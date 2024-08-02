Песков сообщил о попытке США надавить на сотрудника ГРУ через отца

Политики и блогеры отреагировали на обмен заключенными между Россией и США

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила в своем блоге, выложив фото «потерявшегося» Джо Байдена с подписью: «Байден встречает Алексея Навального, которого он обменял у вьетнамцев на сенатора Маккейна».

В другом, уже серьезном комментарии Захарова назвала «обмен» заключенными битвой самообладаний.

«Самообладаний заключенных, самообладаний политических властей, самообладаний спецслужб. По всем показателям наши лучшие. Возможно, это еще вопрос веры и надежды, что за тобой народ и государство. А сегодняшняя история эту веру и надежду в очередной раз превратила в знание того, что своих не бросаем», – написала она в Telegram-канале.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пожелал предателям, которых обменяли на российских граждан и отправили на Запад, «лихорадочно подбирать новые имена» и «маскироваться под программой защиты свидетелей».

Блогер Сергей Колясников отметил реакцию европейских стран и западных СМИ на обмен заключенных.

«Как уже говорил ранее, Россия вернула достойных своих сынов и дочерей, готовых отдать за нее жизнь – в обмен на кучу предателей, мусора и навальновской плесени типа Кара-Мурзы и Яшина (признаны иноагентами в России). Что это, как не очищение. Гордость – вот основное чувство по итогам и во время вчерашнего обмена», – подчеркнул он.

Писатель Захар Прилепин тоже отметил вклад в службу России вернувшихся на Родину россиян. Он перечислил поименно всех обменянных граждан России и рассказал, за что их держали в тюрьмах на Западе.

«Всегда раньше думал, ну вот почему терпят эту лжеоппозицию, которая суть есть враги, предатели и подонки, а смотрите, есть и от нее толк. Обменять это говно на героев стоит того, чтобы подобных граждан потерпеть. И как же красиво, Западу пришлось не только отдать наших, но и признать, что все эти яшины-карамурзы их прямые агенты», – отметил автор военного Telegram-канала Старше Эдды.

Редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов раскритиковал «странные предположения», что обмен заключенными может стать предвестником каких-то других взаимных шагов по снижению напряженности.

Он назвал обмен гуманитарным актом, «приметой устоявшейся и обретающей структуру конфронтации, как это и было в холодную войну».

«Это никак не связано с содержанием конфликта и не влечет за собой никаких оргвыводов за пределами конкретного случая. Наличие канала, при помощи которого можно о таком договориться, отрадно. Но о дальнейшем ничего не говорит», – подчеркнул Лукьянов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

