей Санкт-Петербурга за поддержку!» – написал Смирнов в своем Telegram-канале. Он добавил, что Петербург стал одним из первых городов, направивших гуманитарную помощь в Курскую область.

    Ранее сообщалось, что из приграничных районов Курской области вывезли около 13 тыс. детей.

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Армия России взяла Нью-Йорк

      Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    • Германия попыталась снять с шеи Украину

      У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

    • Макрону грозит импичмент

      Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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