Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.3 комментария
Зеленский предложил Раде ратифицировать Римский статут МУС
Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда
Украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона, предполагающего ратификацию Киевом Римского статута Международного уголовного суда, следует из данных на сайте украинского парламента.
Сам закон еще не опубликован. В пояснительной записке указано, что он должен обеспечить соответствие УК Украины нормам Римского статута, а также «уголовно-правовое преследование за наиболее тяжкие международные преступления». В частности, речь идет о «геноциде, агрессии, преступлениях против человечности и военных преступлениях».
Напомним, украинские СМИ сообщали, что Киев вернулся к работе по ратификации Римского статута. Чтобы стать участником МУС, нужно ратифицировать Римский статут, чего не сделали ни Россия, ни Украина, ни, например, США. При этом США утверждают, что юрисдикция Международного уголовного суда якобы распространяется на российскую специальную военную операцию.