МИД заявил о контроле за проникновением западных журналистов в Курскую область

МИД заявил о контроле за каждым незаконным проникновением западных журналистов в Курскую область

Tекст: Александра Юдина

По словам дипломата, незаконные действия журналистов, особенно тех, кто действует под прикрытием западных СМИ, не останутся безнаказанными, передает радио Sputnik.

«Мы расцениваем такие действия, как грубое вмешательство во внутренние дела России и провокацию, направленную на дестабилизацию обстановки в регионе», – подчеркнула Захарова.

Захарова подчеркнула, что такие действия представляют угрозу безопасности региона и будут иметь соответствующие последствия.

Также дипломат заверила, что российское внешнеполитическое ведомство внимательно следит за ситуацией вокруг Курской области и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности ее жителей.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследует Запад, запуская своих журналистов в Курскую область.