В Молдавии отмечено резкое падение численности молодежи

Tекст: Кристина Коваленко

По данным портала eNews, демографы предупреждают, что миграционные процессы и изменения в демографической структуре приведут к дальнейшему снижению числа молодых людей в стране в ближайшие годы.

На сегодняшний день, по данным Национального бюро статистики, молодежь составляет менее четверти населения страны, а именно около 560 тыс. человек в возрасте от 14 до 34 лет. Эта цифра значительно меньше, чем пять лет назад, когда в стране насчитывалось более 710 тыс. молодых людей. Наиболее заметное сокращение произошло среди лиц в возрасте от 25 до 29 лет (на 58,9 тыс.) и от 30 до 34 лет (на 45,4 тыс.).

Демограф Валериу Сайнсус отметил, что Молдавия уже несколько лет находится в состоянии демографического кризиса, и число молодых людей продолжит сокращаться в течение ближайших пяти лет. Он объясняет это тем, что поколение, родившееся в период высокого уровня рождаемости, уже перешагнуло 35-летний рубеж, а нынешняя молодежь (в возрасте от 14 до 34 лет) появилась на свет после 1990 года, когда семьи, как правило, имели лишь одного или двух детей. «Это означает, что в будущем количество молодежи будет продолжать уменьшаться», – добавил он.



При этом в республике отмечается и снижение числа браков – в 2023 году было зарегистрировано более 15 тысяч браков, это на 13% меньше по сравнению с предыдущим годом и на 25% меньше, чем пять лет назад, когда в Молдавии регистрироватлось более 20 тысяч браков в год.

Большинство мужчин, вступивших в брак в 2023 году впервые, были в возрасте от 25 до 29 лет (39,9%), а большинство женщин — в возрасте от 20 до 24 лет (46,2%). Средний возраст первого брака составил 29,7 года для мужчин и 26,6 года для женщин.

Также данные Национального бюро статистики показывают, что уровень безработицы среди молодежи выше, чем в других возрастных группах и в сравнении с национальной средней. Более половины безработной молодежи в возрасте от 15 до 34 лет составляют мужчины, и более 57% из них проживают в городах.



