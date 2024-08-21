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Мишустин: Россия выйдет на первое место по экспорту газа в Китай
Российская сторона вскоре должна выйти на первое место по поставкам газа в Китай, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой правительства КНР Ли Цяном.
Энергетическое партнерство сторон укрепляется, Россия сохраняет лидерство по экспорту нефти в Китай, а также рассчитывает выйти на первое место по экспорту туда природного газа, подчеркнул Мишустин, передает ТАСС.
По его словам, хорошо себя показывают поставки угля, а также продвигается двусторонняя работа по мирному атому, обсуждаются масштабные инициативы.
Премьер указал на развитие промышленной кооперации и на наличие совместных проектов в авиа- и автомобилестроении, добывающей и газохимической отраслях.
Страны планируют усилить обмен в наукоемких отраслях, таких как космос, «сквозные технологии» и искусственный интеллект. Богатый научный потенциал России и промышленные технологические возможности Китая позволят достичь больших успехов, отметил Мишустин.
Российская сторона намеревается усилить и поставки сельскохозяйственных товаров в Китай, сказал он.
Также Мишустин отмечал, что обе страны являются мощным стабилизирующим фактором в ходе формирования нового миропорядка.