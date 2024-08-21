Российский автомобилист в Курской области помог сдаться в плен солдату ВСУ

Пленный Попов: Сдаться в плен мне помог российский автомобилист в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении Минобороны, колонна техники, на которой передвигались украинские боевики, была разбита, Попов отполз без оружия в лес, где лежал полдня и ночь, а затем вышел на трассу и попытался остановить машину, в которой ехал молодой парень. Пленный окликнул его, сказал, что является перебежчиком и попросил вызвать полицию, после чего подъехали российские военнослужащие, передает РИА «Новости».

Попов заявил, что не хотел участвовать в боевых действиях и до последнего бегал от мобилизации, пока его не поймали. Планы украинского командования он считает изначально провальными.

«Считаю, что это попытка послать людей на уничтожение, на убой, изначально было понятно, что это все нереально будет сделать, ведь это не какая-то страна, а Россия... Уверен, что командиры этим хотели доказать, что еще есть сила, что мы круты, но только показали, что мы идиоты. Нас же всех разбили, вся техника, что у нас была, я так понял, что она сгорела», – отметил он.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что военнослужащие ВСУ пытаются притвориться представителями мирных профессий, попадая в плен в Курской области, но их выдает информация в собственных мобильных телефонах.