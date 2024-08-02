Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.8 комментариев
В ЛДПР предложили обязать родителей содержать учащихся детей до 23 лет
Группа депутатов ЛДПР предложила сделать обязательным для родителей содержание их детей до 23 лет во время их обучения в образовательных организациях, она разработала соответствующий законопроект.
Проект предлагает обязывать родителей содержать совершеннолетних детей до 23 лет, если они учатся в образовательных организациях по очной форме обучения, передает РИА «Новости» со ссылкой на пояснительную записку.
Также документ предполагает в случае отсутствия соглашения об уплате алиментов между родителями определять их размер в суде в твердой денежной сумме, которая будет выплачиваться ежемесячно.
В случае отсутствия возможности получения содержания от своих родителей такие лица смогут претендовать на помощь братьев, сестер, дедушек и бабушек.
Тех, кто не будет платить эти средства, планируется включать в реестр должников по алиментным обязательствам.