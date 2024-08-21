  • Новость часаМедведев: Переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага
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    Что изменит ядерная бомба в руках Ирана
    Созданы группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск»
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    Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.

    3 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Запрет УПЦ усиливает противников украинской государственности

    В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.

    10 комментариев
    Сергей Старовойтов Сергей Старовойтов Русского медведя хотят заставить наломать дров

    Стратегия России – пересидеть и переждать – вполне оправданна. Резкие действия врагов, подобные прорыву ВСУ в Курской области, судя по всему, и направлены на слом этой стратегии.

    29 комментариев
    21 августа 2024, 09:49 • Новости дня

    Российский автомобилист в Курской области помог сдаться в плен солдату ВСУ

    Пленный Попов: Сдаться в плен мне помог российский автомобилист в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнослужащий Денис Попов рассказал, как после уничтожения его БТР в Курской области сутки провел в лесу, а затем сдался в плен при помощи встреченного им на дороге гражданина России.

    Как говорится в сообщении Минобороны, колонна техники, на которой передвигались украинские боевики, была разбита, Попов отполз без оружия в лес, где лежал полдня и ночь, а затем вышел на трассу и попытался остановить машину, в которой ехал молодой парень. Пленный окликнул его, сказал, что является перебежчиком и попросил вызвать полицию, после чего подъехали российские военнослужащие, передает РИА «Новости».

    Попов заявил, что не хотел участвовать в боевых действиях и до последнего бегал от мобилизации, пока его не поймали. Планы украинского командования он считает изначально провальными.

    «Считаю, что это попытка послать людей на уничтожение, на убой, изначально было понятно, что это все нереально будет сделать, ведь это не какая-то страна, а Россия... Уверен, что командиры этим хотели доказать, что еще есть сила, что мы круты, но только показали, что мы идиоты. Нас же всех разбили, вся техника, что у нас была, я так понял, что она сгорела», – отметил он.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что военнослужащие ВСУ пытаются притвориться представителями мирных профессий, попадая в плен в Курской области, но их выдает информация в собственных мобильных телефонах.

    20 августа 2024, 22:14 • Новости дня
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области бурятский десантник вывел группу российских военнослужащих из окружения. На видео, снятом участником боевых действий с позывным «Святоша», видно, как десантник с позывным Бато ведет группу солдат через лес.

    Бато служит в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Как сообщается, с детства он занимался охотой, благодаря чему хорошо ориентируется в лесу без использования карт и навигаторов. «Российская газета» сообщает, что среди бойцов были срочники.

    Десантник завершает свое видео словами «быть добру».

    Ранее выполняющий задачи на Курском направлении военный врач с позывным «Фрегат» рассказал, как его эвакогруппа попала в засаду диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Несмотря на внезапность нападения, российские медики оказали отпор диверсантам и успешно эвакуировали раненых бойцов с поля боя.

    Напомним, председатель комиссии по вопросам суверенитета и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС предложил приравнять военнослужащие по призыву, участвовавших в первые дни в отражении атак ВСУ на границе Курской области, к участникам специальной военной операции с предоставлением полагающихся льгот и выплат.

    Коментарии (17)
    20 августа 2024, 12:13 • Новости дня
    Актер Евгений Шишов погиб, защищая Курскую область
    Актер Евгений Шишов погиб, защищая Курскую область
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актер Евгений Шишов погиб на 43-м году жизни в Курской области, защищая Россию, сообщил портал «Кино-театр.ру».

    Актер погиб в августе, дата смерти не уточняется, обстоятельства также не указываются, на сайте «Кино-театр.ру» отмечается, что он умер в Курской области, защищая Россию.

    По данным «Аргументов и Фактов», у артиста осталась дочь-подросток. На экранах он появился в 2015 году. Последняя роль на ТВ – сериал «Пока бьют часы».

    Также известен по сериалам «Морские дьяволы», «Условный мент» и другим.

    В июне актер Леонид Гусаров погиб, выполняя боевые задачи в ходе спецоперации на Украине.

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    20 августа 2024, 20:00 • Видео
    Германия попыталась снять с шеи Украину

    У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

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    20 августа 2024, 17:33 • Новости дня
    В ВС России созданы группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    В ВС России созданы группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    @ Дмитрий Харичков/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» появились в составе российских Вооруженных сил, сообщило Министерство обороны после заседания Координационного совета по военной безопасности приграничья с главой ведомства Андреем Белоусовым.

    Командующие этими группировками и представитель Генштаба ВС России отвечают за защиту граждан и территорий от атак дронов и иных средств нападения, указало Минобороны в своем Telegram-канале.

    Во вторник Белоусов провел заседание Совета по безопасности пограничных территорий, в ходе заседания замглавой совета стал генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

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    20 августа 2024, 18:09 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о просьбах солдат ВСУ об эвакуации из Курской области
    Алаудинов рассказал о просьбах солдат ВСУ об эвакуации из Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военнослужащие по радиосвязи просят эвакуировать их из Курской области, называя происходящее адом, рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов.

    Он сообщил, что российские военные уничтожили пикап, используемый ВСУ для ротации, передает Ura.Ru.

    «Тут подлетает их медик, пытается их оттуда вытащить и в рацию кричит: «Заберите нас отсюда, мы уже так не можем, так не может продолжаться, это ад для нас, нам уже всем нужны психологи», – рассказал Алаудинов.

    Ранее Алаудинов рассказал, как военнослужащие ВСУ пытаются притвориться представителями мирных профессий, попадая в плен в Курской области, но их выдает информация в собственных мобильных телефонах.

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    20 августа 2024, 15:50 • Новости дня
    Украинский военный расстрелял двух мирных жителей в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военный расстрелял двух молодых людей в Курской области, которые переплыли реку и вышли на берег в попытках покинуть зону боевых действий, рассказал местный житель, который видел, как убили гражданских.

    По его словам, двое жителей соседнего сели Гуево переплыли реку Псел, пытаясь уйти от ВСУ.

    «Дорога как раз под речку ведет, и солдат ВСУ вылез из пикапа, а они только на берег вышли. Расстрелял», – передает ТАСС слова жителя.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о получении многочисленных фотографий, свидетельствующих о массовых расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими военными.

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    20 августа 2024, 10:58 • Новости дня
    Артиллеристы в Курской области попросили вернуть из Австралии чудотворную икону
    Артиллеристы в Курской области попросили вернуть из Австралии чудотворную икону
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Военнослужащие 147-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка обратились к Русской православной церкви за границей с просьбой доставить в зону боевых действий на территории Курской области 800-летнюю чудотворную икону Божией Матери «Знамение».

    Как сообщил гендиректор телеканала СПАС Борис Корчевников на своей странице в соцсети «Вконтакте», российские военнослужащие выразили глубокую веру в силу святыни и считают, что присутствие иконы в зоне боевых действий окажет благотворное влияние на моральный дух солдат и приблизит победу.

    «Бойцы уверены, что возвращение иконы станет большим духовным подкреплением для всех защитников Отечества», – отметил он.

    Икона Божией Матери «Знамение» Курская Коренная является одной из наиболее почитаемых святынь РПЦ. В настоящее время икона находится в длительном зарубежном путешествии в Австралии.

    Газета ВЗГЛЯД писала о трех причинах вторжения ВСУ в Курскую область.

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    20 августа 2024, 11:22 • Новости дня
    Алаудинов предрек завершение боевых действий на Украине в ближайшие два-три месяца

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил об окончании боевых действий на Украине через два-три месяца

    Алаудинов предрек завершение боевых действий на Украине в ближайшие два-три месяца
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов выразил уверенность в том, что боевые действия на Курском направлении и спецоперация в целом завершатся в ближайшие два-три месяца.

    Как рассказал Алаудинов китайскому военному корреспонденту Лю Юйгуану, интенсивность боевых действий на Курском направлении неуклонно растет, в ближайшие месяцы ВС России завершат боевые действия на данном направлении и положат конец всей спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на канал Phoenix.

    Он подчеркнул, что Российская армия активно использует современные виды вооружений и военной техники, что значительно повышает ее эффективность на поле боя.

    По его мнению, именно благодаря применению новейших разработок российские войска смогли добиться существенных успехов в ходе специальной военной операции.

    Ранее газета Financial Times отмечала, что инициатива переброски Киевом «скудных ресурсов» в Курскую область позволила российским военным добиться успеха в Донбассе.

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    20 августа 2024, 15:45 • Новости дня
    В МИД заявили дипломату США об участии американской ЧВК на стороне ВСУ при вторжении в РФ
    В МИД заявили дипломату США об участии американской ЧВК на стороне ВСУ при вторжении в РФ
    @ usembassy.gov

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс заявили протест в связи с незаконно проникшими в Курскую область американскими репортерами, пропагандистски освещающими преступления киевского режима, сообщил МИД России.

    Подобные действия журналистов, а также свидетельства участия американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Россию, идут вразрез с утверждениями администрации президента США Джо Байдена о якобы его непричастности к нападению на регион, сообщается на сайте ведомства. Такие события доказывают вовлеченность США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы Владимира Зеленского, подчеркнули в МИД.

    В соответствии с УК России компетентные ведомства проведут следствие для привлечения к ответственности всех американских граждан, причастных к этим преступлениям.

    Все зарубежные «специалисты» и наемники, незаконно пересекающие границу России, становятся законной военной целью для российских военных, заключили в министерстве.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследует Запад, запуская своих журналистов в Курскую область.

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    20 августа 2024, 17:10 • Новости дня
    Белоусов назначил Евкурова замглавы Совета по безопасности приграничья
    Белоусов назначил Евкурова замглавы Совета по безопасности приграничья
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заместителем руководителя Координационного совета по безопасности приграничных территорий Белгородской, Курской и Брянской областей стал генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    Евкуров сейчас находится в Курской области, сказал министр в ходе заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий, передает ТАСС.

    Также в состав Координационного совета вошли замминистра обороны генерал-лейтенант Андрей Булыга (материально-техническое обеспечение, транспорт и содействие гражданским властям при эвакуации), замминистра обороны Алексей Криворучко (военно-техническое обеспечение, вооружение, специальная и военная техника), замминистра обороны Павел Фрадков (инженерное обустройство и строительство), замминистра обороны – глава аппарата МО Олег Савельев (межведомственное взаимодействие и координация), начальник Главного военно-медицинского управления МО Дмитрий Тришкин (медицинское обеспечение), сообщает РИА «Новости».

    Напомним, в августе в Минобороны создали Совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий, тогда же прошло его первое заседание.

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    20 августа 2024, 17:39 • Новости дня
    Группировка прикрытия госграницы получила дроны и РЭБ
    Группировка прикрытия госграницы получила дроны и РЭБ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Оперштаб Курской области направил 12 вопросов, 11 из которых полностью решены, заявил замначальника Национального центра управления обороной Юрий Корсачев, сообщает Минобороны.

    Он рассказал, что в группировку поставлено необходимое количество квадрокоптеров, противодронных ружей и обнаружителей дронов, носимых (портативные, индивидуальные) средств РЭБ, малогабаритных электростанций, квадроциклов, теплоизоляционных накидок, передает ТАСС.

    Ранее сотрудники МЧС доставили 12 тонн гуманитарной помощи жителям города Курчатова в Курской области.

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    20 августа 2024, 14:49 • Новости дня
    Минобороны показало поражение колонны ВСУ с помощью РСЗО в Курской области
    Минобороны показало поражение колонны ВСУ с помощью РСЗО в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничном районе Курской области колонну украинской военной техники поразили с помощью реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», атаку сняли на видео, сообщило Минобороны.

    Оператор разведывательного дрона засек колонну ВСУ в лесном массиве, он сопроводил ее до места стоянки и подтвердил сосредоточие живой силы украинских военных в этом районе, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    После этого координаты целей передали расчету РСЗО «Торнадо-С», который поразил противника. Уничтожены три единицы техники ВСУ и до 20 человек личного состава.


    Ранее Минобороны показывало уничтожение в Сумской области американской РСЗО HIMARS, обстреливавшей Курскую область.

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    20 августа 2024, 21:55 • Новости дня
    Религиовед объяснил важность иконы Курская Коренная для артиллеристов

    Религиовед Лункин: Обращение артиллеристов к иконе Курская Коренная показывает их духовную связь с предками

    Религиовед объяснил важность иконы Курская Коренная для артиллеристов
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Икона Божией Матери «Знамение» Курская Коренная знаменита тем, что она спасала от набегов как раз курскую землю, исцелила по преданию преподобного Серафима Саровского, была символом традиции русского православия в РПЦ за рубежом, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин, комментируя просьбу российских бойцов привезти из-за границы в Курскую область чудотворную икону.

    Военнослужащие 147-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка попросили Русскую православную церковь заграницей (РПЦЗ) доставить в зону боевых действий на территории Курской области 800-летнюю чудотворную икону Божией Матери «Знамение». Отмечается, что возвращение святыни станет большим духовным подкреплением для всех защитников Отечества.

    «Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение» является и символом единства народа и русской истории, и осязаемой физически святыней, которой можно поклониться. Через образ иконы, через Богородицу верующие обращаются со своими просьбами к Богу. Иконы, прошедшие вместе государством и обществом узловые моменты становления России, стали особенно значимыми», – говорит Лункин.

    Он рассказывает, что помимо Курской иконы Божией Матери, такое же значение имеют и Владимирская икона, связывающая Россию с наследием евангелистов, и «Троица» Андрея Рублева – знак расцвета христианской культуры Руси после раздробленности и ига.

    Сама курская икона знаменита тем, что она спасала от набегов как раз курскую землю, исцелила по преданию преподобного Серафима Саровского, была символом традиции русского православия в РПЦ за рубежом, рассказывает религиовед. После 2007 года Коренная уже стала зримым воплощением единства РПЦ и РПЦЗ, была привезена в Россию, но ее хранителем осталась именно Зарубежная церковь.

    «Учитывая, что РПЦЗ и ее глава митрополит Николай (Ольховский) почти не выступают с политическими заявлениями, скорее всего, никаких препятствий для нового приезда Курской Коренной в Россию не будет», – полагает собеседник.

    Он также подчеркивает, что для военнослужащих обращение к исторической иконе – это знак высокого патриотического подъема, осознание своей связи с подвигами предков. «Но есть в этом и нечто еще – это сопричастность общей молитве и общему заступничеству со стороны Божией Матери, которое получали и княжеские дружины, и ополчение во время Смуты, и воины Великой Отечественной войны. Это всеобщая сила и скрыта в Курской Коренной иконе», – заключил Лункин.

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    20 августа 2024, 12:18 • Новости дня
    Глава Международного общественного трибунала назвал действия ВСУ в Курской области преступлением против человечности

    Правозащитник Григорьев: Неонацисты ВСУ понесут наказание за преступления против жителей Курской области

    Глава Международного общественного трибунала назвал действия ВСУ в Курской области преступлением против человечности
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Действия ВСУ в Курской области, согласно международному гуманитарному праву, расцениваются как преступление против человечности. Зверства украинских боевиков не имеют срока давности. Виновные понесут свое наказание, сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Максим Григорьев. Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ в упор расстреливали мирных жителей Курской области.

    «Из Курской области поступает информация о том, что украинские военные совершали преступления против гражданского населения. Мы подтверждаем эти сведения», – сказал Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников.

    Он напомнил, что подобной тактики, когда ВСУ атакуют мирных жителей или прикрываются ими, противник придерживается «даже не с 2022 года, а с 2014-го». «С начала СВО мы опросили сотни людей. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов, который я возглавляю, системно фиксирует военные преступления различных подразделений украинской армии», – уточнил собеседник.

    «Действия противника, согласно международному гуманитарному праву, расцениваются как преступление против человечности. Зверства украинских боевиков не имеют срока давности. И конечно, виновные будут преследоваться и понесут свое наказание», – заключил Григорьев.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что получил много фотографий с мирными жителями в Курской области, которые были расстреляны ВСУ в упор. Об этом он рассказал на видео, опубликованном в его Telegram-канале. «На фотографиях отчетливо видно, что мирные граждане были хладнокровно расстреляны… Это не просто военные преступления, это геноцид», – подчеркнул он.

    Напомним, 6 августа ВСУ атаковали границу России на территории Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10-го в регионе объявили режим контртеррористической операции.

    Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что украинское руководство предприняло очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

    Глава государства призвал ФСБ и Росгвардию обеспечить эффективную борьбу с ДРГ противника. «Главная задача стоит, безусловно, перед министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с Пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы», – подчеркнул он.

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    20 августа 2024, 14:21 • Новости дня
    Алаудинов: Пленные бойцы ВСУ сами себя сдают из-за информации в телефонах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ пытаются притвориться представителями мирных профессий, попадая в плен в Курской области, но их выдает информация в собственных мобильных телефонах, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, когда украинские военные попадают в плен, то все становятся «поварами, водителями, находят себе мирные профессии», но их выдают их камеры и телефоны, в которых бывает столько информации, что остается только очень удивляться, как можно такие вещи фиксировать, передает ТАСС.

    Алаудинов добавил: очень смешно бывает, когда смотришь их телефоны и слушаешь, что они говорят, потому что получается, что они сами себя сдали.

    Командир спецназа «Ахмат» назвал мародерами военных ВСУ, действующих в Курской области. «Надо понимать, что собран весь сброд, все быдло, что там есть. Туда же добавили и огромное количество иностранных наемников. Они все являются одинаковыми мародерами для нас для всех, как и все остальные, которые еще не успели сюда заехать и находятся на той стороне», – добавил он.

    Ранее Алаудинов заявил, что российские войска полностью остановили наступление ВСУ на территории Курской области.

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    20 августа 2024, 14:29 • Новости дня
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 350 военных и 25 единиц бронетехники
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 350 военных и 25 единиц бронетехники
    @ РИА Новости/Министерство обороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в ходе последних суток на Курском направлении потеряли до 350 человек и 25 единиц бронетехники, сообщило министерство обороны.

    ВСУ потеряли четыре танка, БМП, два БТР, 18 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, два миномета и станцию радиоэлектронной борьбы, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» при поддержке армейской авиации и артиллерии сорвала попытки атак украинских штурмовиков в направлении Борки, Коренево, Кремяного, Русской Канапельки.

    В ходе отражения атаки ВСУ потеряли свыше 60 человек убитыми и ранеными, два танка, восемь бронемашин.

    В лесных массивах региона продолжают искать украинские ДРГ, пытающиеся проникнуть вглубь территории.

    Поражены скопления живой силы и техники 22-й, 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ у Апанасовки, Борки, Викторовки, Косицы, Любимовки, Плехово, Толстого Луга, скопления ВСУ к западу от Богдановки.

    Авиация ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 61-й механизированной бригады, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в Сумской области. Удары пришлись у Александрии, Белополья, Вольной Слободы, Ворожбы, Локни, Могрицы и Хотеня.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 4130 человек, 58 танков, 27 БМП, 50 БТР, 299 боевых бронированных машин, 131 автомобиль, 27 артиллерийских орудий, пять ЗРК, семь РСЗО, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники.

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    Из визита Путина в Баку следует пять выводов

    Прием, который оказали президенту России Владимиру Путину в Азербайджане, оказывают только друзьям и близким союзникам. Выражаясь словами самого Путина, была создана «теплая, семейная практически атмосфера... для совместной работы». Из направлений для такой работы с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым выделяются пять. Все они крайне важны для России. Подробности

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    Зеленский загоняет украинское православие в подполье

    На Украине началась новая фаза борьбы с каноническим православием. Рада одобрила законопроект о запрете деятельности Украинской православной церкви, прихожанами которой являются миллионы граждан. В чем заключается суть этого решения и к каким практическим последствиям оно может привести? Подробности

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    Что изменит ядерная бомба в руках Ирана

    Иран может долго тянуть время, прежде чем ответит Израилю, заявили в Корпусе стражей исламской революции. В то же время, как подчеркивают в комитете по разведке Конгресса США, Тегеран уже до конца года объявит о своем ядерном статусе. Можно ли этому верить? И что изменит появление у Ирана ядерной бомбы для Ближнего Востока? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Германия попыталась снять с шеи Украину

      У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

    • Макрону грозит импичмент

      Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

    • Когда Китай начнет свою СВО

      В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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