МАГАТЭ подтвердило готовность Гросси посетить Курскую АЭС

Tекст: Ольга Иванова

Он отметил, что готовность Гросси посетить Курскую АЭС подтверждена в последней информационной сводке агентства, «это может произойти довольно скоро», передает ТАСС.

Ульянов подчеркнул, что Гросси без промедления отреагировал на российское приглашение посетить станцию.

Ранее сообщалось, что украинские военные планируют напасть на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил Гросси об ухудшении ситуации вокруг Курской и Запорожской АЭС и пригласил его в Курчатов.

В МИД России также заявили, что киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию.

Минобороны России предупредило о жестких мерах в случае атаки ВСУ на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове.