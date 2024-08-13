Аббас: Иран может ответить Израилю на убийство Хании в ближайшие часы

Tекст: Алексей Дегтярев

Решение может быть принято в ближайшие дни или даже часы, уточнил Аббас в интервью ТАСС.

Президент Палестины подчеркнул, что еще 7 октября 2023 года руководство страны официально выступило против войны и убийства мирных жителей.

«Мы не можем пока предвидеть, что произойдет, но мы можем надеяться на то, что не произойдет эскалации, не будет войны, последствия которой сложно оценить», – заключил он.

Ранее Белый дом заявлял о высокой вероятности скорых атак Ирана на Израиль.