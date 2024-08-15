Эксперт: Тульская область начинает новый цикл развития

Политолог Шаповалов: Миляев инициировал обновление программы развития Тульской области в соответствии с новыми национальными целями

Tекст: Олег Исайченко

«Важной частью работы президента Владимира Путина являются постоянные контакты с губернаторами, с высшими должностными лицами субъектов. Президент посещает регионы, активно ведется работа в Госсовете, но очень важен прямой диалог. И никакие провокации ВСУ не нарушат эту практику», – пояснил Владимир Шаповалов, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований.

По его словам, Тульская область развивается быстрыми темпами. «У нее есть достижения в развитии промышленного и сельскохозяйственного потенциала, инфраструктуры, социальной политики. Миляев инициировал обновление программы развития региона в соответствии с новыми национальными целями. Завершается реализация решений, принятых прежним губернатором, и логично, что запускается новый цикл», – указал он.

«Важно подчеркнуть, что Миляев туляк. Он прекрасно знает и проблемное поле региона, и его сильные стороны. В целом же без развития регионов невозможно повышение благосостояния россиян, качества жизни в плане трудоустройства и создания образовательных, социальных, культурных благ», – резюмировал политолог.

В четверг врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев сообщил президенту Владимиру Путину, что экономика региона чувствует себя стабильно: «У нас положительные индексы и по производству в отрасли сельского хозяйства, и в промышленности по итогам 2023 года показатели достаточно неплохие, на текущий момент тоже положительный тренд отмечается».

Миляев рассказал, что в регионе реализованы крупные проекты в области здравоохранения: перинатальный и онкологический центры, два корпуса клинической детской больницы. За последние годы построено 32 детских сада, семь школ, более 200 объектов спорта. Кроме того, среди приоритетов – решение экологических вопросов и развитие муниципалитетов, сельских населенных пунктов.

Он также напомнил, что 8 сентября – единый день голосования, в Тульской области пройдут выборы губернатора. «Если жители поддержат, Владимир Владимирович, со своей стороны приложу все силы к тому, чтобы оправдать доверие жителей и, конечно, ваше доверие», – сказал Миляев.



«Времени не так много до выборов, во всяком случае, оно есть для того, чтобы показать основные направления развития Тульской области и сделать первые шаги. По этому тоже люди будут судить о перспективах развития Тульской области под вашим руководством. Хочу пожелать вам успехов», – ответил президент.