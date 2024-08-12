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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США на Ближнем Востоке повторяют ошибки СССР

    Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Курская область расколола радикалов и умеренных на Западе

    Наблюдается раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада. «Умеренные», оценивающие ситуацию в логике старой холодной войны, и «радикалы», требующие победить Россию здесь и сейчас, разошлись в оценках нападения на Курскую область.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему среди народов-колонизаторов нет русских

    Мы не жили за счет других народов, не использовали их в качестве природного ресурса. Где бы ни появлялся русский человек: на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии или в таких далеких уголках, как Форт-Росс, Гавайские острова и берег Маклая в Новой Гвинее, – он никого не обращал в скот, никого не лишал человеческого достоинства.

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    12 августа 2024, 14:46 • Новости дня

    Эксперт объяснил сложность ударов по логистике ВСУ в Сумской области

    Военный аналитик Онуфринко: Авиация и артиллерия не могут полностью нарушить логистику ВСУ в Сумской области

    Эксперт объяснил сложность ударов по логистике ВСУ в Сумской области
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Логистические возможности ВСУ в Сумской области значительно выше, чем в Запорожской области или Донбассе. Это обуславливается разветвленной сетью дорог и широкой лесополосой. Силы российской авиации или артиллерии в данном случае ограничены, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Напомним, ВСУ продолжают атаки на приграничные регионы России.

    «Военная логистика ВСУ в Сумской области развита достаточно хорошо. В регионе имеется разветвленная сеть автодорог, созданная еще в советское время. При этом сохраняется прямая трасса до города Суджи. По ней и ведется основное снабжение сил противника», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Села в этой области связаны небольшими дорогами. По ним может передвигаться как гусеничная, так и колесная техника. Кроме того, регион покрыт густыми лесами. Украинская армия активно пользуется данной особенностью местности, скрывая передвижение небольших групп в зарослях деревьев», – отмечает он.

    «В принципе, инфраструктурные и топографические характеристики Сумской области можно оценить значительно выше, чем, например, в Запорожской области или Донбассе. Помешать логистике противника крайне непросто. В настоящий момент мы работаем по необходимым целям с помощью авиации и артиллерии, но их возможности ограничены», – подчеркивает собеседник.

    «В настоящий момент Россия может ослабить противника в Сумской области лишь активизацией боевых действий на других участках фронта. Любое усиление давления, скажем, на Харьковском направлении, поставит ВСУ перед необходимостью перебрасывать часть сил из приграничья на наиболее востребованный участок», – заключил Онуфриенко.

    Напомним, ВСУ продолжают атаки на российское приграничье. По данным Министерства обороны, за минувшие сутки активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов отражены семь атак штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки и Коренево.

    Кроме того, в районе Каучук пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории. Авиацией и ракетными войсками поражались резервы ВСУ в районах Мирополья и Могрицы на территории Сумской области.

    За сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих и 31 единица бронетехники, в то числе три танка. Всего с момента активизации боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1610 военнослужащих, 32 танка и другую технику.

    Между тем издание The Economist сообщает о значительных потерях противника в рамках операции в российском приграничье. Раненые солдаты, проходящие лечение в городе Сумы, жалуются на большое количество смертей в результате ударов авиации. Отмечается, что в атаку были направлены элитные части ВСУ.

    Первые результаты начатой операции газета оценивает как «неубедительные». «Россия перебросила войска с Харьковского направления, но гораздо меньше солдат ушло с жизненно важного участка в Донбассе», – пишет издание. По словам одного из раненых, Москва переводит подразделения в приграничье «не так быстро, как хотелось бы Украине».

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о реакции западных СМИ на действия противника в российском приграничье. Издания подчеркивают, что операция украинской армии носит рискованный характер, при этом многие не понимают истинных целей офиса Зеленского.

    12 августа 2024, 06:44 • Новости дня
    Алаудинов заявил, что появилась возможность ускорить уничтожение ВСУ

    Алаудинов заявил о возможности уничтожать рекордное число боевиков и техники ВСУ из-за вторжения в Курскую область

    Алаудинов заявил, что появилась возможность ускорить уничтожение ВСУ
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины вторжением в Курскую область ускорили свое полное уничтожение, поскольку прежде не удавалось уничтожать украинские силы в таких количествах, заявил замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    Алаудинов в Telegram указал, что за сутки у Мартыновки и Суджанского направления «Ахмат» и вторая бригада спецназа и ССО Минобороны уничтожили танк, семь БТР и БМП, 13 боевых бронированных машин, грузовик, микроавтобус, девять пикапов, гаубицу Д-30. «И на закуску: станция РЭР «Пластун» и огромное количество фашистов», – добавил он.

    Алаудинов заявил, что «охота была удачной», и выразил надежду, что «просроченный и его банда осознали провал блицкрига». «И это только у нас. Представьте, сколько фашистов сожгли по всему Курскому участку», – отметил он.

    По его словам, «такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за все СВО», поскольку солдаты ВСУ «не в норах сидят», откуда их нужно «по отдельности выковыривать». «Этим действом вы сами решили вопрос ускорения вашего полного уничтожения», – заявил он.

    Напомним, Алаудинов считает, что бои в Курской области являются «решающей битвой», после которой Украина падет.

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    11 августа 2024, 20:37 • Новости дня
    Кадыров показал доказательства причастности НАТО к атаке на Курскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Натовские структуры имеют отношение к нападению ВСУ на Курскую область, об этом говорит амуниция, найденная после уничтожения украинской колонны, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, он опубликовал соответствующее видео.

    Характер амуниции и вооружения доказывает, что НАТО имеет прямое отношение к диверсионному плану атаки на регион, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что те, кто планировал нападение, рассчитывали на долгое пребывание ВСУ в Курской области.

    По словам Кадырова, уцелевших украинских боевиков заблокировали недалеко от места боестолкновения.

    Ранее врио главы региона Алексей Смирнов сообщал, что в область пребывают дополнительные подразделения.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    12 августа 2024, 12:25 • Новости дня
    Стало известно о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области

    Военкор Коц рассказал о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области

    Стало известно о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе атаки на МАПП «Колотиловка» в Красняружском районе в Белгородской области на погранпереход выехали несколько танков и пара БТР украинских военных, танк стрелял в течение пяти-шести минут, получил «ответку» и откатился назад, рассказал военкор Александр Коц.

    В своем Telegram-канале он отметил, что не было замечено никаких танковых колонн.

    «Выехали на погранпереход танк и пара БТР, танк начал разбирать МАПП, стрелял в течение пяти-шести минут. Потом полетела ответка. Хохлу влупили, и он откатился», – написал Коц.

    По словам военкора, похожая попытка прорваться в Безыменно Грайворонского района, где противнику сожгли БТР, после чего он отошел.

    «Щупают границу, ищут, где тонко, чтобы порвать. Подразделения прикрытия госграницы встречают с «хлебом-солью», – указал он.

    Ранее Коц рассказал про «тероборону здорового человека» в Курской области.

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    12 августа 2024, 10:20 • Новости дня
    Группировка ВСУ попала в оперативное окружение между Торецком и Нью-Йорком

    Кимаковский: ВСУ попали в окружение между Торецком и украинским Нью-Йорком

    Группировка ВСУ попала в оперативное окружение между Торецком и Нью-Йорком
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка украинских сил между Дзержинском (украинское название – Торецк) и поселком Новгородское (украинское название – Нью-Йорк) попала в оперативное окружение, сообщил в эфире «Соловьев Life» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, группировка между украинским Нью-Йорком и Торецком находится под постоянным огневым контролем, передает ТАСС.

    Кимаковский отметил существенные успехи российской армии по всей линии боевого соприкосновения: особенно на Покровском направлении, в поселке Гродовка и городе Новогродовке. Он сообщил, что российские войска выровняли линию обороны возле Константиновки вдоль трассы снабжения украинской группировки в Угледаре.

    Ранее украинские военнослужащие ушли с позиций на окраине поселка Гродовка в ДНР.

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    12 августа 2024, 08:21 • Новости дня
    ВСУ активизировались на границе Краснояружского района Белгородской области
    ВСУ активизировались на границе Краснояружского района Белгородской области
    @ Евгений Мартынов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об усилении активности ВСУ на границе Краснояружского района и начале эвакуации местных жителей в безопасные места.

    В своем Telegram-канале он указал, что ситуация на границе с Украиной обострилась. В связи с этим принято решение о временной эвакуации жителей Краснояружского района.

    Гладков подчеркнул, что данная мера направлена на обеспечение безопасности граждан. Транспорт для перевозки людей направлен в район, а на местах ведется согласование процесса вывоза.

    Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что жителям Колотиловки рекомендовали покинуть село из-за участившихся ударов со стороны ВСУ.

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    12 августа 2024, 12:50 • Новости дня
    «Военное дело»: Российские войска зашли в Торецк
    «Военное дело»: Российские войска зашли в Торецк
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в понедельник продвинулись в город Дзержинск (украинское название – Торецк) в ДНР, сообщил Telegram-канал «Военное дело».

    Отряды Вооруженных сил России продвигаются вдоль многоэтажных домов по улицам Лесная и 91-й дивизии, сообщил Telegram-канал «Военное дело».

    До этого ВСУ перебросили из этого города одну бригаду в Курскую область.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что группировка украинских боевиков между Дзержинском и Нью-Йорком попала в оперативное окружение.

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    12 августа 2024, 08:39 • Новости дня
    В Турции рассказали о подготовке Украины к мирным переговорам с Россией

    Энгин Озер: Киев готовится к референдуму и переговорам с Россией в декабре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский народ готовят к референдуму и мирным переговорам с Россией, которые, вероятно, начнутся в середине декабря, заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

    По его словам, никогда еще не было процесса, в котором мир был бы так близок. Озер добавил, что хотя Зеленский запретил мирные переговоры, он заявил, решил пригласить Россию на мирную конференцию, но некоторые важные решения относительно войны должны приниматься народом, передает РИА «Новости»..

    По словам эксперта, позиции сторон мирных переговоров еще очень далеки друг от друга, но процесс начался с появлением возможности победы Дональда Трампа на выборах. Киев уверен, если такой сценарий возникнет, военная помощь сократится, а давление на мирное решение усилится.

    «По этой причине обе стороны в зоне конфликта пытаются консолидировать свои позиции и усилить свою переговорную силу до начала переговоров. Однако победа Трампа далеко не очевидна, поэтому Зеленский будет усиливать подобную мирную риторику до ноября», – считает Озер.

    Ранее зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что атака ВСУ на Курскую область показала, что вопрос о возможности мирных переговоров должен сняться, а для безопасности жителей следует создать санитарную зону, учитывая дальность переданных Киеву западных ракет.

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    11 августа 2024, 22:58 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в «ядерном терроре»

    Захарова заявила о «ядерном терроре» со стороны Киева в связи с украинской атакой на ЗАЭС

    Захарова обвинила Киев в «ядерном терроре»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти «принялись за ядерный террор континента», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя пожар в районе охладительных систем ЗАЭС после обстрела со стороны ВСУ.

    «Где Рафаэль Гросси и все МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении?» – заявила она в Telegram.

    Захарова подчеркнула, что прежде «террористы в Киеве под руководством коллективного Запада» разрушили собственную страну, «угробили» ее население, нанесли ущерб «мировой энергетической и продовольственной безопасности», а сейчас «принялись за ядерный террор континента».

    Напомним, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар, на объекте охладительных систем Запорожской АЭС произошло возгорание. На ЗАЭС уточнили, что пожар начался «в районе расположения градирен».

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    12 августа 2024, 12:23 • Новости дня
    Белоусов назвал четыре условия успеха для противостояния с Западом

    Белоусов назвал высокоточное оружие условием успеха в войне с Западом

    Белоусов назвал четыре условия успеха для противостояния с Западом
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны России Андрей Белоусов назвал высокоточное оружие одним из условий достижения успеха в вооруженном противостоянии с коллективным Западом во главе с США.

    По его словам, достижение успеха в современных военных конфликтах возможно только при обеспечении войск высокоточным оружием, применением новых тактических приемов ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов, передает ТАСС.

    Третьим условием он назвал «создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект», а четвертым – постоянное совершенствование подготовки военных кадров, командного состава.

    Министр обороны подчеркнул, что полноценное преимущество перед противником можно получить только при комплексном подходе.

    Ранее Белоусов назвал СВО вооруженным противостоянием России и Запада.

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    12 августа 2024, 05:58 • Новости дня
    В Киеве сообщили об ожидании масштабного ответа России на вторжение

    Times сообщила о подготовке Украины к масштабному ответу России на вторжение ВСУ в Курскую область

    В Киеве сообщили об ожидании масштабного ответа России на вторжение
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готовит агрессивный ответ на вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область, сообщил Times высокопоставленный источник в украинском минобороны.

    Как пишет Times, «официальные лица теперь готовятся к агрессивному ответу со стороны России». Ожидаются удары «по важным объектам в столице, включая парламент и другие правительственные здания». По мнению источника, ракет «могут быть сотни, с использованием сложного вооружения». «И это может стать большой проблемой для нашей ПВО», – приводит его слова RT.

    По мнению источника, российская сторона может предпринять «что-то грандиозное», чтобы показать, что действия Киева «не останутся безнаказанными». Другой украинский чиновник в разговоре с Agence France-Presse сообщил, что страна готовится к ответному России в виде масштабной ракетной атаки, в том числе по «центрам принятия решений» на Украине, передает РБК.

    Напомним, даже спустя неделю после начала атаки ВСУ на Курскую область, на Западе продолжаются споры о том, какие цели преследует Киев, почему было выбрано это направление и кто помогал Украине готовить операцию.

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    11 августа 2024, 23:54 • Новости дня
    МАГАТЭ опубликовало заявление в связи с атакой Украины на Запорожскую АЭС

    Tекст: Антон Антонов

    Эксперты МАГАТЭ проинформированы о «предположительной атаке дрона» на Запорожскую АЭС, сообщило агентство.

    В опубликованном заявлении МАГАТЭ говорится, что его специалисты «увидели густой темный дым, исходящий из северной части ЗАЭС». Этому предшествовало несколько взрывов. «ЗАЭС сообщила команде о предположительной атаке дрона на одну из градирен на объекте. О последствиях для ядерной безопасности не сообщалось», – приводит ТАСС текст заявления МАГАТЭ.

    Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что «экспертов МАГАТЭ ознакомят с последствиями удара ВСУ по системам охлаждения станции позднее, когда это будет безопасно».

    Напомним, в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС, возгорание локализовано.

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    11 августа 2024, 22:31 • Новости дня
    После украинского обстрела начался пожар в районе охладительных систем ЗАЭС

    В результате украинского обстрела Энергодара произошло возгорание в районе охладительных систем ЗАЭС

    После украинского обстрела начался пожар в районе охладительных систем ЗАЭС
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар, на объекте охладительных систем Запорожской АЭС произошло возгорание, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. На ЗАЭС уточнили, что пожар начался «в районе расположения градирен». Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что российская сторона якобы «устроила пожар».

    Балицкий подчеркнул в Telegram, что «все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет». Кроме того, он указал, что радиационный фон в норме. МЧС ликвидирует очаги возгорания. Балицкий призвал сохранять спокойствие, отметив, что «никакой угрозы нет».

    На Запорожской АЭС уточнили, что пожар произошел «в результате обстрела ВСУ на берегу в районе расположения градирен» станции. «На работе станции возгорание никак не сказалось», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Градирня – специальное устройство для охлаждения большого количества воды посредством направленного потока воздуха. Градирни большой производительности используются для охлаждения теплообменных аппаратов, в частности, на ТЭС и АЭС.

    Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что никто не пострадал. Указывается, что «охладительные системы ЗАЭС, по которым ударили ВСУ, находятся в отдалении от энергоблоков, на берегу Днепра».

    «Градирня нужна для охлаждения. В данный момент блоки остановлены, и градирня не задействована в охлаждении. Достаточно работы брызгальных бассейнов», – заявила Яшина.

    Зеленский в соцсетях заявил, что российская сторона якобы «устроила пожар на территории» ЗАЭС. Он утверждает, что лишь «украинский контроль» над ЭАЭС «может гарантировать возврат к нормальности и полной безопасности».

    Напомним, 9 августа в Энергодаре отключилось электричество из-за обстрелов ВСУ. Глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов заявлял, что ВСУ после атаки в Курской области могут предпринять активные действия в районе ЗАЭС.

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    12 августа 2024, 09:14 • Новости дня
    МИД Китая призвал не допустить эскалации на фоне ситуации в Курской области

    МИД Китая на фоне ситуации в Курской области призвал не прибегать к эскалации

    МИД Китая призвал не допустить эскалации на фоне ситуации в Курской области
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД Китая, комментируя ситуацию в Курской области, призвал не прибегать к эскалации и не осуществлять провокаций.

    Как говорится в сообщении МИД, Китай обратил внимание на ситуацию и призывает все стороны не прибегать к эскалации, не расширять границы поля боевых действий и не осуществлять провокаций, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что Китай продолжит играть конструктивную роль для содействия политическому урегулированию кризиса и поддерживать контакты с международным сообществом.

    Ранее МИД Китая не подтвердил ответный визит главы ведомства Ван И на Украину.

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    12 августа 2024, 09:02 • Новости дня
    Градирня ЗАЭС серьезно повреждена после атак украинских беспилотников
    Градирня ЗАЭС серьезно повреждена после атак украинских беспилотников
    @ zaes_energoatom

    Tекст: Александра Юдина

    В результате повторных атак беспилотников на Запорожскую АЭС была существенно повреждена одна из градирен станции, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

    По ее словам, градирня выгорела изнутри, точные сроки восстановления объекта будут определены после проведения тщательной оценки масштабов ущерба, передает РИА «Новости».

    Яшина отметила, что повреждение градирни вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку эти сооружения играют важную роль в охлаждении ядерного реактора. Их выход из строя может негативно сказаться на безопасности работы станции.

    Директор по коммуникациям станции добавила, что ВСУ за ночь не предпринимали попыток повторного удара по ЗАЭС и Энергодару.

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что украинские власти «принялись за ядерный террор континента».

    Напомним, в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС, возгорание локализовано.

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    12 августа 2024, 03:26 • Новости дня
    Пожар на Запорожской АЭС полностью ликвидирован

    Возгорание градирни Запорожской АЭС полностью ликвидировано

    Пожар на Запорожской АЭС полностью ликвидирован
    @ кадр из видео t.me/vrogov

    Tекст: Антон Антонов

    Пожар, который произошел на Запорожской АЭС в результате украинской атаки, полностью ликвидирован, сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России и сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов сообщил в Telegram, что «возгорание градирни Запорожской АЭС полностью ликвидировано». Он также предложил на государственном уровне запустить хештег #StopUkrainianNuclearTerrorism («Остановите украинский ядерный терроризм»). Он уточнил, что хештег должен быть на английском, так как «это родной язык для жителей стран, чьи элиты стоят за атаками на Запорожскую и Курскую АЭС».

    Напомним, два удара украинских БПЛА серьезно повредили градирню Запорожской АЭС.

    В главке МЧС по Запорожской области уточнили, что «повреждена нефункционирующая башенная градирня №1». В ведомстве пояснили, что «устройство предназначено для охлаждения большого количества воды в системе оборотного водоснабжения турбины реактора»

    Губернатор Евгений Балицкий при этом заверил, что опасности для Энергодара и Запорожской области нет.

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    Гомосексуализм стал символом шведской армии

    Шведские вооруженные силы гордятся тем, что в них окончательно побеждены «гендерные стереотипы». Даже в лозунг шведской армии внесены теперь соответствующие поправки. В шведской армии десятилетиями насаждали толерантность к секс-меньшинствам. Как это происходило и к чему привело в итоге? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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