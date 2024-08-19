Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.3 комментария
В Молдавии отмечено резкое падение численности молодежи
За последние пять лет, по данным статистики, численность молодежи в Молдавии сократилась с более чем 710 тыс. в 2020 году до 560 тыс. в начале 2024 года.
По данным портала eNews, демографы предупреждают, что миграционные процессы и изменения в демографической структуре приведут к дальнейшему снижению числа молодых людей в стране в ближайшие годы.
На сегодняшний день, по данным Национального бюро статистики, молодежь составляет менее четверти населения страны, а именно около 560 тыс. человек в возрасте от 14 до 34 лет. Эта цифра значительно меньше, чем пять лет назад, когда в стране насчитывалось более 710 тыс. молодых людей. Наиболее заметное сокращение произошло среди лиц в возрасте от 25 до 29 лет (на 58,9 тыс.) и от 30 до 34 лет (на 45,4 тыс.).
Демограф Валериу Сайнсус отметил, что Молдавия уже несколько лет находится в состоянии демографического кризиса, и число молодых людей продолжит сокращаться в течение ближайших пяти лет. Он объясняет это тем, что поколение, родившееся в период высокого уровня рождаемости, уже перешагнуло 35-летний рубеж, а нынешняя молодежь (в возрасте от 14 до 34 лет) появилась на свет после 1990 года, когда семьи, как правило, имели лишь одного или двух детей. «Это означает, что в будущем количество молодежи будет продолжать уменьшаться», – добавил он.
При этом в республике отмечается и снижение числа браков – в 2023 году было зарегистрировано более 15 тысяч браков, это на 13% меньше по сравнению с предыдущим годом и на 25% меньше, чем пять лет назад, когда в Молдавии регистрироватлось более 20 тысяч браков в год.
Большинство мужчин, вступивших в брак в 2023 году впервые, были в возрасте от 25 до 29 лет (39,9%), а большинство женщин — в возрасте от 20 до 24 лет (46,2%). Средний возраст первого брака составил 29,7 года для мужчин и 26,6 года для женщин.
Также данные Национального бюро статистики показывают, что уровень безработицы среди молодежи выше, чем в других возрастных группах и в сравнении с национальной средней. Более половины безработной молодежи в возрасте от 15 до 34 лет составляют мужчины, и более 57% из них проживают в городах.