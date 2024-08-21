В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.6 комментариев
В Аргентине заподозрили оспу обезьян у члена экипажа иностранного судна
В Аргентине экипаж грузового судна INA-LOTTE, прибывшего из Бразилии, был изолирован из-за подозрений на оспу обезьян у одного из моряков. Об этом сообщает газета Clarin.
Судно, идущее под флагом Либерии, находится на карантине в провинции Санта-Фе, передает ТАСС.
Отмечается, что у моряка, у которого появились симптомы болезни, взяли анализы.
В Министерстве здравоохранения Аргентины подчеркнули, что случаев заражения оспой обезьян в стране пока не зарегистрировано.
Ранее в Роспотребназдоре заявили, что России не грозит распространение вируса оспы обезьян в том числе в связи с характерными для страны традиционными ценностями.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что такое оспа обезьян.