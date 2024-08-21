  • Новость часаАлаудинов: ВСУ выводят часть подразделений из Курской области
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Расследование диверсии на «Северных потоках» ускорит раскол Европы

    Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск?

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Зачем нам великое переселение иностранцев в Россию

    Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.

    18 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Запрет УПЦ усиливает противников украинской государственности

    В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.

    13 комментариев
    21 августа 2024, 15:43 • Новости дня

    Во ФСИН опровергли освобождение серийного маньяка Продана в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сообщения об освобождении серийного убийцы Ивана Продана из колонии не соответствуют действительности, его передали для отбытия наказания в Молдавию в 2010 году, сообщили во ФСИН.

    Информация об освобождении Продана в Мордовии в апреле 2024 года не соответствует действительности, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Там пояснили, что в январе 2010 года осужденного передали для отбытия наказания в Молдавию.

    Ранее Life.ru сообщал, что 56-летний Продан якобы исчез после выхода на свободу в Мордовии, за ним числятся 17 доказанных изнасилований и пять убийств.

    20 августа 2024, 22:14 • Новости дня
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области бурятский десантник вывел группу российских военнослужащих из окружения. На видео, снятом участником боевых действий с позывным «Святоша», видно, как десантник с позывным Бато ведет группу солдат через лес.

    Бато служит в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Как сообщается, с детства он занимался охотой, благодаря чему хорошо ориентируется в лесу без использования карт и навигаторов. «Российская газета» сообщает, что среди бойцов были срочники.

    Десантник завершает свое видео словами «быть добру».

    Ранее выполняющий задачи на Курском направлении военный врач с позывным «Фрегат» рассказал, как его эвакогруппа попала в засаду диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Несмотря на внезапность нападения, российские медики оказали отпор диверсантам и успешно эвакуировали раненых бойцов с поля боя.

    Напомним, председатель комиссии по вопросам суверенитета и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС предложил приравнять военнослужащие по призыву, участвовавших в первые дни в отражении атак ВСУ на границе Курской области, к участникам специальной военной операции с предоставлением полагающихся льгот и выплат.

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    20 августа 2024, 19:38 • Новости дня
    Появились кадры с брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке
    Появились кадры с брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские бойцы сняли на видео оставленные позиции украинских войск в поселке Нью-Йорк (Новгородское) в Донецкой народной республике.

    На кадрах, опубликованных «Известиями», запечатлен один из брошенных блиндажей ВСУ. На видео видны оставленные украинскими бойцами вещи, включая западное оружие. На месте также были обнаружены снаряды и гранаты производства США.

    Во вторник Минобороны сообщило, что группировка «Центр» разгромила крупную группировку ВСУ и освободила один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР.

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    20 августа 2024, 20:00 • Видео
    Германия попыталась снять с шеи Украину

    У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

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    20 августа 2024, 17:33 • Новости дня
    В ВС России созданы группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    В ВС России созданы группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    @ Дмитрий Харичков/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» появились в составе российских Вооруженных сил, сообщило Министерство обороны после заседания Координационного совета по военной безопасности приграничья с главой ведомства Андреем Белоусовым.

    Командующие этими группировками и представитель Генштаба ВС России отвечают за защиту граждан и территорий от атак дронов и иных средств нападения, указало Минобороны в своем Telegram-канале.

    Во вторник Белоусов провел заседание Совета по безопасности пограничных территорий, в ходе заседания замглавой совета стал генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

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    20 августа 2024, 19:14 • Новости дня
    Назван самый популярный в России отечественный автомобиль на вторичном рынке

    ВАЗ-2107 стал самым популярным отечественным автомобилем на вторичном рынке

    Назван самый популярный в России отечественный автомобиль на вторичном рынке
    @ Роман Пименов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В июле этого года на рынке подержанных автомобилей был зафиксирован рекордный объем продаж, лидером по спросу стали автомобили ВАЗ-2107, снятые с производства более десяти лет назад.

    Всего в течение июля в России было продано 546,2 тыс. подержанных автомобилей, что почти на 10% больше, чем в июне, и на 6,7% больше, чем в июле прошлого года, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на данные «Автостата».

    Отмечается, что рейтинг продаж на вторичном рынке уже шестой месяц возглавляют автомобили ВАЗ-2107. Эксперты связывают популярность модели с ее доступностью, простотой обслуживания и низкой стоимостью запчастей.

    «Спрос на «Жигули» действительно устойчив, прежде всего в силу доступной цены. Пожалуй, это сейчас единственный вариант, который в почти безупречном состоянии по кузову можно приобрести за 200 тыс. рублей без неприятных сюрпризов с документами», – пояснил эксперт по подержанным автомобилям и их обслуживанию Алексей Островский.

    По словам хозяина московского автосервиса Сурена Баблояна, достоинством ВАЗ-2107 является простота ремонта и дешевизна запчастей, которые «не надо искать, есть в любом магазине».

    Он отметил, что «Жигули» – это машина, в которой «просто нечему ломаться», поскольку в них почти нет, по современным меркам, бортовой электроники.

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    20 августа 2024, 20:01 • Новости дня
    Дипмиссия России при СБ ООН отказалась от поездки на юбилей Женевской конвенции

    Швейцария заявила, что Россия не стала участвовать в мероприятиях в честь 75-летия Женевской конвенции

    Дипмиссия России при СБ ООН отказалась от поездки на юбилей Женевской конвенции
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Швейцарское министерство иностранных дел пригласило российскую дипломатическую миссию при СБ ООН на неофициальный визит на 75-летие Женевской конвенции, но российская сторона отвергла приглашение, сообщил глава отдела МИД Швейцарии Николя Бидо.

    Приглашения получили все члены СБ, это неофициальная поездка, сказал Бидо РИА «Новости». Российская миссия заявила, что не поедет в Женеву, пояснил собеседник.

    Федеральный совет Швейцарии заявил, что миссии обсудят в Женеве соблюдение и укрепление международного гуманитарного права спустя 75 лет.

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    20 августа 2024, 16:56 • Новости дня
    ФСБ задержала ученого по подозрению в совершении DDoS-атак по указке украинских спецслужб

    ФСБ задержала ученого в Москве по подозрению в совершении DDoS-атак по указке украинских спецслужб

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В отношении научного сотрудника в столице завели уголовное дело о государственной измене, он, по версии следствия, следовал указаниям спецслужб Украины и проводил DDoS-атаки на критически важные российские объекты, сообщили в ФСБ.

    Дело завели по статье «Государственная измена», мужчину задержали по статье «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации», пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Согласно данным следствия, подозреваемый вошел в контакт с украинскими спецслужбами, после начала СВО он проводил DDoS-атаки на критически важные объекты России, чтобы нанести ущерб информационной безопасности страны.

    Также подозреваемый собирал данные о российских военных и передвижении военной техники.

    Кроме того, на постоянной основе он перечислял свои деньги и криптовалюту на счета зарегистрированных на Украине фондов для закупки оружия, военной техники и экипировки ВСУ.

    Мужчина уже дал признательные показания, его арестовали.

    Ранее ФСБ задержала жителя Новгородской области, намеревавшегося перебраться на Украину через Брянскую область, чтобы принять участие в боевых действиях против российских войск.

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    21 августа 2024, 10:18 • Новости дня
    В Курской области в результате атаки ВСУ погиб 31 человек
    В Курской области в результате атаки ВСУ погиб 31 человек
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки ВСУ на территорию Курской области погиб 31 человек, еще 143 получили ранения различной степени тяжести, сообщили в медицинских службах.

    По данным медслужб, погиб 31 человек, еще 143 получили ранения различной степени тяжести, 79 человек были госпитализированы, среди пострадавших четверо детей, передает ТАСС.

    В результате обстрела также пострадали жилые дома и гражданские объекты.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о получении многочисленных фотографий, свидетельствующих о массовых расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими военными.

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    21 августа 2024, 10:10 • Новости дня
    Медведев: Переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага

    Зампред Совбеза Медведев: Переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага

    Медведев: Переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    После атаки Киева на Курскую область Москва не будет вести никаких переговоров с Украиной до полного разгрома ВСУ, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что атака на Курскую область расставила все «на свои места».

    «Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!» – подчеркнул Медведев.

    Зампред также отметил, что теоретически в ходе переговорного процесса для России существовала бы опасность оказаться в «переговорном капкане», участвуя в ненужных диалогах о мире, предложенных и навязанных Киеву международным сообществом.

    Кроме того, Медведев намекнул на причастность к атаке на Курскую область одного из экс-британских премьеров Бориса Джонсона, призвав того «не радоваться».

    «Его страна сделала много хуже подопечной им территории б. Украины: будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов», – подчеркнул зампред.

    Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что атака ВСУ на Курскую область готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши.

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    21 августа 2024, 12:08 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил попытку масштабной атаки дронов ВСУ на Москву

    Военный эксперт Леонков: ВСУ пытались атаковать дронами столичный регион на фоне неудач на Курском направлении и в Донбассе

    Военный эксперт объяснил попытку масштабной атаки дронов ВСУ на Москву
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Атака ВСУ на столичный регион вызвана отсутствием успехов на линии боевого соприкосновения. Противник налетом дронов пытался достичь сразу нескольких целей – продемонстрировать Западу свои возможности и выпросить дальнобойные снаряды, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В ночь на среду ПВО сбила 45 БПЛА над пятью регионами России, 11 из них – в Подмосковье.

    «Противник практически всегда усиливает давление налетами дронов, когда не может похвастаться результатами на линии боевого соприкосновения», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков. Он указал: у ВСУ в Курской области на протяжении уже девяти дней не получается расширить плацдарм, они несут значительные потери, а в Донбассе – теряют укрепрайоны.

    «На этом фоне Украина пытается поддержать высокий градус и показать, что у них есть возможности, а потому Запад, по версии офиса Владимира Зеленского, должен продолжать поставлять военную помощь», – пояснил собеседник.

    Впрочем, Киев пытался достичь еще нескольких целей, считает эксперт. «Противник, скорее всего, намеревался нанести урон гражданской и военной инфраструктуре в столичном регионе. Целями могли стать нефтебазы, железнодорожные узлы, военные объекты и заводы. Более того, не исключено, что Украина гналась за медийным эффектом. Однажды вражеский беспилотник долетел до Кремля. В этот раз украинские военные могли попробовать повторить этот сценарий», – рассуждает Леонков.

    Кроме того, Киев мог использовать эту атаку как аргумент в пользу поставок Западом дальнобойных снарядов, добавил он. «Офис Зеленского может выставить это так, будто если бы у ВСУ были ракеты и разрешение на их использование, то результат якобы был бы более эффектным», – уточнил спикер. Вместе с тем подобные налеты БПЛА происходит вовсе не спонтанно, продолжил эксперт.

    «Согласно плану украинской стороны, при массовом налете с нашей стороны должен был произойти так называемый перерасход зенитных управляемых ракет и других средств. В этом случае отдельные беспилотники прорвались бы вглубь, используя складки местности. Причем полет таких аппаратов корректирует американская спутниковая система Starshield», – рассуждает собеседник.  

    «В данном случае противнику не удалось достичь поставленных целей. В столичном регионе выстроена качественная эшелонированная противовоздушная оборона. Дроны были уничтожены, причем не пострадала ни гражданская, ни военная инфраструктура», – заключил Леонков.

    Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 11 беспилотников над территорией Московской области. Сергей Собянин заявил, что попытка атаковать столицу стала «одной из самых масштабных за все время». Он добавил, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА «позволила успешно отразить все атаки». В результате разрушений и пострадавших нет.

    Также в ночь на 21 августа 23 БПЛА были уничтожены над Брянской областью, шесть – над Белгородской, три – над Калужской, два – над Курской областью.

    ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. В ночь на 20 августа ПВО сбила два дрона над Крымом. Также в течение дня было уничтожено три беспилотника над Курской областью, еще один – над Белгородской.

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    20 августа 2024, 19:28 • Новости дня
    ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН

    ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН по подозрению во взяточничестве

    ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан начальник Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

    Он был задержан сотрудниками ФСБ России совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН России, сообщило пресс-бюро ФСИН, передает РИА «Новости».

    Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного. Кроме того, будет проведена служебная проверка.

    В июне суд в Москве арестовал работника ФСИН за призывы к терроризму.

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    20 августа 2024, 18:09 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о просьбах солдат ВСУ об эвакуации из Курской области
    Алаудинов рассказал о просьбах солдат ВСУ об эвакуации из Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военнослужащие по радиосвязи просят эвакуировать их из Курской области, называя происходящее адом, рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов.

    Он сообщил, что российские военные уничтожили пикап, используемый ВСУ для ротации, передает Ura.Ru.

    «Тут подлетает их медик, пытается их оттуда вытащить и в рацию кричит: «Заберите нас отсюда, мы уже так не можем, так не может продолжаться, это ад для нас, нам уже всем нужны психологи», – рассказал Алаудинов.

    Ранее Алаудинов рассказал, как военнослужащие ВСУ пытаются притвориться представителями мирных профессий, попадая в плен в Курской области, но их выдает информация в собственных мобильных телефонах.

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    21 августа 2024, 11:58 • Новости дня
    Российские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области
    Российские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе спецоперации в Курской области подразделение морской пехоты Черноморского флота взяло в плен 18 штурмовиков ВСУ, сообщил представитель российского силового ведомства.

    По его словам, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ штурмовиков задержали в районе Спального, передает РИА «Новости».

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что украинские военнослужащие по радиосвязи просят эвакуировать их из Курской области, называя происходящее адом.

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    21 августа 2024, 04:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении десяти летевших к Москве беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении десяти летевших к Москве беспилотников
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Еще два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы, были сбиты силами ПВО Минобороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что общее количество уничтоженных аппаратов достигло десяти.

    «Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито десять штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Продолжаем контролировать ситуацию», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА «позволила успешно отразить все атаки».

    Ранее Собянин сообщил, что ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника

    По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте.

    За несколько минут до этого он сообщил о еще одном уничтоженном БПЛА, позже заявил о четвертом сбитом аппарате.

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    21 августа 2024, 08:33 • Новости дня
    ВТБ раскрыл новую схему мошенничества с картами

    ВТБ: Мошенники стали арендовать банковские карты у дропов

    ВТБ раскрыл новую схему мошенничества с картами
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенников: теперь они берут банковские карты в аренду у так называемых дропов, чтобы выводить на них похищенные деньги, сообщили в пресс-службе ВТБ.

    Как говорится в сообщении, сейчас стремятся перевести ответственность на изначальных владельцев карт, делая их соучастниками преступления, они используют чужие банковские счета и карты, на которые жертву просят перевести деньги, передает РИА «Новости».

    Сторонние карты для зачислений мошенники берут в аренду у простых пользователей, убеждая их, что это безопасно.

    Как приводит пресс-служба слова начальника управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрия Ревякина, мошенникам гораздо легче убедить добросовестного пользователя не продавать, а сдать свою карту на время, и люди верят, что это безопасно. При этом он предупредил, что такие действия грозят попаданием в черные списки банков и соучастием в уголовном преступлении.

    Ранее «Сбер» раскрыл схему мошенников с поддельными профилями начальников компаний.

    Коментарии (9)
    21 августа 2024, 00:04 • Новости дня
    Путин на встрече с добровольцами СВО назвал себя пехотинцем
    Путин на встрече с добровольцами СВО назвал себя пехотинцем
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал себя пехотинцем наравне со всеми, кто защищает интересы страны.

    Заявление прозвучало во время встречи главы государства с добровольцами СВО в Российском университете спецназа в Гудермесе, сообщает ТАСС.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров, представляя бойцов, подчеркнул, что военнослужащие полностью экипированы и обеспечены всей необходимой техникой. При этом Кадыров назвал себя «только пехотинцем».

    «Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении», – ответил Путин. 

    Глава государства поинтересовался ходом подготовки добровольцев. Президент обратил внимание на государственные награды многих из них – медали «За отвагу».

    «Мы с вами живем ради Родины, – подчеркнул Путин. – И малой, и большой нашей страны. Мы живем для того, чтобы она была сильной. Чтобы наши дети, наши внуки чувствовали себя уверенно на своей собственной земле».

    Ранее сообщалось, что в ходе поездки в Чечню Путин посетил Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе.

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      В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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