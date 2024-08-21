Гинцбург: Вакцина от оспы обезьян должна давать пожизненный иммунитет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил Гинцбург на вопрос о необходимости ревакцинации вакциной от оспы обезьян, иммунитет, который создается, если вакцина сделана правильно и на хорошем носителе, и при этом у возбудителя нет антигенного дрейфа инфекционного заболевания, должен быть пожизненный, хотя это надо проверять, передает ТАСС.

Он привел в пример случай с вакцинацией от новой коронавирусной инфекции. Гинцбург сообщил, что у людей, привитых исходной версией «Спутника V» против «уханьского» штамма, зашкаливают вируснейтрализующие антитела на этот штамм.

«С тех пор прошло четыре года почти, антитела у всех просто зашкаливают, то же самое будет с антителами против оспы обезьян или же против черной оспы», – отметил он.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о наличии вакцины для профилактики оспы обезьян.