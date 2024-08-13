Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. В лучшем случае выразят озабоченность, а в худшем солидаризируются с Киевом. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.2 комментария
На Украине запретили перемещение в приграничной зоне Сумской области
Генштаб ВСУ запретил перемещение в приграничной зоне Сумской области
Генштаб ВСУ ввел запрет на перемещение «всех категорий граждан» в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области, сообщили украинские СМИ.
Из сообщения генштаба ВСУ следует, что военное командование запретило перемещение всех категорий граждан в приграничной зоне Сумской области из-за возросшей интенсивности боевых действий, передает РИА «Новости».
Областной центр Сумы находится примерно в 30 километрах от государственной границы России. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.
Ранее эксперт объяснил сложность ударов по логистике ВСУ в Сумской области.