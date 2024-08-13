Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.4 комментария
Аббас: Иран может ответить Израилю на убийство Хании в ближайшие часы
Тегеран может решиться на ответ Тель-Авиву на убийство руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в течение нескольких ближайших часов, заявил палестинский президент Махмуд Аббас.
Решение может быть принято в ближайшие дни или даже часы, уточнил Аббас в интервью ТАСС.
Президент Палестины подчеркнул, что еще 7 октября 2023 года руководство страны официально выступило против войны и убийства мирных жителей.
«Мы не можем пока предвидеть, что произойдет, но мы можем надеяться на то, что не произойдет эскалации, не будет войны, последствия которой сложно оценить», – заключил он.
Ранее Белый дом заявлял о высокой вероятности скорых атак Ирана на Израиль.