Минск уведомил генсека ООН о залетевших в Белоруссию дронах ВСУ

Постпред Белоруссии Рыбаков сообщил генсеку ООН Гуттеришу об инциденте с украинскими беспилотниками

Tекст: Вера Басилая

В сообщении МИД Белоруссии говорится, что Рыбаков указал на опасные действия Украины. По его словам, провокация с дронами была попыткой вовлечь в российско-украинский конфликт Белопуссию, которая выступает за мирное урегулирование кризиса и прекращение кровопролития, передает БелТА.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об усилении контроля на границе с Украиной после уничтожения украинских беспилотников.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что спецназ и ракетные войска Белоруссии направлены в район украинской границы.

Напомним, 10 августа Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией.