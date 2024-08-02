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    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему не будет мировой войны за Ближний Восток

    Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.

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    2 августа 2024, 14:19 • Новости дня

    Путин выслушал доклады Лаврова и Нарышкина по международным вопросам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности актуальные вопросы международной повестки, заслушал доклады министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина.

    «У нас сегодня несколько вопросов международной повестки, касающихся нашей страны, наших интересов. Докладчики, соответственно, министр иностранных дел и директор службы внешней разведки. Попросил бы вас, кроме запланированных вопросов, обсудить и остановиться на самых актуальных событиях последнего времени», – приводит ТАСС обращение Путина к Лаврову и Нарышкину.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза.

    31 июля 2024, 10:35 • Новости дня
    Путин увеличил единовременную выплату участникам спецоперации в два раза

    Заключающие с августа контракт бойцы СВО указом Путина получат по 400 тыс. рублей

    Путин увеличил единовременную выплату участникам спецоперации в два раза
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин установил единовременную выплату в 400 тыс. рублей для заключающих с августа и до конца 2024 года контракт с вооруженными силами бойцов спецоперации на Украине.

    Указ опубликован на портале правовой информации.

    Как говорится в документе, выплата устанавливается для россиян и иностранцев, заключивших контракт с ВС России с 1 августа по 31 декабря текущего года «сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины», передает ТАСС.

    При этом руководству российских регионов рекомендовано установить и собственную выплату за счет местного бюджета – тоже в размере 400 тыс. рублей. Как отмечается в президентском указе, новая федеральная выплата не будет суммироваться с установленной в ноябре 2022 года. Военнослужащим ВС России и Росгвардии, заключившим контракт с осени 2022 года, единовременно выплачивается по 195 тыс. рублей.

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    1 августа 2024, 22:35 • Новости дня
    Путин с цветами встретил освобожденных россиян у трапа во Внуково
    Путин с цветами встретил освобожденных россиян у трапа во Внуково

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В московский аэропорт Внуково прибыл президент России Владимир Путин, он встретил освобожденных в ходе обмена с США и странами НАТО российских граждан.

    Президент с цветами встретил россиян у трапа самолета.

    В аэропорт прибыли директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.

    Освобожденных граждан встречал президентский полк, на взлетном поле выстелили красную дорожку.

    Самолет прибыл в аэропорт Внуково из Анкары вечером в четверг.

    Источник сообщал, что в числе освобожденных – Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в ФРГ, а также Владислав Клюшин, находившийся под стражей в США.

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    1 августа 2024, 22:48 • Новости дня
    Путин поблагодарил вернувшихся после обмена россиян за верность присяге

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин, встречая освобожденных в ходе обмена российских граждан в московском аэропорту Внуково, выразил им благодарность.

    Президент поблагодарил имеющих отношение к службе россиян за верность присяге и долгу, передает РИА «Новости».

    «Прежде всего хочу всех поздравить с возвращением на родину», – сказал он.

    Самолет с освобожденными россиянами прибыл в аэропорт Внуково из Анкары вечером в четверг. Путин лично отправился встречать их, вместе с ним на торжественную встречу прибыл кремлевский полк.

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    1 августа 2024, 20:15 • Новости дня
    Путин помиловал участвовавших в обмене с США заключенных
    Путин помиловал участвовавших в обмене с США заключенных
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании россиян и иностранцев, участвовавших в обмене заключенными с американской стороной.

    По информации с сайта Кремля, помилованы 13 человек: Пол Уилан, Кевин Лик, Эван Гершкович, Демури Воронин, Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом в России), Алсу Курмашева, Лилия Чанышева, Вадим Останин, Ксения Фадеева, Александра Скочиленко, Илья Яшин (признан иноагентом в России), Андрей Пивоваров и Олег Орлов.

    «Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств», – говорится в сообщении.

    Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал обменянным предателям России срочно менять имена.

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    31 июля 2024, 14:44 • Новости дня
    Субианто назвал Россию хорошим другом Индонезии

    Избранный президент Индонезии Субианто назвал Россию хорошим другом страны

    Субианто назвал Россию хорошим другом Индонезии
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Россия является хорошим другом для Индонезии, заявил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным министр обороны, избранный президент страны Прабово Субианто.

    Субианто заверил, что намерен развивать отношения с Москвой после своего вступления в должность осенью этого года, передает РИА «Новости».

    «Я приехал сюда, чтобы подчеркнуть: я намерен и хотел бы развивать наши отношения», – подчеркнул Субианто.

    Также Субианто заверил, что поддерживает открытие генконсульства России на Бали, отметив, что приветствует возможность открытия прямых рейсов, осуществляемых «Аэрофлотом» и другими авиакомпаниями.

    Ранее Путин заявил, что торгово-экономические связи России и Индонезии успешно развиваются.

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    1 августа 2024, 18:40 • Новости дня
    Песков рассказал, что Путина удивило покушение на Трампа
    Песков рассказал, что Путина удивило покушение на Трампа
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин был удивлен покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

    Он пояснил, что Путин был удивлен, потому что уровень, который должен обеспечиваться для охраны участников политической борьбы во время выборов, тем более в США, должен «минимизировать такие опасности и угрозы», передает ТАСС.

    В середине июля на митинге в Батлере в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс, пуля задела ухо экс-президента США. Стрелка ликвидировала Секретная служба США.

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    30 июля 2024, 19:33 • Новости дня
    Эксперт: Ростех справился с задачей резкого увеличения выпуска военной продукции

    Политолог Минченко: Ростех успешно проводит конверсию военных технологий в гражданский сектор

    Эксперт: Ростех справился с задачей резкого увеличения выпуска военной продукции
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Ростех прогрессирует не только в выпуске военной техники, но и в развитии технологий для гражданского сектора. Это ведет к росту ВВП страны, созданию новых рабочих мест и достижению технологического суверенитета России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко, комментируя встречу президента страны Владимира Путина с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

    «За последние два года ОПК России удалось принципиально ускориться в развитии, так как весной 2022 года у нас проявились и возникли определенные дефициты, которые ранее были неочевидны», – пояснил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». В итоге сложилась ситуация, при которой у российского ОПК были очевидные успехи – например, в области гиперзвукового оружия. А с другой стороны, возникли проблемы в области оснащения войск беспилотниками и артиллерийскими боеприпасами.

    «Насколько я понимаю, эти проблемы были решены за последний год, в том числе благодаря усилиям Ростеха. Также была проведена перезагрузка и налажен выпуск менее дорогих изделий, но более соответствующих требованиям фронта. В частности, речь идет о бронемашине «Ахмат», созданной по заказу Рамзана Кадырова», – отметил он.

    «В итоге Ростех, который объединяет в себе большую часть оборонно-промышленного комплекса России, справился с задачей резкого увеличения выпуска прежней продукции и создания новой. То же самое касается и наращивания ремонтных мощностей», – подчеркнул он.

    В целом же, по словам Минченко, российский ОПК стал одним из главных двигателей экономического роста, который способствует росту ВВП страны и создает рабочие места. «Также сейчас важно думать о том, как те технологии, которые внедряются в военной сфере, будут использоваться в мирное время. Это называется конверсией. И Ростех по этому направлению тоже выполняет огромную работу», – подчеркнул он.

    «В совокупности все это, а также развитие собственных технологий, и ведет нашу страну к тому, что называется технологическим суверенитетом», – резюмировал Минченко.

    Во вторник глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что по особо востребованным в зоне СВО образцам вооружений исполнение стопроцентное «Мы не сорвали ни одного контракта. Основному заказчику – Минобороны – в 2023 году мы поставили новые серийные самолеты Су-34, Су-57, Су-35, Ил-76, Як-130, вертолеты Ми-28, Ка-52, танки Т-90М «Прорыв», – сказал он. «В 2023 году Ростех отгрузил в войска первую партию 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий «Мальва», – сказал Чемезов, добавив, что компания начала производство новых БПЛА «Куб» и «Суперкам».

    Говоря о гражданской технике, глава Ростеха объявил об импортозамещении десятков тысяч компонентов и изделий. «Что касается двигателестроения, мы уже начали серийно выпускать большую турбину ГТД-110 для тепловых электростанций. Первые у нас работали в опытном режиме на Ивановской станции, они уже практически три года там проработали. Традиционно всегда те турбины, которые закупались у американской General Electric и немецкого Siemens, это где-то 120–130 МВт. Поэтому мы такую сделали – 110, которая может заменить иностранные», – резюмировал Чемезов.

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    2 августа 2024, 00:41 • Новости дня
    Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск, он отметил их вклад в решение задач специальной военной операции.

    «Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с днем Воздушно-десантных войск. <…> Сегодня патриотические традиции ветеранов, верность присяге и боевому братству служат достойным примером для нынешнего поколения десантников, помогают решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции», – говорится в телеграмме президента, передает ТАСС.

    Глава государства выразил уверенность, что десантники продолжат «надежно стоять на страже независимости и суверенитета России», вносить значимый вклад в ее обороноспособность и в национальную безопасность.

    Путин также пожелал военнослужащим успехов.

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    31 июля 2024, 14:12 • Новости дня
    Путин: Торгово-экономические связи с Индонезией успешно развиваются
    Путин: Торгово-экономические связи с Индонезией успешно развиваются
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин в ходе переговоров в Кремле с министром обороны, избранным президентом Индонезии Прабово Субианто заявил, что торгово-экономические связи двух стран успешно развиваются.

    По его словам, товарооборот между Россией и Индонезией за последние годы увеличился в два раза, передает РИА «Новости».

    В переговорах принимают участие помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров и первый вице-премьер Денис Мантуров.

    После беседы в узком формате переговоры продолжатся за рабочим завтраком.

    Ранее Путин поздравил Субианто с победой на выборах президента Индонезии.

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    31 июля 2024, 12:40 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина с избранным президентом Индонезии Субианто

    Песков: Путин в среду встретится в Кремле с избранным президентом Индонезии Субианто

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин проведет в среду в Кремле переговоры с министром обороны, избранным президентом Индонезии Прабово Субианто, который посещает Россию с визитом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, у президента России Владимира Путина будет встреча с избранным президентом и действующим министром обороны Республики Индонезия Прабово Субианто, который находится в Москве с рабочим визитом, передает ТАСС.

    Песков отметил, что после беседы в узком формате ожидаются переговоры в формате рабочего завтрака. Это «достаточно эффективная система общения», – охарактеризовал формат Песков.

    Как сообщили в посольстве страны в Москве, избранный президент, министр обороны Прабово Субианто прибывает в Россию.

    Ранее Путин поздравил Субианто с победой на выборах президента Индонезии.

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    1 августа 2024, 10:54 • Новости дня
    Путин поручил повысить качество преподавания математики и химии в школах

    Путин поручил через нацпроект улучшить преподавание математики и химии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поручил включить в национальный проект «Молодежь и дети» мероприятия по повышению качества преподавания математики, физики, химии и биологии. Соответствующий перечень поручений сформирован по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными.

    Как говорится в документе, правительству необходимо обеспечить включение в национальный проект «Молодежь и дети» мероприятий, направленных на повышение качества преподавания математики, физики, химии и биологии в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях», передает РИА «Новости».

    Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года, ответственный – премьер-министр Михаил Мишустин.

    Кроме того, Путин поручил сформировать в национальных проектах отдельные федеральные проекты по разработке важнейших наукоемких технологий.

    Как говорится в тексте поручений, правительству России: предусмотреть в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства формирование отдельных федеральных проектов по разработке важнейших наукоемких технологий и по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по соответствующим направлениям, а также включение в эти национальные проекты целевых показателей, характеризующих выпуск конкретной продукции или оказание услуг с применением важнейших наукоемких технологий.

    Доклад – до 1 сентября 2024 года.

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    1 августа 2024, 13:06 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с главой Мордовии Здуновым

    Песков: Путин встретится сегодня с главой Мордовии Здуновым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин встретится в четверг в Кремле с главой Мордовии Артемом Здуновым, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, в рабочей программе президента «будет и региональный аспект сегодня». «Будет с докладом глава Мордовии Артем Здунов», – передает ТАСС слова Пескова.

    Напомним, 7 сентября 2023 года президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым и обсудил социально-экономическое развитие региона.

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    1 августа 2024, 12:51 • Новости дня
    Песков: Путин пока не планирует отпуск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин этим летом пока не планирует уходить в отпуск, у него достаточно напряженный график работы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, пойдет ли Путин в отпуск в августе.

    По его словам, в августе никаких окон у президента не просматривается, все время идет рутинный, но напряженный рабочий график, передает ТАСС.

    Песков отметил, что публичные мероприятия у Путина – «лишь верхушка айсберга».

    «Основная работа ведется ежесуточно, без выходных, без всего. Это и Верховный главнокомандующий, это и президент, это и взаимодействие с правительством по экономическим делам, поэтому пока никаких окон у него не просматривается», – пояснил он.

    Ранее президент Владимир Путин пошутил про свою работоспособность, заявив, что «не напрягается», однако поделился с жителями Анадыря «секретом»: нужно любить дело, которым занимаешься.

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    2 августа 2024, 14:05 • Новости дня
    Путин позвонил Лукашенко и поблагодарил за содействие при организации обмена
    Путин позвонил Лукашенко и поблагодарил за содействие при организации обмена
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин позвонил белорусскому лидеру Александру Лукашенко и лично поблагодарил его и белорусскую сторону за содействие и сотрудничество при организации обмена заключенными, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, Владимир Путин позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко и лично поблагодарил президента и белорусскую сторону за содействие и сотрудничество при организации обмена, состоявшегося вчера, передает ТАСС.

    Песков добавил, что необходимо дать высочайшую оценку взаимодействию, которое осуществлялось с КГБ, с МИДом Белоруссии и тому содействию, которое лично оказал президент Лукашенко.

    Ранее появилось видео процесса обмена заключенными в Анкаре.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

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    2 августа 2024, 13:55 • Новости дня
    Кремль спросили про интервью Гершковича с Путиным

    Песков: Кремль рассмотрит запрос Гершковича на интервью с Путиным, если таковой поступит

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кремль после обмена заключенными готов рассмотреть заявку помилованного журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича на интервью с президентом Владимиром Путиным, если таковая поступит, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Представителя Кремля попросили прокомментировать информацию The Wall Street Journal о том, что Гершкович запросил интервью с Путиным.

    По его словам, если поступит такая заявка – она будет рассмотрена и если президент посчитает необходимым дать интервью зарубежным СМИ, он это сделает, передает ТАСС. По словам Пескова, многие зарубежные СМИ обращаются с просьбой о таком интервью.

    Ранее появилось видео процесса обмена заключенными в Анкаре.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

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