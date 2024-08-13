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    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. В лучшем случае выразят озабоченность, а в худшем солидаризируются с Киевом. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В церемонии закрытия Олимпиады даже обсуждать нечего

    После краткого концерта на сцену выперлись чиновники Бах и Эстанге и давай благодарить лично товарища Макрона. И группа натовцев начала спускать флаг Олимпиады. Я что-то подумал про Сочи – какой бы визг стоял, если бы флаг спускали люди в русской военной форме.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Победа требует долгой воли

    События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.

    14 комментариев
    13 августа 2024, 11:14 • Новости дня

    Ракетным ударом поражены склады с военными грузами из Румынии под Одессой

    Подполье: Под Одессой взорвались склады с военными грузами

    Ракетным ударом поражены склады с военными грузами из Румынии под Одессой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Одесской области после ракетного удара взорвались склады, куда прибывали военные грузы, предположительно из Румынии, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Информаторы Лебедева сообщили, что взрывы произошли в селе Визирка рядом с портом и трассой, через которые поступают вооружение и боеприпасы.

    Лебедев отметил, что складские помещения с «зерном» в Визирке, как их называли в украинских СМИ, горели продолжительное время. Местные жители слышали не только взрыв, но и продолжительную детонацию «зерна». Сообщается, что на эти склады ранее в течение недели проехало множество фур и военных грузовиков, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщал, что ВС России нанесли удар по складам в поселке Нерубайское Одесской области.

    12 августа 2024, 14:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил сложность ударов по логистике ВСУ в Сумской области

    Военный аналитик Онуфринко: Авиация и артиллерия не могут полностью нарушить логистику ВСУ в Сумской области

    Эксперт объяснил сложность ударов по логистике ВСУ в Сумской области
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Логистические возможности ВСУ в Сумской области значительно выше, чем в Запорожской области или Донбассе. Это обуславливается разветвленной сетью дорог и широкой лесополосой. Силы российской авиации или артиллерии в данном случае ограничены, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Напомним, ВСУ продолжают атаки на приграничные регионы России.

    «Военная логистика ВСУ в Сумской области развита достаточно хорошо. В регионе имеется разветвленная сеть автодорог, созданная еще в советское время. При этом сохраняется прямая трасса до города Суджи. По ней и ведется основное снабжение сил противника», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Села в этой области связаны небольшими дорогами. По ним может передвигаться как гусеничная, так и колесная техника. Кроме того, регион покрыт густыми лесами. Украинская армия активно пользуется данной особенностью местности, скрывая передвижение небольших групп в зарослях деревьев», – отмечает он.

    «В принципе, инфраструктурные и топографические характеристики Сумской области можно оценить значительно выше, чем, например, в Запорожской области или Донбассе. Помешать логистике противника крайне непросто. В настоящий момент мы работаем по необходимым целям с помощью авиации и артиллерии, но их возможности ограничены», – подчеркивает собеседник.

    «В настоящий момент Россия может ослабить противника в Сумской области лишь активизацией боевых действий на других участках фронта. Любое усиление давления, скажем, на Харьковском направлении, поставит ВСУ перед необходимостью перебрасывать часть сил из приграничья на наиболее востребованный участок», – заключил Онуфриенко.

    Напомним, ВСУ продолжают атаки на российское приграничье. По данным Министерства обороны, за минувшие сутки активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов отражены семь атак штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки и Коренево.

    Кроме того, в районе Каучук пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории. Авиацией и ракетными войсками поражались резервы ВСУ в районах Мирополья и Могрицы на территории Сумской области.

    За сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих и 31 единица бронетехники, в то числе три танка. Всего с момента активизации боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1610 военнослужащих, 32 танка и другую технику.

    Между тем издание The Economist сообщает о значительных потерях противника в рамках операции в российском приграничье. Раненые солдаты, проходящие лечение в городе Сумы, жалуются на большое количество смертей в результате ударов авиации. Отмечается, что в атаку были направлены элитные части ВСУ.

    Первые результаты начатой операции газета оценивает как «неубедительные». «Россия перебросила войска с Харьковского направления, но гораздо меньше солдат ушло с жизненно важного участка в Донбассе», – пишет издание. По словам одного из раненых, Москва переводит подразделения в приграничье «не так быстро, как хотелось бы Украине».

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о реакции западных СМИ на действия противника в российском приграничье. Издания подчеркивают, что операция украинской армии носит рискованный характер, при этом многие не понимают истинных целей офиса Зеленского.

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    12 августа 2024, 20:50 • Новости дня
    Гагин: В нападении на Курскую область участвовали наемники из Польши, Франции и США
    Гагин: В нападении на Курскую область участвовали наемники из Польши, Франции и США
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Кристина Цыцура

    Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что среди бойцов, участвовавших в нападении на Курскую область, находятся поляки, французы и американцы, возможно, включая офицеров и личный состав НАТО.

    По его мнению, это нападение со стороны ВСУ было заранее спланировано и в нем участвуют исключительно хорошо подготовленные бойцы, передает РИА «Новости».

    Гагин отметил, что противник может понести значительные потери, включая иностранных наемников, среди которых могут быть и офицеры НАТО. Он заявил, что точно определить, кто из солдат ВСУ наемник, а кто – регулярный военный, сложно.

    «Однако все они обречены на уничтожение, поскольку наши Военно-космические силы эффективно работают по их тылам и нарушают логистику», – подчеркнул он в эфире телеканала «Россия–1». Он также добавил, что все, кто прорвался на территорию России, будут рассеяны и уничтожены.

    Ранее президент Владимир Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    12 августа 2024, 21:08 • Новости дня
    Алаудинов опроверг слухи о сдаче в плен бойцов «Ахмата» в Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ни один боец этого подразделения не сдался в плен на Курском направлении.

    Он указал, что противник распространяет ложные сообщения о сдаче в плен бойцов спецназа «Ахмат» и «Аида». «Много слухов, но самое важное – ни один наш боец не оказался в плену», – отметил Алаудинов в опубликованном видео в своем Telegram-канале.

    Ранее Алаудинов заявил о возможности уничтожать рекордное число боевиков и техники ВСУ из-за вторжения в Курскую область.

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    12 августа 2024, 12:23 • Новости дня
    Белоусов назвал четыре условия успеха для противостояния с Западом

    Белоусов назвал высокоточное оружие условием успеха в войне с Западом

    Белоусов назвал четыре условия успеха для противостояния с Западом
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны России Андрей Белоусов назвал высокоточное оружие одним из условий достижения успеха в вооруженном противостоянии с коллективным Западом во главе с США.

    По его словам, достижение успеха в современных военных конфликтах возможно только при обеспечении войск высокоточным оружием, применением новых тактических приемов ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов, передает ТАСС.

    Третьим условием он назвал «создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект», а четвертым – постоянное совершенствование подготовки военных кадров, командного состава.

    Министр обороны подчеркнул, что полноценное преимущество перед противником можно получить только при комплексном подходе.

    Ранее Белоусов назвал СВО вооруженным противостоянием России и Запада.

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    13 августа 2024, 08:23 • Новости дня
    Российские войска захватили станцию Starlink при штурме позиции ВСУ в Курской области
    Российские войска захватили станцию Starlink при штурме позиции ВСУ в Курской области
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В приграничном районе Курской области уничтожено четверо украинских военнослужащих и захвачена станция Starlink, сообщили в Министерстве обороны России.

    Украинских боевиков обнаружила штурмовая группа мотострелкового подразделения группировки войск «Север» благодаря разведке с помощью БПЛА, захвачена станция Starlink, передает RT.

    Ранее Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области.

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    13 августа 2024, 10:22 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о потерях ВСУ за два дня в Курской области

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ за два дня в Курской области потеряли 45 единиц техники

    Алаудинов рассказал о потерях ВСУ за два дня в Курской области
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бесконтрольное передвижение украинских подразделений на Курском направлении уже остановлено, ВСУ за два дня потеряли 45 единиц техники, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, «катание» ВСУ по Курской области остановлено, живая сила и техника уничтожается третий день, украинского запланированного блицкрига не получилось, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что тремя подразделениями за один день было уничтожено 32 единицы техники, в понедельник – 13 единиц техники.

    Ранее Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области.

    Кроме того, в Минобороны указали, что ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли до 1610 человек, 32 танка, 23 БТР, 17 БМП, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре ЗРК, установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.

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    12 августа 2024, 17:52 • Новости дня
    СК возбудил дело в отношении двух командиров ВСУ за атаку на Курскую область

    СК возбудил дело в отношении командиров ВСУ Пипко и Ишкулова после атаки на Курскую область

    СК возбудил дело в отношении двух командиров ВСУ за атаку на Курскую область
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командиров военных частей ВСУ, совершивших нападение на Курскую область.

    Сообщается, что в атаке участвовали 22-я отдельная механизированная бригада и 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ. Уголовные дела возбуждены в отношении командиров этих частей – Владимира Пипко и Эмиля Ишкулова, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

    Они подозреваются в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство мирных жителей. Также устанавливаются другие лица из числа ВСУ, причастные к атаке на приграничные районы Курской области.

    Ранее сообщалось, что при атаке на Курскую область погибли 12 человек.

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    12 августа 2024, 13:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил опасность удара ВСУ по градирне Запорожской АЭС

    Эксперт Анпилогов указал на важную роль градирни ЗАЭС после разрушения Каховской ГЭС

    Эксперт объяснил опасность удара ВСУ по градирне Запорожской АЭС
    @ zaes_energoatom

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Татьяна Алабугина

    Градирни были включены в тепловой контур Запорожской АЭС после разрушения Каховской ГЭС. Сейчас эти трубы играют важную роль в сохранении теплового баланса станции, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее ВСУ при помощи дрона атаковали градирню ЗАЭС.

    «Градирня – это большая башня, в которой происходит охлаждение воды. Изначально оборудование имело отношение исключительно к соседней с ЗАЭС тепловой станции и остужало котельную воду. Однако со временем градирню пришлось включить в контур Запорожской АЭС», – рассказывает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

    Эксперт напоминает: в штатном режиме вода для охлаждения реакторов ЗАЭС бралась из Каховского водохранилища. «Водоем был соединен с небольшим прудом станции, откуда осуществлялся теплообмен с Запорожской АЭС», – описывает спикер.

    «Потребность в градирнях возникла после разрушения Каховской ГЭС. Дело в том, что уровень воды в Днепре на этом участке резко понизился на несколько метров. И использование привычного узла, который перепускал воду из пруда в водохранилище и назад, стало невозможным – выпустить воду можно, а вот набрать новую уже не получится», – детализирует аналитик.

    В результате станция перешла на замкнутый цикл охлаждения, добавляет он. «Из пруда горячая вода подавалась на градирни, охлаждалась и отправлялась на ЗАЭС. То есть сама по себе градирня играет важнейшую роль в сохранении теплового баланса станции», – продолжает Анпилогов.

    По словам собеседника, теперь процесс охлаждения реакторов будет происходить в более напряженном режиме. «Вместе с тем в данном случае противнику нельзя отказать хотя и в извращенной, но логике. Киев знает, что Россия будет защищать любой атомный объект. И усиливая давление на станцию, Украина, судя по всему, надеется, что мы перебросим туда часть сил, оголив тем самым другие участки фронта. Той же логики они придерживаются и в районе Курской области», – рассуждает эксперт.

    «Также можно допустить, что по мнению оппонентов, коль они не могут пользоваться ЗАЭС, то их задача – сделать все, чтобы и Россия не могла ею воспользоваться в своих интересах», – говорит аналитик. Сами удары он назвал акцией устрашения. «Но русских сложно напугать», – заключил Анпилогов.

    Ранее стало известно, что обстановка на Запорожской АЭС и прилегающих территориях стабильна и не представляет угрозы для населения, несмотря на ночной пожар. По словам директора по коммуникациям станции Евгении Яшиной, все шесть энергоблоков продолжают находиться в холодном состоянии, что исключает возможность возникновения аварийной ситуации. Также она добавила, что угрозы повторного возгорания нет.

    Также Яшина сообщала, что градирня ЗАЭС серьезно повреждена после атак украинских беспилотников. По ее словам, объект выгорел изнутри, точные сроки восстановления определят после проведения тщательной оценки.

    В России действия ВСУ подверглись жесткой критике. «Террористы в Киеве под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну, угробили народ Украины, подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность, теперь они принялись за ядерный террор континента», – возмутилась официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Напомним, после атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС. Яшина отметила, что инфраструктура электростанции «впервые получила серьезные повреждения в результате удара ВСУ», передает ТАСС.

    По предварительной информации, украинский БПЛА «был запущен из города Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем» ВСУ, сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов. При этом оператор дрона «прекрасно видел, куда бьет».

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    12 августа 2024, 15:07 • Новости дня
    Ми-28 и Ка-52 ночью нанесли ракетные удары по ВСУ в приграничье Курской области

    МО: Ми-28 и Ка-52 ночью нанесли удары по ВСУ в приграничном районе Курской области

    Российские вертолеты Ми-28 и Ка-52 ночью нанесли удары ракетами по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в военном ведомстве, экипажи вертолетов Ми-28 и Ка-52 в ночное время суток ударили неуправляемыми авиационными ракетами и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, по докладам разведки, все цели были успешно уничтожены, передает РИА «Новости».

    Ранее Ми-28НМ ударили по скоплениям бронетехники и личного состава ВСУ в Курской области.

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    13 августа 2024, 06:00 • Новости дня
    Из Краснояружского района Белгородской области выехали более 11 тыс. жителей
    Из Краснояружского района Белгородской области выехали более 11 тыс. жителей
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 11 тыс. человек выехали из Краснояружского района Белгородской области из-за оперативной обстановки, около тысячи находятся в ПВР, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    По его словам, накануне более 11 тыс. жителей Краснояружского района выехали за пределы своих населенных пунктов, около 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения, передает РИА «Новости».

    Ранее Гладков заявил, что население Краснояружского района перемещают в более безопасные места.

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    12 августа 2024, 16:17 • Новости дня
    Врио губернатора: ВСУ применили химическое оружие в Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ использовали химическое оружие в Беловском районе Курской области, в результате чего пострадали несколько сотрудников полиции и глава местного самоуправления, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    Об этом Смирнов сообщил президенту России Владимиру Путину во время видеоконференции по ситуации на российской границе, передает ТАСС.

    По его словам, украинские силы обстреляли бригаду «Россетей» снарядами, которые оказались химическим оружием.

    «Люди укрылись в районном отделе внутренних дел, все живы, но сотрудники полиции и глава сельского совета получили отравление», – рассказал Смирнов.

    Напомним, ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. При этом противник понес большие потери бронетехники. Ориентировочно ВСУ потеряли более 80 единиц бронетехники, в том числе шесть танков. Также за сутки ВСУ потеряли до 260 военных и три танка на Курском направлении.

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    12 августа 2024, 21:25 • Новости дня
    Алаудинов сообщил об уничтожении на Курском направлении 12 единиц техники ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Курском направлении в понедельник уничтожили 12 единиц техники ВСУ, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    «Сегодня в общей сложности мы, получается, уничтожили только 12 единиц техники, ну и не такое большое количество противника, как вчера, хотя тоже достаточно», – заявил он в своем Telegram-канале.

    Ранее Алаудинов назвал фейком сообщения о том, что бойцы спецназа «Ахмат» сдаются в плен на Курском направлении.

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    12 августа 2024, 15:57 • Новости дня
    Путин заявил, что главари киевского режима встали на путь истребления украинцев

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на российской границе отметил, что потери наиболее боеспособных подразделений ВСУ резко возрастают.

    Он добавил, что руководители киевского режима фактически выбрали курс на уничтожение собственного народа.

    «Главари киевского режима не только совершают преступления против российского народа, но, по сути, встали на путь истребления самих украинцев», – передает ТАСС его слова.

    Российский лидер также подчеркнул, что потери ВСУ значительно увеличиваются, в том числе среди наиболее подготовленных частей и подразделений, которые противник перебрасывает к российской границе.

    Ранее в Минобороны сообщили, что только за сутки ВСУ в Курской области потеряли до 260 военных.

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    13 августа 2024, 10:03 • Новости дня
    В СВР раскрыли планы США дискредитировать Зеленского

    СВР: Вашингтон планирует развернуть информационную кампанию по дискредитации Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США намерена развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации украинского президента Владимира Зеленского, чтобы вынудить его покинуть пост, сообщили в Службе внешней разведки.

    В российской разведке отметили, что США ищет «черную кошку в черной комнате» – вменяемого политика в постмайданной украинской «верхушке» на замену Зеленскому, передает ТАСС.

    В СВР считают, что Украина превращается в «черную дыру» Европы, и назвали единственной реальной основой для переговоров озвученные ранее предложения президента России Владимира Путина.

    Ранее в СВР сообщили, что в Вашингтоне прорабатывают варианты замены Зеленского на экс-главу МВД Украины Арсена Авакова.

    Президент России Владимир Путин заявил о бессмысленности переговоров с киевским режимом, атакующим мирных граждан.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров с Россией.

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    12 августа 2024, 15:39 • Новости дня
    Путин заявил, что Запад воюет с Россией руками украинцев

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что Запад, используя украинцев, ведет войну с Россией.

    Президент подчеркнул, что противник действует в интересах своих западных хозяев, передает РИА «Новости».

    «Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев выполняет их волю, руками украинцев Запад с Россией воюет», – отметил Путин на оперативном совещании.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5:30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек начали наступление с целью захвата территории в Курской области. Он добавил, что их продвижение было остановлено.

    В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан и предотвращения угроз терактов.

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    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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