  • Новость часаРоссийские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области
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    Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.

    13 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Запрет УПЦ усиливает противников украинской государственности

    В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.

    11 комментариев
    Сергей Старовойтов Сергей Старовойтов Русского медведя хотят заставить наломать дров

    Стратегия России – пересидеть и переждать – вполне оправданна. Резкие действия врагов, подобные прорыву ВСУ в Курской области, судя по всему, и направлены на слом этой стратегии.

    29 комментариев
    21 августа 2024, 12:31 • Новости дня

    Мишустин: Россия выйдет на первое место по экспорту газа в Китай

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона вскоре должна выйти на первое место по поставкам газа в Китай, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой правительства КНР Ли Цяном.

    Энергетическое партнерство сторон укрепляется, Россия сохраняет лидерство по экспорту нефти в Китай, а также рассчитывает выйти на первое место по экспорту туда природного газа, подчеркнул Мишустин, передает ТАСС.

    По его словам, хорошо себя показывают поставки угля, а также продвигается двусторонняя работа по мирному атому, обсуждаются масштабные инициативы.

    Премьер указал на развитие промышленной кооперации и на наличие совместных проектов в авиа- и автомобилестроении, добывающей и газохимической отраслях.

    Страны планируют усилить обмен в наукоемких отраслях, таких как космос, «сквозные технологии» и искусственный интеллект. Богатый научный потенциал России и промышленные технологические возможности Китая позволят достичь больших успехов, отметил Мишустин.

    Российская сторона намеревается усилить и поставки сельскохозяйственных товаров в Китай, сказал он.

    Также Мишустин отмечал, что обе страны являются мощным стабилизирующим фактором в ходе формирования нового миропорядка.

    20 августа 2024, 22:14 • Новости дня
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области бурятский десантник вывел группу российских военнослужащих из окружения. На видео, снятом участником боевых действий с позывным «Святоша», видно, как десантник с позывным Бато ведет группу солдат через лес.

    Бато служит в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Как сообщается, с детства он занимался охотой, благодаря чему хорошо ориентируется в лесу без использования карт и навигаторов. «Российская газета» сообщает, что среди бойцов были срочники.

    Десантник завершает свое видео словами «быть добру».

    Ранее выполняющий задачи на Курском направлении военный врач с позывным «Фрегат» рассказал, как его эвакогруппа попала в засаду диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Несмотря на внезапность нападения, российские медики оказали отпор диверсантам и успешно эвакуировали раненых бойцов с поля боя.

    Напомним, председатель комиссии по вопросам суверенитета и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС предложил приравнять военнослужащие по призыву, участвовавших в первые дни в отражении атак ВСУ на границе Курской области, к участникам специальной военной операции с предоставлением полагающихся льгот и выплат.

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    20 августа 2024, 19:38 • Новости дня
    Появились кадры с брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке
    Появились кадры с брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские бойцы сняли на видео оставленные позиции украинских войск в поселке Нью-Йорк (Новгородское) в Донецкой народной республике.

    На кадрах, опубликованных «Известиями», запечатлен один из брошенных блиндажей ВСУ. На видео видны оставленные украинскими бойцами вещи, включая западное оружие. На месте также были обнаружены снаряды и гранаты производства США.

    Во вторник Минобороны сообщило, что группировка «Центр» разгромила крупную группировку ВСУ и освободила один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР.

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    20 августа 2024, 20:00 • Видео
    Германия попыталась снять с шеи Украину

    У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

    Коментарии (0)
    20 августа 2024, 17:33 • Новости дня
    В ВС России созданы группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    В ВС России созданы группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    @ Дмитрий Харичков/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» появились в составе российских Вооруженных сил, сообщило Министерство обороны после заседания Координационного совета по военной безопасности приграничья с главой ведомства Андреем Белоусовым.

    Командующие этими группировками и представитель Генштаба ВС России отвечают за защиту граждан и территорий от атак дронов и иных средств нападения, указало Минобороны в своем Telegram-канале.

    Во вторник Белоусов провел заседание Совета по безопасности пограничных территорий, в ходе заседания замглавой совета стал генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

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    20 августа 2024, 19:14 • Новости дня
    Назван самый популярный в России отечественный автомобиль на вторичном рынке

    ВАЗ-2107 стал самым популярным отечественным автомобилем на вторичном рынке

    Назван самый популярный в России отечественный автомобиль на вторичном рынке
    @ Роман Пименов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В июле этого года на рынке подержанных автомобилей был зафиксирован рекордный объем продаж, лидером по спросу стали автомобили ВАЗ-2107, снятые с производства более десяти лет назад.

    Всего в течение июля в России было продано 546,2 тыс. подержанных автомобилей, что почти на 10% больше, чем в июне, и на 6,7% больше, чем в июле прошлого года, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на данные «Автостата».

    Отмечается, что рейтинг продаж на вторичном рынке уже шестой месяц возглавляют автомобили ВАЗ-2107. Эксперты связывают популярность модели с ее доступностью, простотой обслуживания и низкой стоимостью запчастей.

    «Спрос на «Жигули» действительно устойчив, прежде всего в силу доступной цены. Пожалуй, это сейчас единственный вариант, который в почти безупречном состоянии по кузову можно приобрести за 200 тыс. рублей без неприятных сюрпризов с документами», – пояснил эксперт по подержанным автомобилям и их обслуживанию Алексей Островский.

    По словам хозяина московского автосервиса Сурена Баблояна, достоинством ВАЗ-2107 является простота ремонта и дешевизна запчастей, которые «не надо искать, есть в любом магазине».

    Он отметил, что «Жигули» – это машина, в которой «просто нечему ломаться», поскольку в них почти нет, по современным меркам, бортовой электроники.

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    20 августа 2024, 20:01 • Новости дня
    Дипмиссия России при СБ ООН отказалась от поездки на юбилей Женевской конвенции

    Швейцария заявила, что Россия не стала участвовать в мероприятиях в честь 75-летия Женевской конвенции

    Дипмиссия России при СБ ООН отказалась от поездки на юбилей Женевской конвенции
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Швейцарское министерство иностранных дел пригласило российскую дипломатическую миссию при СБ ООН на неофициальный визит на 75-летие Женевской конвенции, но российская сторона отвергла приглашение, сообщил глава отдела МИД Швейцарии Николя Бидо.

    Приглашения получили все члены СБ, это неофициальная поездка, сказал Бидо РИА «Новости». Российская миссия заявила, что не поедет в Женеву, пояснил собеседник.

    Федеральный совет Швейцарии заявил, что миссии обсудят в Женеве соблюдение и укрепление международного гуманитарного права спустя 75 лет.

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    20 августа 2024, 16:56 • Новости дня
    ФСБ задержала ученого по подозрению в совершении DDoS-атак по указке украинских спецслужб

    ФСБ задержала ученого в Москве по подозрению в совершении DDoS-атак по указке украинских спецслужб

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В отношении научного сотрудника в столице завели уголовное дело о государственной измене, он, по версии следствия, следовал указаниям спецслужб Украины и проводил DDoS-атаки на критически важные российские объекты, сообщили в ФСБ.

    Дело завели по статье «Государственная измена», мужчину задержали по статье «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации», пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Согласно данным следствия, подозреваемый вошел в контакт с украинскими спецслужбами, после начала СВО он проводил DDoS-атаки на критически важные объекты России, чтобы нанести ущерб информационной безопасности страны.

    Также подозреваемый собирал данные о российских военных и передвижении военной техники.

    Кроме того, на постоянной основе он перечислял свои деньги и криптовалюту на счета зарегистрированных на Украине фондов для закупки оружия, военной техники и экипировки ВСУ.

    Мужчина уже дал признательные показания, его арестовали.

    Ранее ФСБ задержала жителя Новгородской области, намеревавшегося перебраться на Украину через Брянскую область, чтобы принять участие в боевых действиях против российских войск.

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    20 августа 2024, 14:43 • Новости дня
    Запущены онлайн-маршруты по выставке «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организаторы международной выставки-форума «Россия» запустили серию онлайн-экскурсий, позволяющих совершить виртуальную прогулку в формате 360 градусов и познакомиться с экспозициями из любой точки мира.

    С помощью десяти тематических маршрутов можно совершить виртуальное путешествие по павильонам выставки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Например, маршрут «Узнавая Россию. ДНК регионов» предлагает детально изучить экспозиции, посвященные всем 89 регионам России.

    Здесь можно погрузиться в атмосферу выставки, посетить все павильоны и детально изучить представленные в них экспозиции. Один из самых популярных маршрутов «Узнавая Россию. ДНК регионов» – здесь можно детально рассмотреть экспозиции в павильоне №75, где были представлены все 89 регионов России. Каждый стенд рассказывал об особенностях разных территорий, народах и их традициях. Следующая тема «Комфортная жизнь в городе» показывает достижения в строительстве, логистике и технологиях, которые повышают качество инфраструктуры и развивают наши регионы.

    Маршруты «Комфортная жизнь в городе», «Аграрное богатство», «Наука и просвещение», «Здоровая Россия», «Цифровая Россия», «Технологичная Россия», «Природоград», «Ярмарки России» и «Российская Арктика» раскрывают перед зрителями широкий спектр тем, от развития городов и сельского хозяйства до достижений в науке и технологиях, а также вопросов экологии и освоения Арктики.

    Международная выставка-форум «Россия» проводилась с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024-го по указу президента. Посетителям представили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Ежедневно гостей ждали культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. За все время проведения площадку посетило 18,5 млн человек.

    В начале июля президент России Владимир Путин объявил о создании национального центра «Россия» на площадке «Экспо».

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    20 августа 2024, 16:02 • Новости дня
    Украина срочно запросила у НАТО тяжелую инженерную и санитарную технику
    Украина срочно запросила у НАТО тяжелую инженерную и санитарную технику
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина срочно запросила у стран НАТО строительную и инженерную технику, в том чисое тралы и экскаваторы, пожарные и бронированные санитарные машины.

    Как сообщил Евроатлантический координационный центр реагирования на кризисы, Украина попросила срочно передать ей 17 гусеничных и десять колесных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн (это позволяет переместить один или два основных боевых танка), 27 пожарных и 25 санитарных бронемашин, передает ТАСС.

    Указывается, что они якобы необходимы Киеву «для спасения людей и разбора завалов».

    Ранее сообщалось, что США не планируют перебрасывать дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot из Польши на Украину.

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    20 августа 2024, 19:28 • Новости дня
    ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН

    ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН по подозрению во взяточничестве

    ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан начальник Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

    Он был задержан сотрудниками ФСБ России совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН России, сообщило пресс-бюро ФСИН, передает РИА «Новости».

    Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного. Кроме того, будет проведена служебная проверка.

    В июне суд в Москве арестовал работника ФСИН за призывы к терроризму.

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    20 августа 2024, 18:09 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о просьбах солдат ВСУ об эвакуации из Курской области
    Алаудинов рассказал о просьбах солдат ВСУ об эвакуации из Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военнослужащие по радиосвязи просят эвакуировать их из Курской области, называя происходящее адом, рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов.

    Он сообщил, что российские военные уничтожили пикап, используемый ВСУ для ротации, передает Ura.Ru.

    «Тут подлетает их медик, пытается их оттуда вытащить и в рацию кричит: «Заберите нас отсюда, мы уже так не можем, так не может продолжаться, это ад для нас, нам уже всем нужны психологи», – рассказал Алаудинов.

    Ранее Алаудинов рассказал, как военнослужащие ВСУ пытаются притвориться представителями мирных профессий, попадая в плен в Курской области, но их выдает информация в собственных мобильных телефонах.

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    20 августа 2024, 15:50 • Новости дня
    Украинский военный расстрелял двух мирных жителей в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военный расстрелял двух молодых людей в Курской области, которые переплыли реку и вышли на берег в попытках покинуть зону боевых действий, рассказал местный житель, который видел, как убили гражданских.

    По его словам, двое жителей соседнего сели Гуево переплыли реку Псел, пытаясь уйти от ВСУ.

    «Дорога как раз под речку ведет, и солдат ВСУ вылез из пикапа, а они только на берег вышли. Расстрелял», – передает ТАСС слова жителя.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о получении многочисленных фотографий, свидетельствующих о массовых расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими военными.

    Коментарии (21)
    21 августа 2024, 04:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении десяти летевших к Москве беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении десяти летевших к Москве беспилотников
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Еще два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы, были сбиты силами ПВО Минобороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что общее количество уничтоженных аппаратов достигло десяти.

    «Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито десять штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Продолжаем контролировать ситуацию», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА «позволила успешно отразить все атаки».

    Ранее Собянин сообщил, что ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника

    По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте.

    За несколько минут до этого он сообщил о еще одном уничтоженном БПЛА, позже заявил о четвертом сбитом аппарате.

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    20 августа 2024, 19:54 • Новости дня
    В России решили построить 11 новых АЭС к 2042 году
    В России решили построить 11 новых АЭС к 2042 году
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    До 2042 планируется возвести порядка 11 новых атомных электростанций, такое предложение содержится в генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики.

    Новые малые и большие АЭС планируется возвести в Ростовской, Свердловской, Челябинской, Томской областях, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Также их построят в Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, в Чукотском АО и Якутии.

    Коментарии (25)
    21 августа 2024, 00:04 • Новости дня
    Путин на встрече с добровольцами СВО назвал себя пехотинцем
    Путин на встрече с добровольцами СВО назвал себя пехотинцем
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал себя пехотинцем наравне со всеми, кто защищает интересы страны.

    Заявление прозвучало во время встречи главы государства с добровольцами СВО в Российском университете спецназа в Гудермесе, сообщает ТАСС.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров, представляя бойцов, подчеркнул, что военнослужащие полностью экипированы и обеспечены всей необходимой техникой. При этом Кадыров назвал себя «только пехотинцем».

    «Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении», – ответил Путин. 

    Глава государства поинтересовался ходом подготовки добровольцев. Президент обратил внимание на государственные награды многих из них – медали «За отвагу».

    «Мы с вами живем ради Родины, – подчеркнул Путин. – И малой, и большой нашей страны. Мы живем для того, чтобы она была сильной. Чтобы наши дети, наши внуки чувствовали себя уверенно на своей собственной земле».

    Ранее сообщалось, что в ходе поездки в Чечню Путин посетил Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе.

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    20 августа 2024, 19:07 • Новости дня
    Путин пообщался с жителями Владикавказа
    Путин пообщался с жителями Владикавказа
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в финале своей встречи с руководителем Северной Осетии Сергеем Меняйло пообщался с владикавказцами.

    Люди ждали президента несколько часов у здания администрации региона. Путин подошел к ним, после чего кто-то попросил с ним сфотографироваться, то-то пытался пожать руку президенту, часть собравшихся обратилась к главе государства с просьбами, передает ТАСС.

    Путин некоторое время пообщался с собравшимися, после чего кортеж покинул центр Владикавказа.

    Ранее глава государства проводил встречу с матерями погибших в результате теракта в 2004 году в Беслане.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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