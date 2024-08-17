Нормой для англосаксов является «система противовесов» – когда их конкуренты непрерывно с кем-то воюют, приближая долгожданную минуту, когда серьезных противников не останется. Постоянно воюя чужими руками и на чужой территории, англосаксы по-детски страстно и горячо полюбили играть с геополитическими спичками.2 комментария
Военные следователи СК в Подмосковье выявили 10 мигрантов-уклонистов
Военные следователи в ходе рейдов в подмосковных Серпухове и Чехове обнаружили десять натурализованных граждан, которые не встали на воинский учет.
«В результате проведенных мероприятий было выявлено 10 человек указанной категории», –сообщил РИА «Новости» старший следователь-криминалист Артем Ковалев.
Он добавил, что гражданам разъяснили положения законодательства РФ и направили их в военные комиссариаты по месту регистрации для постановки на воинский учет.
Рейды по выявлению бывших мигрантов, уклоняющихся от воинского учета, проходили в течение нескольких дней в Серпухове и Чехове.
Сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Чеховскому гарнизону совместно с ГИБДД проверяли документы граждан в общественных местах, включая крупные торговые центры и железнодорожные станции, передает корреспондент РИА Новости.