Мишустин: Россия выйдет на первое место по экспорту газа в Китай

Tекст: Алексей Дегтярев

Энергетическое партнерство сторон укрепляется, Россия сохраняет лидерство по экспорту нефти в Китай, а также рассчитывает выйти на первое место по экспорту туда природного газа, подчеркнул Мишустин, передает ТАСС.

По его словам, хорошо себя показывают поставки угля, а также продвигается двусторонняя работа по мирному атому, обсуждаются масштабные инициативы.

Премьер указал на развитие промышленной кооперации и на наличие совместных проектов в авиа- и автомобилестроении, добывающей и газохимической отраслях.

Страны планируют усилить обмен в наукоемких отраслях, таких как космос, «сквозные технологии» и искусственный интеллект. Богатый научный потенциал России и промышленные технологические возможности Китая позволят достичь больших успехов, отметил Мишустин.

Российская сторона намеревается усилить и поставки сельскохозяйственных товаров в Китай, сказал он.

Также Мишустин отмечал, что обе страны являются мощным стабилизирующим фактором в ходе формирования нового миропорядка.