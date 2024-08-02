В ЛДПР предложили обязать родителей содержать учащихся детей до 23 лет

Tекст: Алексей Дегтярев

Проект предлагает обязывать родителей содержать совершеннолетних детей до 23 лет, если они учатся в образовательных организациях по очной форме обучения, передает РИА «Новости» со ссылкой на пояснительную записку.

Также документ предполагает в случае отсутствия соглашения об уплате алиментов между родителями определять их размер в суде в твердой денежной сумме, которая будет выплачиваться ежемесячно.

В случае отсутствия возможности получения содержания от своих родителей такие лица смогут претендовать на помощь братьев, сестер, дедушек и бабушек.

Тех, кто не будет платить эти средства, планируется включать в реестр должников по алиментным обязательствам.