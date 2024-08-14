Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.11 комментариев
СК завел дело после смерти саратовского подростка из-за разгрузки мешков
В Саратовской области несовершеннолетний умер после разгрузки мешков с удобрениями, в региональном следственном управлении СК возбудили уголовное дело.
Инцидент произошел 8 августа, когда 15-летний подросток помогал знакомому разгружать мешки с удобрениями в одном из поселков региона, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Когда мальчик вернулся домой, у него ухудшилось состояние, его госпитализировали, но спасти его не удалось.
Дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности».
В 2016 году в Омске подросток скончался на тренировке по футболу.