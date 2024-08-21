В Аргентине заподозрили оспу обезьян у члена экипажа иностранного судна

Tекст: Денис Тельманов

Судно, идущее под флагом Либерии, находится на карантине в провинции Санта-Фе, передает ТАСС.

Отмечается, что у моряка, у которого появились симптомы болезни, взяли анализы.



В Министерстве здравоохранения Аргентины подчеркнули, что случаев заражения оспой обезьян в стране пока не зарегистрировано.

Ранее в Роспотребназдоре заявили, что России не грозит распространение вируса оспы обезьян в том числе в связи с характерными для страны традиционными ценностями.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что такое оспа обезьян.