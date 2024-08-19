Украина обвинила Грузию в срыве восстановления отношений и отказалась выдавать преступников

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» он сообщил, что еще в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский был готов подписать документы о назначении нового посла Грузии.

«Неожиданно тогдашний глава правительства Грузии (Ираклий Гарибашвили) прибег к непонятной риторике. Эта риторика совпала с «перформансом» антиукраинских и пророссийских сил у здания посольства Украины в Грузии с оскорбительными плакатами и лозунгами. К сожалению, вскоре такая риторика начала исходить и от представителей правительства и парламента Грузии», – сказал Харишин.

«Украина не против осуществления дипломатических отношений с Грузией на уровне послов, но для этого необходимо избегать некоторых негативных факторов и тенденций. Мяч на половине поля Грузии», – сказал дипломат, отметивший, что «время от времени отдельные политики Грузии позволяют себе негативные заявления в адрес Украины».

После начала СВО Зеленский отозвал посла из Тбилиси, так как Грузия, поддерживающая международные санкции против России, не ввела двусторонние. Вскоре Киев предложил послу Грузии покинуть страну, ссылаясь на ухудшение состояния здоровья гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего в клинике в Тбилиси шестилетний срок за коррупцию и злоупотребление служебным положением.

Харишин подтвердил, что «фактор господина Саакашвили важен для Украины и для развития двусторонних отношений».

При этом он поблагодарил правительство Грузии за предоставление приюта для 25 тыс. украинских беженцев.

«Им создают преференции, для них ввели специальный визовой режим, оказывают финансовую и материальную помощь, хотя и не такую большую. В средних школах Грузии открыли четыре украинских сектора, обучая детей по украинским стандартам», – сказал временный поверенный.

Комментируя требование Грузии выдать Адеишвили и Лордкипанидзе, украинский дипломат усомнился в «объективности и непредвзятости» процесса.

По его словам, эти требования Киев рассматривает в контексте «непонятных заявлений» Грузии о «большом заговоре», «глобальной партии войны», «масонах».

«Это политические заявления, которые касаются не только Украины, но и ряда стран Европы, и они объективно не могут стать основанием для ответственности и возможной экстрадиции тех или иных лиц», – сказал Харишин.