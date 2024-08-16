В Казахстане заявили о нежелании «слепо следовать» западным санкциям

В Казахстане заявили о нежелании «слепо следовать» западным антироссийским санкциям

Tекст: Александра Юдина

По его словам, слепое следование западным санкциям может нанести серьезный ущерб казахстанским предприятиям, особенно тем, которые тесно интегрированы в российскую экономику, передает ТАСС.

В качестве примера он привел ситуацию с производством шариковых подшипников, которые широко используются в промышленности обеих стран. Казахстанский завод, производящий эти подшипники по советским технологиям, не присоединился к западному запрету на их экспорт в Россию.

При этом вице-премьер отметил, что Казахстан не может полностью игнорировать западные санкции, так как это может привести к негативным последствиям для экономики страны.

Он подчеркнул, что Астана будет продолжать сотрудничать с западными партнерами и придерживаться тех ограничений, которые не наносят существенного ущерба казахстанской экономике.

Жумангарин также выразил обеспокоенность тем, что западные санкции против России наносят непропорциональный ущерб казахстанским производителям. По его словам, казахстанские компании теряют значительные объемы рынка и вынуждены нести убытки.