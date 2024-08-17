Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.5 комментариев
Минск уведомил генсека ООН о залетевших в Белоруссию дронах ВСУ
Постпред Белоруссии Рыбаков сообщил генсеку ООН Гуттеришу об инциденте с украинскими беспилотниками
Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков проинформировал генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша о нарушении беспилотниками Украины воздушного пространства республики и ответных мерах Минска.
В сообщении МИД Белоруссии говорится, что Рыбаков указал на опасные действия Украины. По его словам, провокация с дронами была попыткой вовлечь в российско-украинский конфликт Белопуссию, которая выступает за мирное урегулирование кризиса и прекращение кровопролития, передает БелТА.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об усилении контроля на границе с Украиной после уничтожения украинских беспилотников.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что спецназ и ракетные войска Белоруссии направлены в район украинской границы.
Напомним, 10 августа Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией.