Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.3 комментария
Крупный пожар вспыхнул на производстве батутов в Ленобласти
В поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области произошел крупный пожар на складе, где производились детские батуты. Огонь охватил площадь в 2,4 тыс. квадратных метров, сообщает Главное управление МЧС по региону.
Отмечается, что огонь охватил ангар, где производилось детское спортивное оборудование, в том числе батуты, передает ТАСС.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты. Для ликвидации возгорания привлекаются значительные силы и средства. Пожарные борются с огнем, используя несколько пожарных автомобилей и автолестницы.
Накануне в торговом центре столицы в Южном Бутово произошел пожар, началась эвакуация посетителей и персонала. Уточнялось, что возле здания загорелся мусорный контейнер.