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    Борис Акимов Борис Акимов Зачем нам великое переселение иностранцев в Россию

    Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.

    27 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Запрет УПЦ усиливает противников украинской государственности

    В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.

    18 комментариев
    22 августа 2024, 08:28 • Новости дня

    Видео с целующим Коран Путиным стало популярным в соцсетях в мире

    Tекст: Вера Басилая

    Видео с Владимиром Путиным, где президент России с почтением целует Коран, показали ведущие телеканалы и издания Турции, Туниса, Египта, Сирии и ОАЭ, оно стало вирусным в соцсетях в мире.

    На распространяемом видео из мечети пророка Исы в Грозном Путин с почтением целует Коран – священную для всех мусульман книгу.

    В турецком сегменте соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) видео с Путиным и Кораном попало во вкладку «Популярное» и распространяется на других ресурсах. Турецкие пользователи оценили поступок Путина и оставили комментарии на видеохостинге Youtube, передает РИА «Новости».

    «Настоящий человек!... Господин президент России, люблю вас за это уважение, мое уважение к вам безгранично», – написали турецкие пользователи под видео, которое набирает популярность, в том числе в Киргизии, Казахстане и Азербайджане, а также в арабских странах.

    Напомним, во время поездки в Чечню Путин посетил новую мечеть пророка Исы в Грозном. Кадыров и председатель Духовного управления мусульман республики Салах Нежиев вручили главе государства знак и удостоверение почетного гражданина Чечни. В ответ Путин подарил Коран ручной работы в драгоценном переплете.

    Политолог Виктор Потуремский заявил, что визит Путина в Чечню показал межконфессиональное единство России.

    19 августа 2024, 19:38 • Новости дня
    Депутат Бутина: Германия будет лидировать по числу переселенцев в Россию

    Депутат Бутина: Указ Путина защитит граждан ЕС и США от навязываемых их властями ЛГБТ-нарративов

    Депутат Бутина: Германия будет лидировать по числу переселенцев в Россию
    @ Bodo Marks/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия упростит въезд и проживание для тех иностранцев из недружественных стран, которые не хотят, чтобы их детей воспитывали в рамках ЛГБТ-нарративов, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Мария Бутина. Ранее Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении тем, кто разделяет российские ценности.

    «В последнее время, особенно после пандемии и начала СВО, в Россию потянулись граждане недружественных государств с целью поиска защиты от навязываемых в странах неприемлемых нарративов. Речь идет, в частности, о ювенальной юстиции, когда детей забирают из семей и отдают лицам нетрадиционной ориентации», – пояснила Мария Бутина, член комитета Госдумы по международным делам.

    «Передовиком этих процессов является Германия. Поэтому оттуда мы ждем наибольшего количества заявлений в рамках нового указа. Например, за прошлый год только через мои руки прошло более 70 обращений от иностранных семей, которые уже переехали в Россию. В большинстве своем это состоявшиеся люди, которые вынуждены преодолевать различные бюрократические трудности», – продолжила депутат.

    «Среди проблем, с которыми они сталкиваются, – непризнание дипломов об образовании, несоответствие школьных программ, сложности в получении апостиля, отсутствие каких-то справок. Мы проработали и помогли людям по всем заявлениям. Но эти вопросы пока решаются в ручном режиме, а благодаря указу президента, я думаю, дело пойдет принципиально быстрее», – подчеркнула она.

    «Учитывая статистку, которую я запросила у МИД, и основываясь на своем собственном опыте работы, могу спрогнозировать, что на первом месте по количеству приезжих будет Германия, затем – страны Прибалтики, потом – Канада, США, Италия, Франция. Например, у нас в Кировской области живет семья итальянцев, которая варит великолепный сыр. Среди приезжающих есть ИТ-специалисты, предприниматели, владельцы частных хозяйств», – указала парламентарий.

    «Причем приезжающие – это не только люди с какими-то российскими корнями, но и самые обычные иностранцы. Они понимают: если остаться в Германии или США – их детей будут воспитывать в рамках ЛГБТ*-нарративов. А на Западе многие не согласны с такой политикой», – подчеркнула спикер.

    «Кроме того, нынешний указ президента прекрасно сочетается с планами по ужесточению миграционной политики в России. У нас давным-давно пора разделить типы виз для различных мигрантов. В данном случае речь идет о гражданах из недружественных стран, тогда как контроль за притоком низкоквалифицированных мигрантов из азиатских стран действительно нужно ужесточать», – отметила политик.

    «Такие миграционные решения, кстати говоря, для нашей страны были свойственны еще со времен Ивана III, когда в страну приглашались иностранные специалисты – итальянцы, шведы, поляки. Первые немецкие слободы и наземные указы у нас появились при Иване Грозном. Так что и Петр I не был пионером в этом вопросе», – напомнила собеседница.

    В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. С 1 сентября иностранцы и лица без гражданства смогут получать по упрощенной схеме разрешение на временное проживание в России, если они не принимают политику своего государства, навязывающего деструктивные неолиберальные установки.

    Перечень таких государств определит правительство по представлению МИД. Российские духовно-нравственные ценности определены в подписанном в ноябре 2022 года указе Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

    *движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

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    19 августа 2024, 16:06 • Новости дня
    Путин подписал указ о праве жить в России не принимающим политику своих государств иностранцам
    Путин подписал указ о праве жить в России не принимающим политику своих государств иностранцам
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении тем, кто не приемлет ценности Запада.

    Согласно указу, иностранцы, не принимающие политику своих государств, которая противоречит традиционным ценностям, смогут обратиться за временным проживанием в России без необходимости соблюдения установленной квоты и предоставления подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства, передает ТАСС.

    За помощью могут обратиться иностранцы, которые не разделяют политику своих стран, «навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

    Ранее придерживающаяся традиционных ценностей многодетная семья из США получила свидетельство о предоставлении временного убежища в России.

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    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

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    21 августа 2024, 00:04 • Новости дня
    Путин на встрече с добровольцами СВО назвал себя пехотинцем
    Путин на встрече с добровольцами СВО назвал себя пехотинцем
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал себя пехотинцем наравне со всеми, кто защищает интересы страны.

    Заявление прозвучало во время встречи главы государства с добровольцами СВО в Российском университете спецназа в Гудермесе, сообщает ТАСС.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров, представляя бойцов, подчеркнул, что военнослужащие полностью экипированы и обеспечены всей необходимой техникой. При этом Кадыров назвал себя «только пехотинцем».

    «Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении», – ответил Путин. 

    Глава государства поинтересовался ходом подготовки добровольцев. Президент обратил внимание на государственные награды многих из них – медали «За отвагу».

    «Мы с вами живем ради Родины, – подчеркнул Путин. – И малой, и большой нашей страны. Мы живем для того, чтобы она была сильной. Чтобы наши дети, наши внуки чувствовали себя уверенно на своей собственной земле».

    Ранее сообщалось, что в ходе поездки в Чечню Путин посетил Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе.

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    20 августа 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин прилетел в Чечню
    Путин прилетел в Чечню
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин вечером во вторник прибыл в Чеченскую Республику, в аэропорту его встретил руководитель региона Рамзан Кадыров.

    Кадыров сообщил, что у главы государства запланирована в Чечне «насыщенная программа», передает ТАСС.

    До этого Путин посетил КБР и Северную Осетию. В столице Северной Осетии Путин пообщался с жителями Владикавказа.

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    20 августа 2024, 19:07 • Новости дня
    Путин пообщался с жителями Владикавказа
    Путин пообщался с жителями Владикавказа
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в финале своей встречи с руководителем Северной Осетии Сергеем Меняйло пообщался с владикавказцами.

    Люди ждали президента несколько часов у здания администрации региона. Путин подошел к ним, после чего кто-то попросил с ним сфотографироваться, то-то пытался пожать руку президенту, часть собравшихся обратилась к главе государства с просьбами, передает ТАСС.

    Путин некоторое время пообщался с собравшимися, после чего кортеж покинул центр Владикавказа.

    Ранее глава государства проводил встречу с матерями погибших в результате теракта в 2004 году в Беслане.

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    20 августа 2024, 12:24 • Новости дня
    Рада Украины запретила УПЦ

    Верховная рада приняла закон о запрете Украинской православной церкви

    Рада Украины запретила УПЦ
    @ Андрей Ратмиров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский парламент принял в последнем чтении законопроект, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

    Проекту выказали поддержку 265 депутатов при 226 необходимых, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Железняка.

    До этого спикер Рады Руслан Стефанчук заявлял, что закон позволит запретить УПЦ.

    Напомним, всеукраинский совет церквей одобрил законопроект о запрете УПЦ.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что международному сообществу необходимо осудить киевский режим, ведущий «кощунственную войну» против УПЦ.

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    20 августа 2024, 21:30 • Новости дня
    Путин посетил Российский университет спецназа в Чечне

    Путин и Кадыров прибыли в Российский университет спецназа в Чечне

    Путин посетил Российский университет спецназа в Чечне
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Чеченскую Республику посетил Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе.

    Вместе с Путиным в университет прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров, передает ТАСС. Они наблюдали за подготовкой добровольцев для отправки в зону специальной военной операции.

    Бойцы продемонстрировали базовую огневую подготовку, навыки тактической медицины, перемещения на поле боя и штурма опорного пункта.

    После этого глава государства начал встречу с добровольцами, обучающимися в РУС. Среди них те, кто уже неоднократно участвовал в СВО.

    Отмечается, что это первый визит главы государства в РУС.

    РУС готовит специалистов по различным дисциплинам тактической и специальной подготовки (огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная, водолазная, охранная, военно-медицинская, кинологическая, инженерная, автоподготовка, IT-подготовка и военная журналистика).

    Университет занимает территорию более 400 га, это многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, он включает тактический город, стрелковый комплекс, водоем площадью два гектара и глубиной десять метров, взлетно-посадочную полосу длиной 1600 метров.

    С 2022 года в университете прошли подготовку более 47 тыс. специалистов, которые принимали или принимают участие СВО, при этом порядка 19 тыс. из них – добровольцы.

    Напомним, Путин вечером во вторник прибыл в Чеченскую Республику, в аэропорту его встретил руководитель региона Рамзан Кадыров. До этого президент посетил КБР и Северную Осетию. В столице Северной Осетии Путин пообщался с жителями Владикавказа.

    Коментарии (14)
    21 августа 2024, 18:11 • Новости дня
    Путин: Именем Рошаля можно назвать не один медицинский центр
    Путин: Именем Рошаля можно назвать не один медицинский центр
    @ Илья Питалев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Хирург Леонид Рошаль сделал настолько большой вклад в российское здравоохранение, что его именем можно назвать множество медицинских учреждений для детей, заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Детский клинический центр имени Рошаля в Подмосковье.

    В ходе поездки главу государства встретил сам Рошаль, он заявил президенту, что не считает правильным присвоение ДКЦ своего имени, передает РИА «Новости».

    Хирург добавил, что считает теперь себя «начищенным самоваром» и не согласен с этим решением.

    «Вы сделали для детского здравоохранения страны столько, что не только этот, но и другие центры можно назвать вашим именем», – возразил президент.

    Рошаль также попросил Путина предоставить федеральные квоты для лечения в ДКЦ, и глава государства согласился с предложением. Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что работа над реализацией инициативы уже проводится.

    Уже в августе в центр должны принять первых пациентов. В нем насчитывается 16 отделений стационара на 461 койку, 23 операционных и четыре отделения реанимации на 48 коек.

    Есть реанимационное отделение для новорожденных, а также консультативно-диагностический центр, рассчитанный на 300 посещений в смену.

    В год детский клинический центр должен принимать 15 тыс. детей для лечения в стационаре, еще 150 тысяч смогут пройти углубленное обследование и получить консультации специалистов.

    Там также будет работать телемедицинский центр, позволяющий проводить консультации в режиме видеосвязи.

    В ДКЦ есть свыше 9,5 тыс. единиц современного операционного, диагностического, лечебного и реабилитационного оборудования. В нем будут работать 1610 человек.

    В среду Путин посетил ДКЦ в городе Красногорске в Московской области, где поговорил с медицинскими сотрудниками, которые вскоре начнут работать в этом новом учреждении.

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    19 августа 2024, 15:34 • Новости дня
    Путин: Россия готова содействовать делимитации границ между Азербайджаном и Арменией
    Путин: Россия готова содействовать делимитации границ между Азербайджаном и Арменией
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия готова содействовать делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, заявил президент Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров.

    «Подчеркну, Россия будет и впредь всячески способствовать нормализации азербайджанско-армянского взаимодействия и заключению мирного договора на основе известных трехсторонних договоренностей, достигнутых президентами России, Азербайджана и премьером-министром Армении в 2020-2022 годах. Мы также готовы содействовать делимитации и демаркации границы, имея в виду наличие у нас соответствующих документов еще со времен Советского Союза, разблокированию трансграничных маршрутов, установлению гуманитарных контактов», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее президент Владимир Путин в начале переговоров с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что Россия будет рада, если сможет что-то сделать для подписания мира и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

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    21 августа 2024, 13:34 • Новости дня
    Политолог: Визит Путина в Чечню показал межконфессиональное единство России

    Политолог Потуремский: Дружба народов поможет России выстоять перед самыми сложными вызовами

    Политолог: Визит Путина в Чечню показал межконфессиональное единство России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Визит Владимира Путина в Чечню был пропитан символизмом. Посещение мечети имени пророка Исы показало единство ценностей представителей разных религий России, а слова президента о «пехотинцах» еще раз подчеркнули важность каждого защитника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Ранее Владимир Путин посетил Чеченскую Республику.

    «Во время поездки в Чечню Владимир Путин назвал себя и всех, кто отстаивает интересы России, пехотинцами. Это очень глубокая фраза, получающая особый символизм в столь непростые времена. Интересно, что глава государства не возвышает собственную роль, осознавая себя равным другим защитникам нашей страны», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    «Таким образом, Путин еще раз напомнил, что власть – это не привилегия, а способ служения народу. В таком контексте становится понятно, что для России важна роль каждого ее жителя. Общая победа будет достигаться благодаря доблести наших защитников, каждый из которых является гордостью для государства», – подчеркивает собеседник.

    «Не менее символичным стало посещение мечети имени пророка Исы. Само это место является наглядным доказательством единения представителей разных конфессий России. Вне зависимости от религии или национальности, мы все ощущаем себя частью большой страны», – отмечает эксперт.

    «Владимир Путин это хорошо понимает. Он ценит созидательные начала верующих людей и стремится это показать. Кроме того, глава государства осознает, что именно в межэтнической дружбе и заключается сила нашего народа. Отсутствие конфликтов и противоречий поможет России выстоять перед любыми напастями», – акцентирует он.

    «Наши противники знают об этом, потому их злодеяния зачастую и направлены на провокацию межэтнической напряженности. Но любые их усилия заведомо обречены на провал. Граждане нашей страны не откажутся от уважительного отношения друг к другу, не перестанут ценить культурное разнообразие России. Этого не сможет изменить даже самый могущественный враг», – заключил Потуремский.

    Ранее Путин посетил Чеченскую Республику. Здесь глава государства возложил цветы и почтил память первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова. Затем глава государства направился в Российский университет спецназа в Гудермесе, где наблюдал за подготовкой добровольцев для отправки в зону СВО.

    На встрече президента с будущими бойцами присутствовал и действующий глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что военнослужащие полностью экипированы и обеспечены всей необходимой техникой, при этом назвав себя «только пехотинцем». В ответ Путин заметил, что все защитники России являются пехотинцами. «Мы все в этом смысле в одинаковом положении», – пояснил он.

    Кроме того, президент посетил новую мечеть пророка Исы в Грозном. Там Кадыров и председатель Духовного управления мусульман республики Салах Нежиев вручили главе государства знак и удостоверение почетного гражданина Чечни. В ответ Путин подарил Коран ручной работы в драгоценном переплете.

    Также президент провел рабочую встречу с Кадыровым. Глава республики представил ему макет нового района Грозного, который будет назван в честь Владимира Путина. Площадь территории составит более 200 га и будет включать в себя жилые дома, мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры.

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    19 августа 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин поблагодарил Азербайджан за внимание к русскому языку
    Путин поблагодарил Азербайджан за внимание к русскому языку
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия благодарна Азербайджану за внимание к русскому языку в стране и работу школ, где этот язык изучается, заявил президент Владимир Путин в начале переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым во время государственного визита.

    «Благодарны вам за то внимание, которые вы уделяете развитию русского языка. 300 школ с русским языком, филиалы наших ведущих высших учебных заведений функционируют в Азербайджане», – передает ТАСС слова российского лидера.

    Путин заявил также, что Баку активно развивается, становясь оазисом в регионе Южного Кавказа.

    «Я очень рад быть в Баку, еще раз полюбоваться этим городом», – отметил он. Путин добавил, что президент Азербайджана с супругой Мехрибан уделяют большое внимание развитию Баку: «Это видно. Город развивается, развивается успешно, превращается в такой оазис, я бы сказал, в регионе».

    Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопросы двусторонних отношений и региональной повестки в узком и расширенном форматах.

    «Хотел бы отметить, что мы очень удовлетворены уровнем взаимодействия между нашими странами», – сказал Алиев.

    Путин и Алиев начали российско-азербайджанские переговоры в узком составе. Встреча проходит в резиденции «Загульба». С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров. Организаторы встречи отводят на переговоры в узком формате около часа. После кратких выступлений обоих лидеров беседа продолжится за закрытыми дверями.

    Ранее в понедельник Путин прибыл в резиденцию Алиева «Загульба» на переговоры.

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    20 августа 2024, 17:01 • Новости дня
    Путин встретился с матерями жертв теракта в школе Беслана
    Путин встретился с матерями жертв теракта в школе Беслана
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во вторник в рамках визита в Беслан провел встречу с матерями погибших в результате теракта, произошедшего в бесланской школе № 1 в 2004 году.

    Теракт в Беслане останется незаживающей раной в исторической памяти всей России, власти продолжат оказывать поддержку городу, заявил Путин, передает РИА «Новости».

    «У нас в народе, когда говорят такие слова «врагу не пожелаешь», но наш враг другой, он не такой, как мы», – добавил он, говоря о трагедии в Беслане. По словам главы государства, захватившие бесланскую школу боевики получали поддержку из-за границы. Он добавил, что Россия добилась определенных целей в борьбе с терроризмом и добьется своих целей в борьбе с неонацистами.

    «Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь – и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную», – указал Путин.

    Напомним, во вторник российский лидер приехал в Беслан, где впервые посетил мемориал в бесланской школе. Путин также возложил цветы к памятникам погибшим в Беслане.

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    21 августа 2024, 22:41 • Новости дня
    Путин: Большая африканская экспедиция оценит запасы водных ресурсов

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Большой африканской экспедиции

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава государства отметил, что целью масштабного проекта является оценка состояния водных биологических ресурсов в исключительных экономических зонах стран Африки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    По словам Путина, исследования российских специалистов будут способствовать повышению эффективности рыболовного промысла африканских государств, что поможет обеспечить продовольственную безопасность континента, передает ТАСС

    Президент подчеркнул, что рыболовство является важной сферой экономического сотрудничества России и стран Африки.

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    21 августа 2024, 02:18 • Новости дня
    Кадыров показал Путину макет названного в его честь района Грозного

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин ознакомился с макетом нового района Грозного, который будет назван в его честь. Презентация прошла в резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова.

    Новый район площадью более 200 га будет включать в себя жилые дома, мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, передает ТАСС.

    По словам Кадырова, этот грандиозный проект станет украшением столицы республики.

    Ранее сообщалось, что Путин назвал себя пехотинцем наравне со всеми, кто защищает интересы страны.

    Заявление прозвучало во время встречи главы государства с добровольцами СВО в Российском университете спецназа в Гудермесе в ходе визита в Чечню.

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    20 августа 2024, 21:02 • Новости дня
    Путин начал поездку в Чечню с посещения могилы Ахмата-Хаджи Кадырова

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин начал поездку в Чечню с посещения могилы первого президента республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

    Путин возложил цветы и почтил память первого президента Чеченской Республики, передает РИА «Новости».

    Ахмат-Хаджи Кадыров похоронен в родовом селе Курчалоевского района Чечни, которое теперь носит название Ахмат-Юрт.

    Ахмат-Хаджи Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на грозненском стадионе «Динамо».

    Напомним, Путин вечером во вторник прибыл в Чеченскую Республику, в аэропорту его встретил руководитель региона Рамзан Кадыров.

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    Почему золото в 2024 году приносит огромные доходы

    Золото достигло нового исторического рекорда в 2550 долларов за унцию, а золотые слитки впервые стали стоить более миллиона долларов. Спрос растет не только из-за США, которым срочно надо спасать себя от дефолта. Огромную лепту неожиданно внесла Япония, чего от нее никто не ждал. Как Япония помогла золоту и какова ситуация с золотом в России? Подробности

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    Из визита Путина в Баку следует пять выводов

    Прием, который оказали президенту России Владимиру Путину в Азербайджане, оказывают только друзьям и близким союзникам. Выражаясь словами самого Путина, была создана «теплая, семейная практически атмосфера... для совместной работы». Из направлений для такой работы с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым выделяются пять. Все они крайне важны для России. Подробности

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    Взятие Нью-Йорка открыло для армии России путь на запад

    В ДНР освобожден населенный пункт Новгородское, более известный как Нью-Йорк. Операция в крупном поселке с несколькими заводскими комплексами и узловой железнодорожной станцией заняла всего полтора месяца. А стратегическую важность того, что российская армия освободила Нью-Йорк, невозможно переоценить: это один из переломных моментов всего конфликта. Подробности

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    Что изменит ядерная бомба в руках Ирана

    Иран может долго тянуть время, прежде чем ответит Израилю, заявили в Корпусе стражей исламской революции. В то же время, как подчеркивают в комитете по разведке Конгресса США, Тегеран уже до конца года объявит о своем ядерном статусе. Можно ли этому верить? И что изменит появление у Ирана ядерной бомбы для Ближнего Востока? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Армия России взяла Нью-Йорк

      Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    • Германия попыталась снять с шеи Украину

      У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

    • Макрону грозит импичмент

      Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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