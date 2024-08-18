В Воронежской области разместили более 350 эвакуированных из приграничья Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, более 20 пунктов временного размещения на территории Воронежской области приняли более 350 жителей Курской области, из которых свыше 125 –дети, передает ТАСС.

Гусев добавил, что всего на территории Воронежской области приняли более 5,2 тыс. человек из небезопасных регионов, при этом около 4,9 тыс. человек находятся в ПВР, более 340 человек расположились в жилом фонде с оплатой из бюджета Воронежской области.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что волонтеры фракции «Новые Люди» продолжают эвакуировать жителей из городов и сел Курской области.