Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Эксперт назвал ошибки Долиной при общении с мошенниками с Украины

Эксперт Полещук объяснил, почему певица Долина отдала 200 миллионов телефонным мошенникам

Tекст: Татьяна Косолапова

Народная артистка России Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники уговорили ее продать свою квартиру, а вырученные деньги для безопасности передать курьеру, что она и сделала. Правоохранительные органы в ходе расследования данного дела выяснили, что совершившие преступление находятся на территории Украины.



«Жертвой финансовых мошенников может стать абсолютно любой человек независимо от его статуса, образования, возраста, положения в обществе. Эту напасть характеризует универсализм. Безусловно, незащищенные слои населения, пенсионеры могут чаще попадать в ловушки мошенников, но не застрахован никто. На этом фоне резонансной является ситуация, в которую угодила народная артистка РФ Лариса Долина», – говорит Полещук.

Он рассказывает, что в прессе часто обсуждают различные случаи мошенничеств с недвижимостью, а поэтому любой человек переживает за свое имущество, и это нормально. Но именно такими страхами пользуются мошенники. Кроме того, злоумышленники отслеживают актуальную информационную повестку и используют те или иные случаи в своих легендах – это проведение СВО, выборы, стихийные бедствия, отзывы лицензий у каких-либо банков и иные информационные поводы.

«Маскируясь под сотрудников полиции или спецслужб и используя психологические методы социальной инженерии, мошенники входят в доверие к жертве и убеждают совершать на первый взгляд абсурдные действия. Но в момент психологического воздействия мошенников жертве абсолютно не кажется, что она совершает абсурдные действия. Напротив: жертва убеждена, что делает все правильно – спасает свое имущество, свои сбережения или помогает своей стране в борьбе с преступниками. Ключевой ошибкой, которую совершают все жертвы, в том числе наша прославленная артистка, – это сам факт начала разговора по телефону с незнакомцами», – объясняет специалист.

Универсальный способ защиты в таких ситуациях, по словам собеседника, заключается в том, чтобы не брать трубку при звонках с незнакомых номеров. Однако в силу работы или вида деятельности это не всегда возможно, поэтому вторым способом защиты является немедленное прерывание разговора, если речь зашла о ваших деньгах, банковских счетах, имуществе, аккаунте в Госуслугах и так далее.

«Также звоночком должно служить, если незнакомец представится сотрудником полиции, органов безопасности, банка или иных финансовых и государственных ведомств. Реальный сотрудник полиции найдет способ с вами связаться и без телефона. Можно прервать разговор и самостоятельно перезвонить в банк или в органы безопасности, откуда якобы звонил сотрудник», – рекомендует Полещук.

Эксперт предупреждает, что каждая лишняя минута разговора загоняет жертву все глубже в сети мошенников, откуда выбраться без потерь становится тяжелее. Он особо подчеркивает: не стоит пытаться ругать мошенников, шутить над ними или разыгрывать – необходимо сразу прерывать нестандартный звонок.

«Безусловно, кейс Ларисы Долиной отличается от среднестатистических суммой потери. Могу предположить, что мошенникам было заранее известно, с кем им предстоит разговаривать и какое имущество имеется у жертвы. Поэтому была проведена определенная подготовка и изучение жертвы. Возможно, применялись какие-либо технологические приемы с использованием искусственного интеллекта (подделка голоса, фото или видеоизображения). Но в любом случае подробности дела мы узнаем после того, как пройдет расследование», – поясняет собеседник.

По каждому случаю попадания в ловушку мошенников необходимо обращаться в полицию. Всегда есть шансы, что сотрудники правоохранительных органов найдут злоумышленников и помогут вернуть деньги полностью или частично, говорит эксперт. Более того, обращение в полицию и подробное описание вида мошенничества поможет полиции и госорганам в предупреждении других преступлений, информировании граждан о новых схемах и вполне вероятно кого-то спасет от этой ловушки.

Ранее сообщалось, что подозреваемую в причастности к хищению у Долиной 200 млн рублей Анжелу Цырульникову поместили под стражу. Девушке предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что арестованная подозреваемая была курьером у мошенников.