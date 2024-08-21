ВТБ раскрыл новую схему мошенничества с картами

ВТБ: Мошенники стали арендовать банковские карты у дропов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, сейчас стремятся перевести ответственность на изначальных владельцев карт, делая их соучастниками преступления, они используют чужие банковские счета и карты, на которые жертву просят перевести деньги, передает РИА «Новости».

Сторонние карты для зачислений мошенники берут в аренду у простых пользователей, убеждая их, что это безопасно.

Как приводит пресс-служба слова начальника управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрия Ревякина, мошенникам гораздо легче убедить добросовестного пользователя не продавать, а сдать свою карту на время, и люди верят, что это безопасно. При этом он предупредил, что такие действия грозят попаданием в черные списки банков и соучастием в уголовном преступлении.

Ранее «Сбер» раскрыл схему мошенников с поддельными профилями начальников компаний.