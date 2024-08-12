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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Победа требует долгой воли

    События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США на Ближнем Востоке повторяют ошибки СССР

    Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Курская область расколола радикалов и умеренных на Западе

    Наблюдается раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада. «Умеренные», оценивающие ситуацию в логике старой холодной войны, и «радикалы», требующие победить Россию здесь и сейчас, разошлись в оценках нападения на Курскую область.

    5 комментариев
    12 августа 2024, 20:59 • Новости дня

    США предупредили о скорых масштабных атаках Ирана на Израиль

    Кирби: США готовятся к значительной серии атак Ирана на Израиль

    США предупредили о скорых масштабных атаках Ирана на Израиль
    @ Iranian Army/WANA/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил о высокой вероятности скорых атак Ирана на Израиль, призвал быть готовыми к серии масштабных ударов.

    Как указал Кирби на онлайн-брифинге, Соединенные Штаты выразили глубокую озабоченность в связи с растущей угрозой масштабных атак Ирана на Израиль в ближайшее время. По его словам, американская разведка располагает информацией, указывающей на высокую вероятность того, что такие атаки могут произойти уже на этой неделе, передает ТАСС.

    Кирби подчеркнул, что хотя точные планы Ирана пока неизвестны, американские власти ожидают серии серьезных ударов, которые могут быть осуществлены как непосредственно Ираном, так и его союзниками в регионе. В связи с этим США приняли решение усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке.

    В понедельник стало известно, что Иран может атаковать Израиль в течение следующего дня. Ранее замначальника оперативного штаба Генштаба ВС Ирана Али Шадмани заявил, что ответ Тегерана на действия израильской стороны будет достойным и жестким.

    10 августа 2024, 15:30 • Новости дня
    Захарова: Москва потрясена израильским ударом по школе в Газе
    Захарова: Москва потрясена израильским ударом по школе в Газе
    @ Hadi Daoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона глубоко потрясена атакой Израиля на школу «Эт-Табиин» в секторе Газа, в результате которой погибли более 100 человек и десятки пострадали, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «В Москве глубоко потрясены произошедшим. Выражаем искренние соболезнования родственникам погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – сказала дипломат, передает ТАСС.

    Москва призывает Тель-Авив воздерживаться от атак на гражданские объекты в Газе, поскольку подобные действия подрывают усилия по урегулированию ситуации и обмену удерживаемыми лицами, им «нет и не может оправдания», заявила Захарова.

    Ссылаясь на данные палестинской стороны, дипломат подчеркнула, что только за последний месяц были атакованы 13 центров для переселенцев.

    Напомним, в результате израильского удара по школе в секторе Газа погибли не менее 100 человек.

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    10 августа 2024, 17:55 • Новости дня
    В ООН отреагировали на удар Израиля по школе в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Используемые для размещения перемещенных лиц объекты не должны становиться целями атак, все они должны быть защищены, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

    Он продчеркнул, что в соответствии с международным гуманитарным правом все подобные объекты должны быть защищены, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия глубоко потрясена атакой Израиля на школу «Эт-Табиин», в результате которой погибли более ста человек и еще десятки пострадали.

    Напомним, в результате израильского удара по школе в секторе Газа погибли не менее 100 человек.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    11 августа 2024, 21:33 • Новости дня
    Axios: Израиль ждет прямого удара от Ирана в ближайшие дни

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские спецслужбы полагают, что иранская сторона намерена атаковать в ближайшее время, это будет прямой удар, сообщают СМИ со ссылкой на два источника.

    Тегеран якобы намеревается нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, это может случиться до 15 августа, сообщил журналист портала Axios в соцсети X, передает ТАСС.

    Президент Палестины Махмуд Аббас заявлял, что убийство главы Хании затруднит переговоры о прекращении конфликта в секторе Газа.

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    11 августа 2024, 21:52 • Новости дня
    CNN: Новый глава ХАМАС Синвар желает прекращения огня с Израилем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новоизбранный руководитель политбюро ХАМАС Яхья Синвар якобы желает установления о прекращении огня с израильской стороной, об этом со ссылкой на израильский источник сообщает CNN.

    Синвар якобы желает установить прекращение огня, но мнение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по этому вопросу пока неизвестно, утверждает CNN.

    Соединенные Штаты якобы готовы надавить на израильскую сторону, чтобы та согласилась на прекращение огня, поскольку это должно предотвратить региональную войну.

    Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что события на Ближнем Востоке могут обернуться региональной войной.

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    11 августа 2024, 17:46 • Новости дня
    Израиль пригрозил Ирану и «Хезболле» беспрецедентным ударом в случае атаки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Угрожающие израильской стороне беспрецедентным ущербом получат ответ, который ранее не давался «ни в одном другом случае», заявил глава израильского минобороны Йоав Галант.

    Иран и «Хезболла» заявляют, что нанесут ущерб Израилю способами, которые они не применяли ранее, заявил Галант, передает ТАСС.

    Он отметил, что те, кто посмеют совершить такие атаки, получат в ответ удар, «который не был нанесен ни в одном другом случае ранее».

    Министр добавил, что у Израиля есть «значительные возможности», но не уточнил, что именно имеет в виду.

    Он пожелал, чтобы оппоненты израильской стороны «одумались» и не стали открывать войны на дополнительных фронтах.

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    9 августа 2024, 23:57 • Новости дня
    CNN: США решили предоставить Израилю 3,5 млрд долларов на вооружения

    Tекст: Кристина Цыцура

    США планируют выделить Израилю 3,5 млрд долларов для приобретения американского оружия и военной техники, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

    Согласно информации, в четверг вечером Госдепартамент США уведомил Конгресс о том, что администрация Джо Байдена планирует направить Израилю «иностранное военное финансирование на несколько миллиардов» долларов, передает ТАСС.

    Отмечается, что это позволит Израилю закупить у США современные системы вооружений и другое необходимое оборудование.

    Как уточняет CNN, Израиль не сможет получить оружие на указанную сумму сразу, так как многие системы вооружений находятся на стадии разработки. Ожидается, что поставки не начнутся как минимум в течение нескольких лет.

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    11 августа 2024, 16:48 • Новости дня
    Байден допустил перерастание конфликтов на Ближнем Востоке в войну

    Tекст: Алексей Дегтярев

    События на Ближнем Востоке могут обернуться региональной войной, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в интервью.

    Байден заявил в интервью CBS, что прекращение огня в секторе Газа возможно до окончания его полномочий в январе 2025 года, передает ТАСС.

    Он добавил, что его план по прекращению огня одобрен G7 и Совбезом ООН, и этот план «все еще жизнеспособен».

    «Работаю буквально каждый день – и вся моя команда – над тем, чтобы не допустить перерастания [ситуации] в региональную войну. Но это легко может произойти», – заключил президент США.

    Ранее при ударе Израиля по школе в секторе Газа погибли не менее 100 человек.

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    11 августа 2024, 17:00 • Новости дня
    Израиль: При ударе по школе в Газе ликвидированы командиры ХАМАС и «Исламского джихада»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильским ударом по палестинской школе ликвидированы ряд командиров подразделений группировок ХАМАС и «Исламского джихада», сообщила представитель армии Израиля Анна Уколова.

    Подтверждена ликвидация 19 боевиков, находившихся в мечети комплекса «Эт-Табиин» в момент атаки, в их числе – члены ХАМАС и «Исламского джихада», сказала Уколова, передает ТАСС.

    Среди убитых были и командиры разных подразделений, удар наносился по одному из этажей мечети «высокоточными снарядами».

    По словам Уколовой, на одном из видео запечатлено, что «комплекс и сама мечеть остались целы».

    Радикалы, по мнению Израиля, использовали комплекс как оперативный центр для планирования и проведения терактов против Израиля.

    В результате израильского удара по школе в секторе Газа погибли не менее 100 человек. В ООН комментировали эту атаку.

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    10 августа 2024, 06:11 • Новости дня
    Не менее 100 человек погибли в результате удара Израиля по школе в секторе Газа

    Tекст: Кристина Цыцура

    Не менее 40 человек погибли в результате израильского удара по школе в секторе Газа, передает агентство Xinhua.

    Позже стало известно, что число погибших выросло до 100, передает РИА «Новости».

    В армии обороны Израиля заявили, что под учебным заведением располагались бойцы ХАМАС.

    Ранее ЦАХАЛ начал операцию в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа после получения разведданных о присутствии там «террористов и террористической инфраструктуры».

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    10 августа 2024, 07:44 • Новости дня
    AFP: Власти Газы подтвердили удар трех ракет Израиля по школе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Представитель гражданской обороны сектора Газа подтвердил данные об ударе ЦАХАЛа по школе, сообщает агентство AFP.

    Как рассказал представитель ведомства СМИ, от 90 до 100 человек погибли, передает ТАСС. В школе, по котором пришелся удар, размещались беженцы, уточнили в Газе.

    Ранее в армии обороны Израиля заявили, что под учебным заведением располагались бойцы ХАМАС.

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    12 августа 2024, 19:12 • Новости дня
    Fox News: Иран готов атаковать Израиль менее чем через сутки

    Fox News: Иран готов атаковать Израиль менее чем через 24 часа

    Fox News: Иран готов атаковать Израиль менее чем через сутки
    @ Iranian Army/WANA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иран может атаковать Израиль в течение следующего дня, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на свои источники.

    Официальные лица в регионе уверены, что ситуация обостряется. Однако подробности о том, как именно будет осуществлен удар, не раскрываются, передает ТАСС.

    Ранее в Тегеране заявили, что его ответ на действия израильской стороны будет достойным и жестким.

    Обострение началось после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Выяснилось, что он был убит путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов. Кроме того, разведка Ирана заявила, что главу политбюро ХАМАС убили с разрешения США.

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    12 августа 2024, 05:28 • Новости дня
    Боррель призвал рассмотреть санкции против министра нацбезопасности Израиля

    Боррель предложил рассмотреть санкции против министра нацбезопасности Израиля Бен-Гвира

    Tекст: Антон Антонов

    Следует рассмотреть введение санкций в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира из-за его позиции по сектору Газа, заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) отметил, что «весь мир добивается перемирия в Газе», а Бен-Гвир пытается добиться «отключения воды и энергии гражданскому населению». Боррель заявил, что министр призывает к военному преступлению. По мнению главы дипломатии ЕС, «санкции должны быть на повестке» Евросоюза. Это первый призыв представителя институтов Евросоюза к санкциям против руководства Израиля, передает ТАСС.

    Напомним, прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.

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    12 августа 2024, 13:07 • Новости дня
    Иран пообещал жесткий ответ Израилю

    Генерал Шадмани: Ответ Ирана на действия Израиля будет достойным и жестким

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ответ Тегерана на действия израильской стороны будет достойным и жестким, заявил бригадный генерал, замначальника оперативного штаба Генштаба Вооруженных сил Ирана Али Шадмани на полях форума «Армия-2024».

    По его словам, с точки зрения Ирана, террористы убийством председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании нарушили баланс безопасности в регионе, а поскольку мировое большинство не решает, придется отвечать такой сильной стране, как Иран, передает ТАСС.

    «Способ возмездия определил наш духовный лидер. Это был непростой выбор», – сказал Шадмани. Он добавил, что все государственные мужи в Иране пришли к тому, что ответ должен быть достойным и жестким.

    Ранее Иран отверг призывы США не наносить ответный удар по Израилю.

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    12 августа 2024, 10:25 • Новости дня
    Глава Пентагона приказал отправить атомную подлодку США на Ближний Восток

    Глава Пентагона Остин приказал отправить атомную подлодку США на Ближний Восток

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны США Ллойд Остин отправил на Ближний Восток атомную подводную лодку с управляемыми ракетами и отдал приказ ударной группе авианосца USS Abraham Lincoln как можно быстрее отправиться в этот район, сообщили СМИ.

    Как пишет «Российская газета» со ссылкой на AP, данные шаги предпринимаются на фоне усилий по достижению перемирия между Израилем и ХАМАС, которое могло бы помочь снизить напряженность в регионе после убийств лидера ХАМАС Исмаила Хании и высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра . В США ожидают ответных ударов со стороны Ирана и «Хезболлы» и усиливают свое присутствие в регионе.

    На борту авианосца USS Abraham Lincoln находятся истребители F-35 и F/A-18. США редко открыто объявляют об операцияподводной лодки.

    Генерал-майор Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона, рассказал, что Остин в тот же день переговорил с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и подтвердил желание США принять все возможные меры для защиты Израиля.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США планируют выделить Израилю 3,5 млрд долларов для приобретения американского оружия и военной техники.

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    12 августа 2024, 12:33 • Новости дня
    Армия Израиля приведена в полную боевую готовность на всех границах

    Армия Израиля находится в полной боевой готовности на всех границах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Все подразделения Армии обороны Израиля находятся в состоянии полной боевой готовности и продолжают активные действия по борьбе с терроризмом на всех границах, заявила представитель пресс-службы Армии обороны Израиля Анна Уколова.

    По ее словам, все подразделения находятся в состоянии полной боевой готовности, ЦАХАЛ продолжает активные действия в войне с терроризмом на всех границах, передает ТАСС.

    Она отметила, что израильские военные «отслеживают обстановку на Ближнем Востоке с акцентом на действия Ирана и движения «Хезболла» и «готовы действовать в зависимости от оперативной ситуации».

    Ранее глава Пентагона приказал отправить атомную подлодку США на Ближний Восток.

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