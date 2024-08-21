В Италии оценили вероятность найти живыми пропавших после крушения яхты

Guardian: Шансов найти живыми пропавших после крушения яхты на Сицилии нет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил Дзагаролу, отвечая на вопрос, насколько вероятно, что пропавшие все еще живы, никогда не стоит говорить никогда, но разумно ответить «нет», передает РИА «Новости».

Он сообщил, что людей нет внутри лодки, но известно, что лодка быстро затонула и можно предположить, что шестеро пропавших без вести не успели выбраться.

Ранее стало известно о связи пропавшего британского бизнесмена Линча со спецслужбами Израиля.

Напомним, сообщалось, что руководитель совета директоров одного из крупнейших инвестбанков в мире Morgan Stanley International Джонатан Блумер исчез при крушении яхты у сицилийских берегов. Удалось спасти жену миллионера из Британии Майкла Линча Анджелу Бакарес. Пока неизвестна судьба Линча и его 18-летней дочери Ханны.