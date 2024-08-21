Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.0 комментариев
МИД заявил о контроле за проникновением западных журналистов в Курскую область
МИД заявил о контроле за каждым незаконным проникновением западных журналистов в Курскую область
Спикер МИД Мария Захарова заявила, что каждый случай незаконного проникновения журналистов из западных стран на территорию Курской области будет тщательно расследован.
По словам дипломата, незаконные действия журналистов, особенно тех, кто действует под прикрытием западных СМИ, не останутся безнаказанными, передает радио Sputnik.
«Мы расцениваем такие действия, как грубое вмешательство во внутренние дела России и провокацию, направленную на дестабилизацию обстановки в регионе», – подчеркнула Захарова.
Захарова подчеркнула, что такие действия представляют угрозу безопасности региона и будут иметь соответствующие последствия.
Также дипломат заверила, что российское внешнеполитическое ведомство внимательно следит за ситуацией вокруг Курской области и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности ее жителей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследует Запад, запуская своих журналистов в Курскую область.